7 отзывов оставили туристы

Во время этого автомобильного путешествия вы посетите прекрасные места Сербии, богатые историческим и культурным наследием, в обрамлении чудесной природы, с лучшими винными погребами и ресторанами национальной кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фрушка Гора — национальный парк, известный своими монастырями и историей. После Великого переселения Сербов сюда был перенесен политический и духовный центр Сербов в изгнании. Воздвигнутые в ту пору 33 монастыря, из которых в настоящее время 16 действующих, стали источниками культуры и письменности, оживляя воспоминания о золотых временах предыдущей эпохи… Мы с вами посетим один из из монастырей 15-16 века: Ново Хопово, Крушедол, Гргетек.

Сремские Карловцы — сербский духовный центр в Австро-Венгерской империи в 19 веке. В городе мы увидим центральную площадь, фонтан Четыре льва, кафедральный собор Св. Николая 18 в., дворец Патриарха, здание городской ратуши, старую аптека, Карловацкую гимназию 19 в. В продолжении экскурсии посетим одну из 17 карловацких виноделен, продегустируем вина автохтонных сортов с закуской.

Нови Сад — столица Автономного края Воеводина. В центральной части города прогуляемся по Парку культуры, знаменитой улице Дунайска, увидим храм Св. Георгия, посетим Петроварадинскую крепость 18 века с прекрасным видом на реку Дунай. Именно это место послужило последним и непреодолимым рубежом на пути Турков, стремившихся завоевать Европу.

Конечно, не обойдёмся без рыбного или воеводжанского обеда в ресторане на берегу Дуная, где предлагают вкуснейшие жареные филе сома или судака, замечательные паприкаши и автохтонные сорта вин.

Возвращение в Белград вечером.

Организационные детали