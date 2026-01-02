7 отзывов оставили туристы

Места культурного и исторического наследия Сербии в обрамлении прекрасной природы - автопутешествие
Во время этого автомобильного путешествия вы посетите прекрасные места Сербии, богатые историческим и культурным наследием, в обрамлении чудесной природы, с лучшими винными погребами и ресторанами национальной кухни.
Фрушка Гора — национальный парк, известный своими монастырями и историей. После Великого переселения Сербов сюда был перенесен политический и духовный центр Сербов в изгнании. Воздвигнутые в ту пору 33 монастыря, из которых в настоящее время 16 действующих, стали источниками культуры и письменности, оживляя воспоминания о золотых временах предыдущей эпохи… Мы с вами посетим один из из монастырей 15-16 века: Ново Хопово, Крушедол, Гргетек.
Сремские Карловцы — сербский духовный центр в Австро-Венгерской империи в 19 веке. В городе мы увидим центральную площадь, фонтан Четыре льва, кафедральный собор Св. Николая 18 в., дворец Патриарха, здание городской ратуши, старую аптека, Карловацкую гимназию 19 в. В продолжении экскурсии посетим одну из 17 карловацких виноделен, продегустируем вина автохтонных сортов с закуской.
Нови Сад — столица Автономного края Воеводина. В центральной части города прогуляемся по Парку культуры, знаменитой улице Дунайска, увидим храм Св. Георгия, посетим Петроварадинскую крепость 18 века с прекрасным видом на реку Дунай. Именно это место послужило последним и непреодолимым рубежом на пути Турков, стремившихся завоевать Европу.
Конечно, не обойдёмся без рыбного или воеводжанского обеда в ресторане на берегу Дуная, где предлагают вкуснейшие жареные филе сома или судака, замечательные паприкаши и автохтонные сорта вин.
Возвращение в Белград вечером.
Организационные детали
Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги
В стоимость входят транспортные расходы
Отдельно оплачиваются дегустация и обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти читать дальшеуменьшить
в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на наших экскурсиях, которые запоминаются надолго.
Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду.
У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается!» Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остаётся в памяти.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Семен
Дата посещения: 27 дек 2025
Добрила - вот с кем надо изучать историю и культурное наследие Сербии! Прекрасный русский язык, великолепное чувство юмора и потрясающая эрудиция! И еще она невероятно водит машину! 9 часов экскурсии пролетели совершенно незаметно!
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Ольга
Экскурсикй остались довольны. Лиляна отличный экскурсовод с огромным пластом знаний истории Сербии. Все было интересно.
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Елена
Мы решили провести отпуск 11 дней в Сербии. Два дня м осматривали Белград. Но Белград-не вся Сербия. И мы заказали у Добрилы экскурсию на Фрушкину гору и Нови Сад. Добрила читать дальшеуменьшить
забрала нас возле гостиницы. Первым делом она отвезла нас в один из 16-ти монастырей Фрушки горы- Крушедол. Монастырь был восстановлен в 1756 году. Одна из ценностей монастыря – его иконостас XV века. Он насчитывает 36 икон, которые являются прекрасным примером византийской иконописи. Под иконостасом находится реликварий, в котором хранятся остатки мощей Бранковичей (епископа Максима, Стефана, Йована и Ангелины). Нам повезло с погодой, в феврале температура +19. Вторым пунктом был музей меда и винарня Живановичей. Мы увидели старинные улься, улей в виде церкви, старинный погреб. Попробовали мед и вино, вино Шмизла очень понравилось, купили его с собой, в магазине такое не продается. После поехали в город Сремски Карловцы-погуляли по его центру, посетили православную церковь и памятник Врангелю. По дороге в Нови-Сад посетили крепость Петровардин, которая принадлежала австро-венгрии и была построена при поддержки папы римского. Со смотровой площадки открывается панорама на Нови-Сад. В Нови-Саде мы погуляли и пофотографировались в центре города и выпили кофе. Это был прекрасный день. Спасибо Добриле.
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П
Павел
Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события происходили на местности, где мы проезжаем. Маршрут очень живописный, в Сремски-Карловцах и Нови-Сад хорошо сохранившиеся исторические центры, так же заехали на винодельню Ковачич, на дегустацию
+2
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И
Инна
Лиляна, спасибо за прекрасную экскурсию! Интересный и живописный маршрут, увлекательный рассказ, шикарные виды. Экскурсия прошла с учетом наших пожеланий, предложено уютное и вкусное место для обеда. Кроме основного рассказа очень интересно было узнать о жизни в Сербии. Спасибо Вам!!
+1
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А
Алексей
Очень приятное поездка получилась, посмотрели различные места, прогулялись по Нови-Сад, какая погода была прекрасная. Маршрут уже, чувствуется, отработан. Всем очень понравилось.
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