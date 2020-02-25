7 отзывов оставили туристы

Фрушка Гора — национальный парк, известный своими монастырями и историей. После Великого переселения Сербов это место оказалось политическим и духовным центром для сербов в изгнании. Воздвигнутые в ту пору 16 монастырей стали источниками культуры и письменности, оживляя воспоминания о золотых временах предыдущей эпохи… Мы с вами посетим два монастыря — Хопово и Крушедол (XV, XVI века).
Сремские Карловцы — сербский духовный центр в Австро-Венгерской империи в XIX веке. В городе мы увидим центральную площадь, фонтан “Четыре льва”, кафедральный собор Св. Николая, XVIIIв., дворец Патриарха, здание городской ратуши, старую аптека, Карловацкую гимназию, XIXв. Часовню Мира, посвященную заключению в 1699 году мирного договора между европейскими странами и Турцией. Памятник генералу П.Н. Врангелю, который жил здесь некоторое время и родители которого похоронены на городском кладбище. В продолжении экскурсии мы посетим винный погреб, где вы попробуете 7 автохтонных сортов вина, а также заглянем в музеи виноградарства и пчеловодства.
Нови Сад — столица Автономного края Воеводина. Здесь достойна внимания Петроварадинская крепость XVII века, с прекрасным видом на реку Дунай. Именно это место послужило последним и непреодолимым рубежом на пути Турков, стремившихся завоевать Европу. Пообедать мы сможем тут же, в одном из ресторанов с отличной местной кухней. После — прогуляемся по центральной части города Нови Сад и отправимся назад в Белград.
Программа
В стоимость входят транспортные расходы.
Отдельно оплачиваются дегустация и обед.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду.
Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается.
Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду.
У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом (экскурсию проводила Лиляна)! Все очень понравилось, интересный рассказ экскурсовода, маршрут, атмосфера поездки. Фрушка Гора - волшебное место, где хочется побыть подольше, насладиться покоем и умиротворением; Сермские Карловцы - тихий, маленький, уютный городок, крепость Петроварадин с потрясающими видами на окрестности; колоритный и очаровательный Нови Сад. Спасибо огромное за Лиляне за прекрасно проведенное время!
andrey
8 декабря 2019
Были на экскурсии 29. 11.. проводила Лиляна. Все было прекрасно. Очень интересный рассказ и про историю страны и конкретных мест. Все успели - даже по пути заехали в Сремску Митровицу в музей где послушали рассказ о римских временах и посмотрели сохранившиеся кладки домов. Очень вкусная дегустация и сами вина по очень демократическим ценам. Всем рекомендую полусухую Шмизлу. Вечером даже успели походить по новогоднему базару в нови-саде. Огромная благодарность экскурсоводу. Всем буду рекомендовать
Сергей
29 ноября 2019
Были вчера на экскурсии. Экскурсию вела Лилиана. Очень понравилось буквально все. Интересный маршрут, очень интересно рассказывает, отличная дегустация. Рекомендую всем. Большое ей спасибо. Получили истинное удовольствие.
Сааков
16 августа 2019
Нашим гидом в этой экскурсии была коллега Добрилы по имени Лиляна-женщина очень приятная, эрудированная и интеллигентная. Это была наша третья экскурсия в Сербии и в отличие от двух первых, где гидами были украинка и русская, Лиляна за счёт своего Сербского происхождения, подавала информацию, как историческую, так и современную в несколько другом ракурсе, что с моей точки зрения, представляет определенный интерес и пользу для более объемного и полного представления о стране. Более занудствовать не буду. Все очень понравилось, на экскурсию ехать надо.
Татьяна
29 марта 2019
Понравилась экскурсовод Добрила. Согласовали маршрут, получили много интересной информации. Добрила показала нам красивые места Сербии. Спасибо за хорошее настроение и позитив.
Елена
23 августа 2018
22 августа поехали на экскурсию в Нови Сад с экскурсоводом Лиляаной. Экскурсия была очень интересная, , формат напомнил непринуждённую поездку в компании друзей. За время экскурсии увидели много красивых мест, узнали много новой информации, можно сказать, получили полноценный экскурс в историю Сербии. Очень понравилось, что экскурсия была индивидуальной, это позволило нам самим выбирать что нам интересно посмотреть и сколько времени уделить каждой из остановок. экскурсовод очень приятная и общительная женщина. Смогла преподнести информацию максимально интересно, а также создала очень приятную атмосферу во время экскурсии. Большое спасибо!
Мария
10 ноября 2017
Моя первая встреча с Белградом произошла именно с Добрилой, и, во многом именно благодаря ее душевной теплоте и открытости, сложилось впечатление о городе и стране. Настоящий профессионал, изумительный рассказчик, с отличным чувством юмора и владением русского языка. Экскурсия невероятная, совсем не утомительная, даже с ребёнком. Весь маршрут продуман до мелочей. Потрясающие пейзажи этой страны - природа, храмы, реки.. Я влюбилась. Было невероятно грустно расставаться. Но, надеюсь, обязательно вернуться в Сербию. Спасибо Вам, Добрила!
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
В этом увлекательном двухдневном путешествии вас ждет знакомство с красивыми местами Сербии, старинными городами и монастырями, потрясающей природой, сельской жизнью и гостеприимством, национальной кухней и местами жизни и творчества знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицы.
Открыть культурное, историческое и природное богатство очаровательного сербского края
За один день вы объедете три чудесных места, которые дополнят ваши представления о наследии и красотах балканской страны. В нашей программе: удивительная природа и святыни национального парка, знаковые события европейского масштаба, а также старинные традиции виноделия и прогулка по одному из красивейших городов Сербии.
Отдохнуть в минеральных водах королевских купален и открыть неизведанные уголки Сербии
Вы побываете в одной из столиц Римского царства, осмотрите древнюю мозаику в царских палатах и узнаете об особых верованиях местных жителей. Посетите природный заповедник и единственную ослиную ферму Сербии. А в термальном комплексе искупаетесь в целебных бассейнах и пройдете приятные оздоровительные процедуры.
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
В путешествии по Шумадии вы познакомитесь с историей впечатляющей церкви Святого Георгия, где находится королевский мавзолей. Узнаете о выдающихся личностях Сербии, знаковых событиях и русском следе. А в конце посетите крупнейшую винарию региона, где продегустируете ценные вина с видом на закат и виноградники.
Насладиться колоритом, природой и кухней западной Сербии в автомобильном путешествии
Сербия — не большая страна, но очень разнообразная, с богатой и бурной историей и удивительной природой. Чтобы понять Сербию, нужно, кроме столицы, посетить и другие ее города и уголки. Поэтому я предлагаю путешествие за пределы Белграда, во время которого вы откроете колорит сербских городов и сел, насладитесь природными красотами и национальными блюдами и узнаете историю развития страны.
Увидеть фрески XV века в святыне, потрогать причудливые отложения под землёй и пообедать у водопада
Это путешествие поможет вам понять, что богатство страны сосредоточено не только в столице. Вас ждет знакомство с хорошо укрепленным монастырем-крепостью Манасия, проход по подземным залам древней пещеры и обед с видом на стихию! Я увлеку вас историей священных мест, расскажу о сербском деспоте Стефане Лазаревиче и раскрою перед вами красоты окрестностей Белграда.
Открыть природные богатства страны, посетить колоритные городки и вдохновиться панорамными видами
В путешествии вы увидите живописные каньоны и ущелья, бархатистые горные вершины, извилистые реки с изумрудными озерами и один из богатейших лесных массивов Европы. А также услышите легенды о вампире из города Баина Башта, отведаете свежайшей форели в Перучаце и узнаете об удивительных проектах для местных гидроэлектростанций.