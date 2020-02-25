7 отзывов оставили туристы

Во время этого автомобильного тура вы посетите прекрасные места Сербии, богатые историческим и культурным наследием, в обрамлении чудесной природы, с лучшими винными погребами и ресторанами национальной кухни 🥧.

Программа

Фрушка Гора — национальный парк, известный своими монастырями и историей. После Великого переселения Сербов это место оказалось политическим и духовным центром для сербов в изгнании. Воздвигнутые в ту пору 16 монастырей стали источниками культуры и письменности, оживляя воспоминания о золотых временах предыдущей эпохи… Мы с вами посетим два монастыря — Хопово и Крушедол (XV, XVI века).

Сремские Карловцы — сербский духовный центр в Австро-Венгерской империи в XIX веке. В городе мы увидим центральную площадь, фонтан “Четыре льва”, кафедральный собор Св. Николая, XVIIIв., дворец Патриарха, здание городской ратуши, старую аптека, Карловацкую гимназию, XIXв. Часовню Мира, посвященную заключению в 1699 году мирного договора между европейскими странами и Турцией. Памятник генералу П.Н. Врангелю, который жил здесь некоторое время и родители которого похоронены на городском кладбище. В продолжении экскурсии мы посетим винный погреб, где вы попробуете 7 автохтонных сортов вина, а также заглянем в музеи виноградарства и пчеловодства.

Нови Сад — столица Автономного края Воеводина. Здесь достойна внимания Петроварадинская крепость XVII века, с прекрасным видом на реку Дунай. Именно это место послужило последним и непреодолимым рубежом на пути Турков, стремившихся завоевать Европу. Пообедать мы сможем тут же, в одном из ресторанов с отличной местной кухней. После — прогуляемся по центральной части города Нови Сад и отправимся назад в Белград.

Программа