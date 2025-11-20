Описание экскурсииВ программе помещается: - гора Авала, где находятся памятник погибшим русским военным 1964 г., участникам в борьбе для освобождение Белграда 1944 г., памятник Неизвестному солдату и телевизионная башня на которую можно подняться лифтом на верх. Заинтересованные могут дегустировать сербскую ракию. - городок Топола где увидите музей и церковь - усыпальницу династии Карагеоргевич, с уникальной мозаикой внутри. На концу можно по заказу устроить дегустацию хорошего вина и обед. Всё это даёт возможность познакомится с культурой и ближней историей Сербии, так-же и династией Карагеоргевич которая оставила свою печать на эту же самую.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Область Сербии - северная Шумадия которую называем
- Из-за красивых пейзажей
- Сербская Тоскана
- Памятники на горе Авала
- Церковь
- Усыпальница св. Георгий
- Музей Опленац. Церковь отличается
- Хотя из 20-го века
- Византийским стилем архитектуры и очень красивой мозаикой
- Формированной русским архитектором Николаем Красневим
Что включено
- Услуги экскурсовода, с хорошими информациями, транспорт на машине.
Что не входит в цену
- Билеты для входа в всех музеев и объектов где это нужно, возможная дегустация и обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белград
Завершение: Где и место встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
