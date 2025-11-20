Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии В программе помещается: - гора Авала, где находятся памятник погибшим русским военным 1964 г., участникам в борьбе для освобождение Белграда 1944 г., памятник Неизвестному солдату и телевизионная башня на которую можно подняться лифтом на верх. Заинтересованные могут дегустировать сербскую ракию. - городок Топола где увидите музей и церковь - усыпальницу династии Карагеоргевич, с уникальной мозаикой внутри. На концу можно по заказу устроить дегустацию хорошего вина и обед. Всё это даёт возможность познакомится с культурой и ближней историей Сербии, так-же и династией Карагеоргевич которая оставила свою печать на эту же самую.

