Транзитом в Белграде: на машине и пешком

Ваш путь проходит через Белград? Воспользуйтесь возможностью познакомиться с культурой и историей столицы Сербии за несколько часов
Путешественники, оказавшиеся в Белграде на несколько часов, могут воспользоваться уникальной возможностью увидеть главные достопримечательности города.

Программа включает посещение Калемегдана, прогулку по улице князя Михаила и визит в храм Святого Саввы.

Трансфер из аэропорта и обратно, гибкий маршрут и возможность отведать блюда сербской кухни делают эту экскурсию идеальной для транзитных гостей
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный трансфер из аэропорта
  • 🏰 Посещение исторической крепости
  • ⛪ Визит в крупнейший храм на Балканах
  • 🍽️ Возможность попробовать сербскую кухню
  • 🕒 Гибкий маршрут и продолжительность
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Крепость Калемегдан
  • Собор Святого Михаила
  • Дворец княгини Любицы Обренович
  • Улица князя Михаила
  • Храм Святого Саввы

Описание экскурсии

В Белграде на протяжении нескольких столетий переплетались две цивилизации — Османская и Австро-Венгерская империи. И лишь в 19 веке город перешёл сербам. Я расскажу вам о столице Сербии, её народе и правителях, а ещё покажу:

  • Крепость Калемегдан — важный памятник не только нашей страны, но и всей Европы
  • Собор Святого Михаила, который когда-то был кафедральным
  • Кафану с необычным названием
  • Дворец княгини Любицы Обренович 19 века
  • Улицу князя Михаила — белградский Арбат
  • Первый в городе небоскрёб
  • Храм Святого Саввы — крупнейший на Балканах

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Я встречу вас в аэропорту или в вашей гостинице и привезу после экскурсии обратно к нужному времени. Также можем встретиться на площади Теразие
  • Поездка проходит на автомобиле Nissan Note
  • Маршрут и продолжительность можно скорректировать — детали уточняйте в переписке
  • Если захотите, зайдёте в ресторан — полакомитесь блюдами сербской кухни и попробуете ракию. Еда и напитки оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Белграде
Провела экскурсии для 110 туристов
Работа гида — это то, что я люблю и чем интересуюсь: история, литература, искусство, архитектура, киноискусство, путешествия. Кроме того, эта работа даёт мне один из лучших способов познакомиться с людьми
читать дальше

разных культур и профессий и поделиться с ними всем, что я знаю. Я лицензированный гид и архитектор по образованию. Со мной городские прогулки превращaются в настоящее приключение. Расскажу вам интересные подробности и покажу новые места, музеи и памятники культуры, открою вам прелести кулинарных изысков, деликатесов и вин. Смена обстановки, новый город, история, культура, природа — всё это формирует бесценный момент, который может не только изменить ваш взгляд на мир, но и изменить вас. В своих рассказах делаю фокус на любопытных деталях, предлагаю достоверную информацию и обоснованные исторические версии. До встречи в Белграде!

Отзывы и рейтинг

Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

И
Ирина
3 окт 2025
Елена прекрасна! Мне даже пришлось самой остановить экскурсию, настолько она у военно рассказывала. Я боялась опоздать на рейс, поэтому из своей тревожности попросила ее пораньше привезти меня в аэропорт. Только когда приехали и я прошла все регистрации, стало понятно, что можно было и еще посмотреть город. Но мне мой комфорт был важнее.
M
Mikhail
27 сен 2025
Отличная экскурсия, спасибо Елене большое!
Очень удобный вариант для тех, у кого пересадка в Белграде 5-6 часов. Елена встретила нас в аэропорту, показала город, рассказала его историю, посоветовала отличный ресторан местной кухни. Однозначно рекомендую!
Ю
Юлия
31 авг 2025
Я получила огромное интеллектуальное и эмоциональное удовольствие от нашей поездки/прогулки с Еленой сегодня. Экскурсия продолжительная, но чередование времени в машине с прогулками заставляет вас забывать о времени, так же как
увлекательные рассказы Елены об истории. Что мне особенно понравилось, это то, что она родилась и выросла в Белграде и может с лёгкостью рассказать вам о том, как выглядела та или иная часть Белграда 20-30 лет назад, делая рассказ еще более аутотентичным. Мы пообедали в прекрасном месте, рекомендации местных блюд были прекрасные и она помогла мне с другими вопросами. И всё это в рамках одного тура - великолепно. Елена любит и знает свой город, и этот тур стоит тех денег- однозначно рекомендую!!

С
Светлана
29 авг 2025
Прекрасный гид и человек! У нас был ранний прилет, и Хелена согласилась начать наше путешествие по Белграду в 7 утра! Сама экскурсия очень интересно построена: проехались по городу, посетили Храм
(нам повезло: мы попали на праздник Успения Богородицы), посмотрели крепость и попробовали вкусные блюда сербской кухни. У Хелены очень хороший русский, интересно построен рассказ, мы узнали много интересного и нового про жизнь в Сербии, ее историю и культуру! Спасибо большое за наше маленькое путешествие в Белграде🎈

А
Александра
26 авг 2025
Елена великолепный гид, рассказчик и просто человек. Мы провели незабываемый день, узнали много о современной Сербии, об истории страны, а также о самом Белграде.
Маршрут насыщенный, сами бы мы точно не прошли его и не узнали бы многих тонкостей. На все вопросы получили развёрнутые ответы и рассказы. Спасибо большое, в следующий раз обязательно увидимся на других экскурсиях!!!
М
Марк
20 авг 2025
Г
Галина
18 авг 2025
Нам всё очень понравилось! Елена отлично знает историю, город, страну и легко общается на любую тему. Она архитектор по образованию и на предыдущей работе. Всего за 4,5 часа успели посетить
местную Рублёвку на машине и пешком, сходили в музей Югославии и Иосифа Броза Тито, где он захоронен. Там представлены фото и подарки глав стран почти всего мира, настолько он был уважаем в своё время. Также можно увидеть, что производилось в стране, которая полностью себя обеспечивала, например, первый цветной телевизор, первый робот, знающий таблицу умножения. Покатались по городу, зашли в храм святого Саввы, который строился с 36-го года прошлого столетия и открылся только в 22-м году. Фрески икон выполнены самой большой в мире площадью мозайки. Очень красивое и одухотворённое пространство. На месте церкви когда-то были сожжены нетленные мощи святого Саввы. Купили тут дочке крестик с Иисусом и белым ангелом на обратной стороне. Елена рассказала, что когда-то был отправлен бомбардировщик НАТО на Сербский монастырь и пилот вернулась не выполнив задание, пояснив, что видела в небе белого ангела. Прокатились и по новому и по старому городу. Елена отличный водитель. Давно не видела, чтобы даже мужчины так мастерски управляли механикой. Небольшая, но вполне комфортная машинка. Дороги в Земуне очень узкие и разъехаться я лично бы не смогла, а Елена сделала это с грациозной лёгкостью. Тут посмотрели крепость Гардош. Это самая южная крепость из четырёх, которая обозначала южную границу австро-венгерских владений. Оттуда очень красивый вид на город с высоты. Для четырёх часов мы очень много всего успели и всё это в комфортном темпе и с интересным рассказом экскурсовода. Почерпнули множество интересных фактов истории современных, прошлых и древних лет. Спасибо, что скорректировали наше путешествие по городу под личный запрос в моменте. Всё было очень познавательно. Будем рекомендовать вас! Думаю, что нам очень повезло с экскурсоводом. Дороги в этот раз не были перекрыты и мы смогли легко и быстро везде проехать. Нас встретили в отеле и привезли туда, куда было удобно. Вы сможете заменить то, где уже были и скорректировать с Еленой свой маршрут, что очень удобно!
10 из 10 👍

Альбина
Альбина
10 авг 2025
Отличная экскурсия с гидом Еленой оставила приятные впечатления о Белграде! Елена рассказала много исторических фактов о городе, также показала все значимые достопримечательности и современные районы города! Гид очень образованный и приятный человек! Во всем содействовала нашему комфорту! Рекомендуем!!!! 👍👍👍
Ю
Юлия
13 июл 2025
12 июля отправили нашу маму на обзорную экскурсию по Белграду с гидом Еленой. И остались очень довольны от впечатлений, которые получила мама в этом путешествии!
Прежде всего, Елена внимательно отнеслась к
нашим пожеланиям по ограничениям в связи с возрастными заболеваниями мамы. Предложила головной убор с широкими полями, что позволило более комфортно себя чувствовать и уберечься от теплового удара.
Елена проводила экскурсию на личном автомобиле, своевременно забрала маму из отеля, вела машину очень аккуратно с максимальным комфортом.
Елена - сербка, но прекрасно говорит на русском языке, информацию доносит понятно и увлекательно. Чувствуется глубокая эрудиция и любовь к своему делу.
Посетили самые красивые и атмосферные места города с потрясающими видами, оставив прекрасные впечатления о замечательном городе Белграде!
Елена очень тактичный и душевный человек, готовый прийти на помощь в случае необходимости, что важно при путешествии по незнакомой стране.
Мы рады, что доверили маму Елене и выражаем ей огромную благодарность за прекрасную экскурсию! От всей души рекомендуем этого гида!

I
Irina
8 июл 2025
У нас была транзитная экскурсия по Белграду, между рейсами было не так много времени, но не смотря на это и жару в 35 градусов мы смогли познакомиться с Белградом. Лена
приятный человек и грамотный гид, небольшая прогулка на электрокаре нам даже очень понравилась, получилось сэкономить немного времени, погуляли по центру Белграда, посетили крепость, успели даже пообедать по-домашнему и вовремя вернуться в аэропорт. Лена, спасибо!

Ольга
Ольга
2 июл 2025
Отличная экскурсия. Елена- большая молодчина. Все четко и вовремя. На экскурсии было интересно и увлекательно. Рекомендую😉.
Елена
Елена
1 июл 2025
Елена должна была забрать нас у места проживания. Попросила выйти на 15 минут раньше, так как якобы нельзя рядом парковаться. Таксисты парковались, проблем не было. Оказалось, что Елена до нашего
дома не доехала, мы ее искали. Мест посетили в Белграде очень мало - крепость, пешеходная улица и Земун. Часть маршрута Елена хотела проехать на электромобиле, который едет каждые 10 минут. Только на третьем электромобиле мы уехали, предыдущие 2 были забиты туристами. То есть мы полчаса стояли на улице в ожидании транспорта, чтобы просто проехать по пешеходной улице. Автомобиль Елены пережил дтп, мятый, гремит сзади. Обратно Елена тоже не смогла найти дорогу до нашего места проживания, якобы из-за перекрытых улиц, опять же, таксисты легко подъезжали, наша улица не перекрывалась. Мы заплатили 250 евро. Не стоит эта экскурсия таких денег. За примерно ту же сумму мы брали 7-12 часовые экскурсии по нескольким городам и локациям. Елена как рассказчик и вообще человек приятный, но вот наполненность экскурсии страдает. в центре Белграда было много локаций, который можно было посетить, но мы до них не доехали или не дошли. Можно сказать, что Белграда мы не увидели.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Сожалею, что екскурсия вас разочаровала.
К сожеланию в этот день я не могла повлиять на транспорт в Белграде.

Я попала в пробку,
вызванную блокадой здания прокуратуры (в Белграде уже несколько недель проходят студенческие протесты), которое находится рядом с местом проживания, где вы остановились, и единственное место, куда я могла попасть, была ваша улица, в 4 минутах ходьбы от адреса. Улица односторонная, чтобы попасть точно по адресу, мне пришлось бы объехать весь район, что было невозможно в тот день из-за блокады.
Я несколько раз в тот день извинилась и объяснил причину.

Мне жаль, что вы не поняли, что, проехав на бесплатном электромобиле, вы сэкономили час ходьбы на 35 градусов.

Еще раз, мне жаль, что экскурсия оставила у вас такое впечатление, вы замечательные люди и я надеюсь, что мои советы, которые вы получили по Черногории, куда вы отправились дальше, вам помогли.
Всего наилучшего, если у меня будет возможность, я буду рад снова показать вам то, что вы хотели.

П
Павел
16 июн 2025
Огромное спасибо Елене за отличную экскурсию! Елена учла все наши пожелания. Хочу отметить прекрасное вождение и ориентацию в городе, что было очень актуально в условиях забастовок и транспортного коллапса в Белграде.
Никита
Никита
13 июн 2025
Елена большая молодец! Интересно слушать ее подачу. Я рекомендую ее экскурсию. Человек старается, чтобы туристу было и понятно и интересно и комфортно!
Михаил
Михаил
12 мая 2025
Отзыв об экскурсии по Белграду с гидом Еленой

Недавно мы посетили удивительную экскурсию по Белграду в компании гида Елены, и это был один из самых запоминающихся дней нашего путешествия! От всей
души хотим поблагодарить Елену за ее профессионализм, чуткость и умение сделать каждый момент насыщенным и комфортным.

Особое впечатление оставила Белградская крепость на живописном слиянии Савы и Дуная. Елена не только погрузила нас в многовековую историю этого места, но и помогла оценить его стратегическое значение, сопровождая рассказ захватывающими легендами и фактами. Виды с крепостных стен, открывающиеся на две великие реки, просто завораживают!

Отдельная благодарность за заботу о комфорте моей жены. Елена предусмотрительно организовала для нас коляску, что позволило ей наслаждаться экскурсией без ограничений, несмотря на ее маломобильность. Это было тем более ценно, учитывая брусчатку исторического центра Белграда, которая обычно становится препятствием для передвижения. Маршрут был продуман так, чтобы мы смогли увидеть все ключевые достопримечательности, избегая сложных участков.

Атмосферным завершением дня стало посещение стильной таверны"?" в сердце Белграда. Это место с его аутентичным интерьером и кухней перенесло нас в эпоху XIX века. Мы не только попробовали блюда национальной кухни, но и узнали от Елены интересные истории о традициях и жизни города того времени.

Елена — гид, который превращает стандартную экскурсию в настоящее приключение. Ее эрудиция, внимание к деталям и доброжелательность сделали наш день незабываемым. Если вы хотите увидеть Белград через призму его истории, культуры и душевности — обязательно обращайтесь к Елене!

Спасибо за идеальный маршрут, теплое отношение и возможность ощутить гостеприимство Сербии!

