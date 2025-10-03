Путешественники, оказавшиеся в Белграде на несколько часов, могут воспользоваться уникальной возможностью увидеть главные достопримечательности города.
Программа включает посещение Калемегдана, прогулку по улице князя Михаила и визит в храм Святого Саввы.
Трансфер из аэропорта и обратно, гибкий маршрут и возможность отведать блюда сербской кухни делают эту экскурсию идеальной для транзитных гостей
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный трансфер из аэропорта
- 🏰 Посещение исторической крепости
- ⛪ Визит в крупнейший храм на Балканах
- 🍽️ Возможность попробовать сербскую кухню
- 🕒 Гибкий маршрут и продолжительность
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Крепость Калемегдан
- Собор Святого Михаила
- Дворец княгини Любицы Обренович
- Улица князя Михаила
- Храм Святого Саввы
Описание экскурсии
В Белграде на протяжении нескольких столетий переплетались две цивилизации — Османская и Австро-Венгерская империи. И лишь в 19 веке город перешёл сербам. Я расскажу вам о столице Сербии, её народе и правителях, а ещё покажу:
- Крепость Калемегдан — важный памятник не только нашей страны, но и всей Европы
- Собор Святого Михаила, который когда-то был кафедральным
- Кафану с необычным названием
- Дворец княгини Любицы Обренович 19 века
- Улицу князя Михаила — белградский Арбат
- Первый в городе небоскрёб
- Храм Святого Саввы — крупнейший на Балканах
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Я встречу вас в аэропорту или в вашей гостинице и привезу после экскурсии обратно к нужному времени. Также можем встретиться на площади Теразие
- Поездка проходит на автомобиле Nissan Note
- Маршрут и продолжительность можно скорректировать — детали уточняйте в переписке
- Если захотите, зайдёте в ресторан — полакомитесь блюдами сербской кухни и попробуете ракию. Еда и напитки оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Белграде
Провела экскурсии для 110 туристов
Работа гида — это то, что я люблю и чем интересуюсь: история, литература, искусство, архитектура, киноискусство, путешествия. Кроме того, эта работа даёт мне один из лучших способов познакомиться с людьмиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
3 окт 2025
Елена прекрасна! Мне даже пришлось самой остановить экскурсию, настолько она у военно рассказывала. Я боялась опоздать на рейс, поэтому из своей тревожности попросила ее пораньше привезти меня в аэропорт. Только когда приехали и я прошла все регистрации, стало понятно, что можно было и еще посмотреть город. Но мне мой комфорт был важнее.
M
Mikhail
27 сен 2025
Отличная экскурсия, спасибо Елене большое!
Очень удобный вариант для тех, у кого пересадка в Белграде 5-6 часов. Елена встретила нас в аэропорту, показала город, рассказала его историю, посоветовала отличный ресторан местной кухни. Однозначно рекомендую!
Ю
Юлия
31 авг 2025
Я получила огромное интеллектуальное и эмоциональное удовольствие от нашей поездки/прогулки с Еленой сегодня. Экскурсия продолжительная, но чередование времени в машине с прогулками заставляет вас забывать о времени, так же как
С
Светлана
29 авг 2025
Прекрасный гид и человек! У нас был ранний прилет, и Хелена согласилась начать наше путешествие по Белграду в 7 утра! Сама экскурсия очень интересно построена: проехались по городу, посетили Храм
А
Александра
26 авг 2025
Елена великолепный гид, рассказчик и просто человек. Мы провели незабываемый день, узнали много о современной Сербии, об истории страны, а также о самом Белграде.
Маршрут насыщенный, сами бы мы точно не прошли его и не узнали бы многих тонкостей. На все вопросы получили развёрнутые ответы и рассказы. Спасибо большое, в следующий раз обязательно увидимся на других экскурсиях!!!
М
Марк
20 авг 2025
👍
Г
Галина
18 авг 2025
Нам всё очень понравилось! Елена отлично знает историю, город, страну и легко общается на любую тему. Она архитектор по образованию и на предыдущей работе. Всего за 4,5 часа успели посетить
Альбина
10 авг 2025
Отличная экскурсия с гидом Еленой оставила приятные впечатления о Белграде! Елена рассказала много исторических фактов о городе, также показала все значимые достопримечательности и современные районы города! Гид очень образованный и приятный человек! Во всем содействовала нашему комфорту! Рекомендуем!!!! 👍👍👍
Ю
Юлия
13 июл 2025
12 июля отправили нашу маму на обзорную экскурсию по Белграду с гидом Еленой. И остались очень довольны от впечатлений, которые получила мама в этом путешествии!
Прежде всего, Елена внимательно отнеслась к
I
Irina
8 июл 2025
У нас была транзитная экскурсия по Белграду, между рейсами было не так много времени, но не смотря на это и жару в 35 градусов мы смогли познакомиться с Белградом. Лена
Ольга
2 июл 2025
Отличная экскурсия. Елена- большая молодчина. Все четко и вовремя. На экскурсии было интересно и увлекательно. Рекомендую😉.
Елена
1 июл 2025
Елена должна была забрать нас у места проживания. Попросила выйти на 15 минут раньше, так как якобы нельзя рядом парковаться. Таксисты парковались, проблем не было. Оказалось, что Елена до нашего
Елена
Ответ организатора:
Сожалею, что екскурсия вас разочаровала.
К сожеланию в этот день я не могла повлиять на транспорт в Белграде.
Я попала в пробку,
К сожеланию в этот день я не могла повлиять на транспорт в Белграде.
П
Павел
16 июн 2025
Огромное спасибо Елене за отличную экскурсию! Елена учла все наши пожелания. Хочу отметить прекрасное вождение и ориентацию в городе, что было очень актуально в условиях забастовок и транспортного коллапса в Белграде.
Никита
13 июн 2025
Елена большая молодец! Интересно слушать ее подачу. Я рекомендую ее экскурсию. Человек старается, чтобы туристу было и понятно и интересно и комфортно!
Михаил
12 мая 2025
Отзыв об экскурсии по Белграду с гидом Еленой
Недавно мы посетили удивительную экскурсию по Белграду в компании гида Елены, и это был один из самых запоминающихся дней нашего путешествия! От всей
