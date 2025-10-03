читать дальше

местную Рублёвку на машине и пешком, сходили в музей Югославии и Иосифа Броза Тито, где он захоронен. Там представлены фото и подарки глав стран почти всего мира, настолько он был уважаем в своё время. Также можно увидеть, что производилось в стране, которая полностью себя обеспечивала, например, первый цветной телевизор, первый робот, знающий таблицу умножения. Покатались по городу, зашли в храм святого Саввы, который строился с 36-го года прошлого столетия и открылся только в 22-м году. Фрески икон выполнены самой большой в мире площадью мозайки. Очень красивое и одухотворённое пространство. На месте церкви когда-то были сожжены нетленные мощи святого Саввы. Купили тут дочке крестик с Иисусом и белым ангелом на обратной стороне. Елена рассказала, что когда-то был отправлен бомбардировщик НАТО на Сербский монастырь и пилот вернулась не выполнив задание, пояснив, что видела в небе белого ангела. Прокатились и по новому и по старому городу. Елена отличный водитель. Давно не видела, чтобы даже мужчины так мастерски управляли механикой. Небольшая, но вполне комфортная машинка. Дороги в Земуне очень узкие и разъехаться я лично бы не смогла, а Елена сделала это с грациозной лёгкостью. Тут посмотрели крепость Гардош. Это самая южная крепость из четырёх, которая обозначала южную границу австро-венгерских владений. Оттуда очень красивый вид на город с высоты. Для четырёх часов мы очень много всего успели и всё это в комфортном темпе и с интересным рассказом экскурсовода. Почерпнули множество интересных фактов истории современных, прошлых и древних лет. Спасибо, что скорректировали наше путешествие по городу под личный запрос в моменте. Всё было очень познавательно. Будем рекомендовать вас! Думаю, что нам очень повезло с экскурсоводом. Дороги в этот раз не были перекрыты и мы смогли легко и быстро везде проехать. Нас встретили в отеле и привезли туда, куда было удобно. Вы сможете заменить то, где уже были и скорректировать с Еленой свой маршрут, что очень удобно!

10 из 10 👍