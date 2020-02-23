17 отзывов оставили туристы

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По следам вампиров Белграда

Разобраться в сербских легендах о нечисти и исследовать самые мистические уголки города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у отеля «Москва»
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии17 отзывов
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Евгения – Гид в Белграде
Мы отправимся на охоту за таинственными историями сербской столицы, которые спрятались на площади Теразие и Бранковом мосту, в стенах Белградской крепости и глубине Римского колодца.

На пару часов вы погрузитесь этнографию Балкан и узнаете, кто виноват в вампирском безумии, бушевавшем в Европе 18 столетия.

Я постараюсь перевернуть ваши представления о нечисти с ног на голову, расскажу всё о настоящих вампирах, а одного вам даже удастся потрепать за уши.
По следам вампиров Белграда
По следам вампиров Белграда

Что вас ожидает

О вампирах и не только
На вечерних улочках перед вами оживут старинные сербские легенды, мрачные поверья и весьма любопытные истории. Например, я расскажу, почему Альфред Хичкок был в восторге от Белграда и какой балканский фильм стоит посмотреть, чтобы испугаться по-настоящему. Вы узнаете, как противостоять местной нечистой силе и зачем убивать ради кувшина воды, разберетесь в белградских суевериях и поймете, можно ли пройти по Бранкову мосту, не щекоча нервы. И, конечно, мы подробно обсудим все факторы, способствовавшие распространению вампирского безумия в просвещённой Европе 18 века.

Мистическая летопись Белграда
Декорациями для нашей леденящей кровь прогулки станут самые загадочные и таинственные уголки Белграда. На площади Теразие вы узнаете об обстоятельствах убийства, совершенного в начале 20 века на месте отеля «Балкан». Услышите легенды Симиной улицы и поймете, какое место сербской столицы называют проклятым. А у Белградской крепости развернется целый калейдоскоп мистических сюжетов — о смертях в башне Небойша, овеянном легендами Римском колодце и обитающем здесь каменном вампире.

Организационные детали

  • Рекомендую выбирать для экскурсии вечернее время: если гулять в сумерках, прогулка приобретает особенный колорит
  • Дополнительно можно провести дегустации сербских вин: вы попробуете 5 видов и традиционные закуски в уютной винотеке, а сопровождать дегустацию будут рассказы о сербском виноделии от одного из лучших сомелье Сербии. Стоимость дегустации 25 — евро с человека.
По следам вампиров Белграда
По следам вампиров Белграда
По следам вампиров Белграда
По следам вампиров Белграда
По следам вампиров Белграда
По следам вампиров Белграда
По следам вампиров Белграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у отеля «Москва».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях. Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он дешёв, прекрасен и уютен. Прогуляемся вместе!
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17 отзывов оставили туристы

23 февраля 2020
Евгения очень приятная, отлично и познавательно провела экскурсию, чтобы было интересно и взрослым и тинейджерам. Немного экскурс в историю, но это было в тему. Все отлично, спасибо!
16 февраля 2020
Экскурсия прошла легко и увлекательно. Было познавательно, в этой экскурсии есть своя изюминка, рекомендую всем, это не простой обзор города, рассказ гида похож на сказку. Женя, вы настоящий мастер своего дела, нам все очень понравилось. Спасибо💐
10 января 2020
Искала нетривиальную экскурсию, чтобы было интересно сыну-подростку. Экскурсия интересная. Евгения профессионально преподносит исторические факты, народные байки и занимательные истории, подкрепляя рассказ иллюстрациями. Совершенно естественные плавные переходы от нечисти к истории Сербии делают экскурсию еще и исторической. Огромное уважение вызывает то, что Евгения собирает информацию из различных источников, включая архивы национальной библиотеки (!). Время пролетело незаметно, все довольны. так как в Белграде мы регулярно бываем, то точно будем еще брать экскурсии.
29 октября 2019
Большое спасибо Евгении за увлекательную экскурсию! Маршрут и рассказ пролетели незаметно. Экскурсия составлена очень подробно с фотографиями, картинами. Мы узнали не только о теме нас интересующей (вампиры) а так же об истории города, фольклоре, литературе и кинематографе. Много увлекательных историй, сказок и выражений. В следующий раз только к Евгении на экскурсию! Ещё раз огромное спасибо! Семья из Москвы.
21 октября 2019
Понравилась экскурсия. Брали уже вторую с Евгенией, она всегда подчеркивает какие-то важные факты, рассказывает легенды и все это сопровождается иллюстрациями для наглядности. Побольше узнали мифы Белграда. Нам понравилось. Спасибо!
16 сентября 2019
Евгения великолепно провела экскурсию про Сербскую нечисть. Поотвечала на множество наших вопросов. Рассказ увлекателен, материал интересен.
5 сентября 2019
Замечательная экскурсия. Гид обратила внимание на места, которыми мы самостоятельно вряд ли бы заинтересовались. Рассказала множество историй, благодаря которым можно иначе посмотреть на город. Спасибо большое. Остались довольны.
26 августа 2019
Отличная, увлекательная экскурсия на одном дыхании. Евгения потрясающий гид, выбрала нестандартную тему для знакомства с Белградом. Были заинтересованы не только мы силосной, но и мима. Однозначно рекомендую, узнаете и увидите много нового.
7 августа 2019
Очень хорошо запланированный маршрут по историческому центру Белграда обильно приправленный пикантными историями и легендами про балканских вампиров и всякую нечисть!!!!! Евгения милая и очаровательная девушка!!!! Всем любителям фольклора и истории рекомендуем!!!! Главное, наденьте удобную обувь!!!!
17 июля 2019
Отличная экскурсия! Была с подругами. Нам очень понравилось! Замечательный гид, знающий, уважающий и любящий культуру Сербии. Оригинальная подача информации, много интересных и не скучных историй. Экскурсия прекрасно подойдёт людям, которые устали от сухих исторических фактов.
Ещё 7 отзывов

Евгения проводит ещё 3 экскурсии

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