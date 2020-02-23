17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

О вампирах и не только

На вечерних улочках перед вами оживут старинные сербские легенды, мрачные поверья и весьма любопытные истории. Например, я расскажу, почему Альфред Хичкок был в восторге от Белграда и какой балканский фильм стоит посмотреть, чтобы испугаться по-настоящему. Вы узнаете, как противостоять местной нечистой силе и зачем убивать ради кувшина воды, разберетесь в белградских суевериях и поймете, можно ли пройти по Бранкову мосту, не щекоча нервы. И, конечно, мы подробно обсудим все факторы, способствовавшие распространению вампирского безумия в просвещённой Европе 18 века.

Мистическая летопись Белграда

Декорациями для нашей леденящей кровь прогулки станут самые загадочные и таинственные уголки Белграда. На площади Теразие вы узнаете об обстоятельствах убийства, совершенного в начале 20 века на месте отеля «Балкан». Услышите легенды Симиной улицы и поймете, какое место сербской столицы называют проклятым. А у Белградской крепости развернется целый калейдоскоп мистических сюжетов — о смертях в башне Небойша, овеянном легендами Римском колодце и обитающем здесь каменном вампире.