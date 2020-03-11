25 отзывов оставили туристы

Вы знаете, как приятно встретить по-настоящему увлеченного человека!? Добрила - именно такой гид, доброжелательный, энергичный, эрудированный, заинтересованный в том, чтобы ее гости, гости Белграда и Сербии, по-настоящему полюбили и город, и страну. Добрила - профессиональный человек, давно занимающийся экскурсиями, программами, постоянно создает новые темы и маршруты, очень много знает и продолжает узнавать. И предлагает это своим клиентам. Экскурсия была насыщенная, но темп - ровно такой, какой нужен тебе и какой ты можешь выдержать. В процессе прогулки можно высказывать свои предпочтения. Ни один вопрос не остается без ответа, а множество дополнительной информации может быть предоставлено по поводу всего, что встречается на пути. Мы были в Сербии несколько дней. Прекрасная, уютная, красивая и вкусная страна. И теплыми чувствами и впечатлениями мы обязаны, в первую очередь, тому вниманию, которое оказала нам Добрила на первых шагах нашего путешествия. Буду рекомендовать всем. Вы не пожалеете :)