25 отзывов оставили туристы

Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в атмосферу старого Белграда. Вас ждет пешая экскурсия по знаковым местам города, где каждый шаг открывает страницы истории. Вы увидите древнюю крепость Калемегдан, величественный
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность узнать историю Белграда
- 🏰 Посещение древней крепости Калемегдан
- 🎭 Окунитесь в богемную атмосферу Скадарлии
- 🏛️ Узнайте о значимых архитектурных памятниках
- 👣 Прогулка по центральной улице Князя Михаила
Что можно увидеть
- Калемегдан
- Собор Св. Михаила
- Дом Патриархии
- Дворец княгини Любицы Обренович
- Трактир «?»
- Центральная улица Князя Михаила
- Площадь Республики
- Национальный театр
- Национальный музей
- Скадарлия
- Пионерский парк
- Старый и Новый Дворцы
- Здание Национального Парламента
- Площадь Теразие
- Гостиница Москва
Описание экскурсии
Программа
- «Калемегдан» — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой относятся к разным историческим эпохам.
- Собор Св. Михаила.
- Дом Патриархии.
- Дворец княгини Любицы Обренович.
- Трактир «?» («Вопросительный знак»).
- Центральная пешеходная улица Князя Михаила.
- Площадь Республики, Национальный театр, Национальный музей.
- «Скадарлия» — богемная улица города с сохранившимся духом прошлого.
- Пионерский парк.
- Здания Старого и Нового Дворцов.
- Здание Национального Парламента.
- Площадь «Теразие».
- Здание гостиницы «Москва».
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
город с историей, местным колоритом, красивыми видами. Белград удивил. благодарность Добриле за открытие города и страны для нас. Четко, информативно и доступно.
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И
Прекрасная экскурсия по улицам и крепости Белграда! Мы прошли по основным достопримечательностям, изучили досконально крепость. Наш гид Илинка прекрасно владеет русским языком!
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М
03.03.2026 ходили на обзорную экскурсию по Белграду с Лиляной. Все разновозрастные члены нашей семьи остались под большим впечатлением от экскурсии! Интересный маршрут, отличный увлекательный рассказ, очень приятный человек!! Спасибо, Лиляна!!!
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В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В первую очередь, я хотел бы поблагодарить и отметить ее гибкость в структурировании экскурсии. Мы, к
В первую очередь, я хотел бы поблагодарить и отметить ее гибкость в структурировании экскурсии. Мы, к
+2
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Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных посещением всех знакомых мест города. Мы узнали историю, интересные факты и некоторые подробности жизни
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В
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и взрослая часть семьи прониклась удивительными балканскими катаклизмами. Приятно проводить время с гидом, который знает и любит свой город. Такой информации в интернете не найти. Спасибо Вам большое за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендую
+2
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