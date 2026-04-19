25 отзывов оставили туристы

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По следам старого Белграда

Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в атмосферу старого Белграда. Вас ждет пешая экскурсия по знаковым местам города, где каждый шаг открывает страницы истории. Вы увидите древнюю крепость Калемегдан, величественный
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Собор Св.

Михаила, исторический Дом Патриархии, почувствуете дух прошлого в Дворце княгини Любицы Обренович и насладитесь уникальной атмосферой трактира "?".

Пешеходная улица Князя Михаила, Площадь Республики с Национальным театром и музеем, богемная улица "Скадарлия", Пионерский парк и многие другие исторические места ждут вас.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, позволяя по-новому взглянуть на историю и культуру Белграда

4.9
81 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность узнать историю Белграда
  • 🏰 Посещение древней крепости Калемегдан
  • 🎭 Окунитесь в богемную атмосферу Скадарлии
  • 🏛️ Узнайте о значимых архитектурных памятниках
  • 👣 Прогулка по центральной улице Князя Михаила
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда

Что можно увидеть

  • Калемегдан
  • Собор Св. Михаила
  • Дом Патриархии
  • Дворец княгини Любицы Обренович
  • Трактир «?»
  • Центральная улица Князя Михаила
  • Площадь Республики
  • Национальный театр
  • Национальный музей
  • Скадарлия
  • Пионерский парк
  • Старый и Новый Дворцы
  • Здание Национального Парламента
  • Площадь Теразие
  • Гостиница Москва

Описание экскурсии

Программа

  • «Калемегдан» — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой относятся к разным историческим эпохам.
  • Собор Св. Михаила.
  • Дом Патриархии.
  • Дворец княгини Любицы Обренович.
  • Трактир «?» («Вопросительный знак»).
  • Центральная пешеходная улица Князя Михаила.
  • Площадь Республики, Национальный театр, Национальный музей.
  • «Скадарлия» — богемная улица города с сохранившимся духом прошлого.
  • Пионерский парк.
  • Здания Старого и Нового Дворцов.
  • Здание Национального Парламента.
  • Площадь «Теразие».
  • Здание гостиницы «Москва».

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2497 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
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в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на наших экскурсиях, которые запоминаются надолго. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается!» Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остаётся в памяти.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
2
3
2
2
1
Наталья
город с историей, местным колоритом, красивыми видами. Белград удивил. благодарность Добриле за открытие города и страны для нас. Четко, информативно и доступно.
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И
Прекрасная экскурсия по улицам и крепости Белграда! Мы прошли по основным достопримечательностям, изучили досконально крепость. Наш гид Илинка прекрасно владеет русским языком!
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М
03.03.2026 ходили на обзорную экскурсию по Белграду с Лиляной. Все разновозрастные члены нашей семьи остались под большим впечатлением от экскурсии! Интересный маршрут, отличный увлекательный рассказ, очень приятный человек!! Спасибо, Лиляна!!!
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Федор
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В первую очередь, я хотел бы поблагодарить и отметить ее гибкость в структурировании экскурсии. Мы, к
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сожалению, опаздывали, однако Лиляна сумела подкроить материал под нужный нам тайминг и закончить тур в выбранной нами локации.
Донесенная до нас информация была достойно структурирована и понятна. Больше всего порадовали обширные познания Лиляны - абсолютно любой вопрос про какое-либо здание был удостоен исчерпывающим ответом. Единственная небольшая просьба относится к равномерности повествования. Порой возникали моменты, когда идя от точки до точки стояло молчание. (Однако тут я вновь должен отметить, что в случае вопросов про что либо ответы были исчерпывающими). В целом, отличный гид, глубокие познания - рекомендую.

В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.+2
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
В роли нашего гида выступила Лиляна, и, скажу сразу - тур оставил массу положительных эмоций.
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Нина
Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных посещением всех знакомых мест города. Мы узнали историю, интересные факты и некоторые подробности жизни
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города и страны. Экскурсия была насыщенной и достаточно длительной, мб с детьми это было бы тяжеловато. Узнали мы и где можно поесть в традиционном ресторанчике. Были даны рекомендации, что можно ещё посмотреть самостоятельно, например маленькую церквушку Московского патриархата. После такой прогулки мы стали ориентироваться в городе. Спасибо Илинке. Рекомендую

Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных
Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных
Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных
Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных
Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных
Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных
Старый Белград приходится пешком, особенно это интересно было с гидом Илинка. Нам понравился рассказ с одновременных
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В
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и взрослая часть семьи прониклась удивительными балканскими катаклизмами. Приятно проводить время с гидом, который знает и любит свой город. Такой информации в интернете не найти. Спасибо Вам большое за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендую
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и+2
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
Очень понравилась экскурсия с Илинкой по достопримечательностям Белграда. Она смогла заинтересовать историей города двух подростков, и
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