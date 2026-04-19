25 отзывов оставили туристы

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сожалению, опаздывали, однако Лиляна сумела подкроить материал под нужный нам тайминг и закончить тур в выбранной нами локации.

Донесенная до нас информация была достойно структурирована и понятна. Больше всего порадовали обширные познания Лиляны - абсолютно любой вопрос про какое-либо здание был удостоен исчерпывающим ответом. Единственная небольшая просьба относится к равномерности повествования. Порой возникали моменты, когда идя от точки до точки стояло молчание. (Однако тут я вновь должен отметить, что в случае вопросов про что либо ответы были исчерпывающими). В целом, отличный гид, глубокие познания - рекомендую.