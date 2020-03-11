25 отзывов оставили туристы

Посетили Белград 06. 03. 2020. Экскурсию для нас провела уважаемая Добрила. Остались в восторге от Белграда и от нашего гида. Добрила отлично знает русский язык, много и интересно рассказывает о Белграде и Сербии. С удивлением для себя открыл много новой информации про белую эмиграцию в Сербию (случайно выяснилось, что Добрила является специалистом в этой области), а также почерпнул много нового о бытовых вещах на Балканах (особенно интересно было слушать про взаимоотношение народов, живших ранее в единой Югославии). Причем наш гид абсолютно не навязывала круг тем, рассказывала довольно объективно и без оценок, а мы уже сами выбирали, о чем спросить, и делали для себя какие-то выводы. На мой взгляд, экскурсия получилась идеальной, т. к. только местный житель смог бы рассказать так подробно и с такими комментариями о жизни в Сербии. Всячески рекомендую и нашего гида, и экскурсию, и Белград.