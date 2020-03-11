25 отзывов оставили туристы

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По следам старого Белграда

Обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям исторического центра

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

У этой экскурсии25 отзывов
5
Добрила
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Добрила – Гид в Белграде
Приглашаю вас на пешую прогулку 👣 по историческому центру Белграда, во время которой вы увидите знаковые памятники прошедших эпох и узнаете об их значении в летописи нашего города.
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда

Программа

  • “Калемегдан” — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой относятся к разным историческим эпохам
  • Собор Св. Михаила
  • Дом Патриархии
  • Дворец княгини Любицы Обренович
  • Трактир «?» (“Вопросительный знак”)
  • Центральная пешеходная улица Князя Михаила
  • Площадь Республики, Национальный театр, Национальный музей
  • “Скадарлия” — богемная улица города с сохранившимся духом прошлого
  • Пионерский парк
  • Здания Старого и Нового Дворцов
  • Здание Национального Парламента
  • Парк “Ташмайдан”
  • Русская православная церковь Св. Троицы в которой перезахоронен генерал Врангель
  • Храм Св. Марка
  • Площадь “Теразие”
  • Здание гостиницы “Москва”
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Добрила
Добрила
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.
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25 отзывов оставили туристы

11 марта 2020
Посетили Белград 06. 03. 2020. Экскурсию для нас провела уважаемая Добрила. Остались в восторге от Белграда и от нашего гида. Добрила отлично знает русский язык, много и интересно рассказывает о Белграде и Сербии. С удивлением для себя открыл много новой информации про белую эмиграцию в Сербию (случайно выяснилось, что Добрила является специалистом в этой области), а также почерпнул много нового о бытовых вещах на Балканах (особенно интересно было слушать про взаимоотношение народов, живших ранее в единой Югославии). Причем наш гид абсолютно не навязывала круг тем, рассказывала довольно объективно и без оценок, а мы уже сами выбирали, о чем спросить, и делали для себя какие-то выводы. На мой взгляд, экскурсия получилась идеальной, т. к. только местный житель смог бы рассказать так подробно и с такими комментариями о жизни в Сербии. Всячески рекомендую и нашего гида, и экскурсию, и Белград.
21 января 2020
Отличная экскурсия. За несколько часов прошли основные достопримечательности. Интересная информация.
4 декабря 2019
Спасибо огромное за экскурсию! Это было очень познавательная история. Красивый маршрут, мы гуляли в солнечную погоду ноября, иногда согреваясь в ресторанчиках за чашечкой кофе и удивительными беседами. Это была душевная экскурсия! Мы остались очень довольны. Благодарим за гостеприимство) Белград останется в наших добрых воспоминаниях со своими красивыми улочками и пейзажами! Выходные удались)
23 ноября 2019
В Белграде были проездом. Нас было 2 взрослых и ребёнок. Заказали экскурсию на 3 часа. Наш гид Мара очень интересно рассказала нам историю города и показала самые запоминающиеся моменты. Мара супер гид и историк, чувствуется, что она профессионал своего дела.
6 октября 2019
Вчера я была на экскурсии По следам старого Белграда. Её провела гид Лиляна. Лиляна. Замечательная экскурсия, время пролетело не заметно. История многострадального народа Сербии и в частности жителей Белграда рассказана увлекательно и подробно. Чувствуется, что Лиляна очень любит Сербию. Я рекомендую всем побывать на этой экскурсии.
5 октября 2019
Спасибо гиду за экскурсию. Боагодаря ей, мы увидели город с другой стороны. Очень красивый город, крепость, улицы.
8 сентября 2019
Замечательный, отзывчивый экскурсовод. Продуманная и интересная экскурсия.
23 августа 2019
Проводила экскурсию по Белграду Лиляна. Заказали заранее на сайте. Очень понравилась! Сразу появляется представление о городе. Всем рекомендую! Лиляна была очень внимательная к каждому( были с детьми), корректно отвечала на вопросы. Попросили экскурсию через день до Нови- Сада. Поездку планировала по нашим желаниям и возможностям. Спасибо Лиляна за помощь в переездах и ее активное участие в создании интересного и комфортного отдыха!
3 мая 2019
Большое спасибо гиду Лилиане! Экскурсия была очень интересной и информативной. Рекомендуем, если будете в Белграде.
17 апреля 2019
Вы знаете, как приятно встретить по-настоящему увлеченного человека!? Добрила - именно такой гид, доброжелательный, энергичный, эрудированный, заинтересованный в том, чтобы ее гости, гости Белграда и Сербии, по-настоящему полюбили и город, и страну. Добрила - профессиональный человек, давно занимающийся экскурсиями, программами, постоянно создает новые темы и маршруты, очень много знает и продолжает узнавать. И предлагает это своим клиентам. Экскурсия была насыщенная, но темп - ровно такой, какой нужен тебе и какой ты можешь выдержать. В процессе прогулки можно высказывать свои предпочтения. Ни один вопрос не остается без ответа, а множество дополнительной информации может быть предоставлено по поводу всего, что встречается на пути. Мы были в Сербии несколько дней. Прекрасная, уютная, красивая и вкусная страна. И теплыми чувствами и впечатлениями мы обязаны, в первую очередь, тому вниманию, которое оказала нам Добрила на первых шагах нашего путешествия. Буду рекомендовать всем. Вы не пожалеете :)
Ещё 15 отзывов

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