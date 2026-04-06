Белград стал важным центром для русских эмигрантов после революции. На этой экскурсии вы пройдёте по местам, связанным с их жизнью и деятельностью. Увидите церковь, где похоронен Врангель, фасад Главного почтамта,

памятник Николаю II и Русский дом. Узнаете, как они адаптировались и какие вызовы стояли перед ними. Это путешествие поможет понять, как изменилась жизнь в Сербии и России в начале 20 века

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гид, который увлечёт вас

Как журналист я стараюсь рассматривать прошлое сквозь призму настоящего, выявлять закономерности, выделять общее и различное. Эта экскурсия — не монотонная лекция, а динамичное путешествие в прошлое по улицам, домам и скверам Белграда, которые помнят важнейшие исторические события.

Белград — центр белой эмиграции

Квас, нудистские пляжи, любовь к животным и цветы в подарок дамам сердца — с чем только у сербов ни ассоциировались россияне, прибывшие 100 лет назад в их страну… А прибыло их немало: в начале 1920-х годов — тысячи жителей Российской империи. На прогулке по Белграду мы поговорим о том, почему многие беглецы выбрали именно Балканы, как они адаптировались к новой жизни, с какими проблемами сталкивались.

По стопам эмигрантов

Мы пройдём по самым «русским местам» столицы: вы увидите, как изменился город благодаря архитекторам из Российской империи, узнаете об агентах Кремля и самом сложном политическом выборе, который встал перед каждым «белым» на Балканах перед Второй мировой войной: кого поддержать — Сталина или Гитлера, большевизм или фашизм? Во время экскурсии вы:

побываете в церкви, где похоронен Врангель;

оцените фасад Главного почтамта по проекту русского архитектора, который вызвал в своё время (и продолжает вызывать) большие вопросы;

у памятника Николаю II узнаете, почему сербы тепло относятся к последнему императору России;

увидите Русский дом, у которого я расскажу, как эмигранты любили развлекаться и проводить время;

пройдёте по пути, который проделывали россияне после прибытия на вокзал Белграда, и посмотрите на город их глазами;

в гостинице «Москва» выпьете кофе и узнаете, как в начале 20 века изменился политический курс Сербии и что это означало для России;

поймёте, куда исчезали русские эмигранты во время фашистской оккупации при Иосипе Броз Тито.

Организационные детали

Дополнительные траты (по желанию) — перекус в кафе гостиницы «Москва».