Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Погрузитесь в атмосферу Белграда начала 20 века, следуя по маршруту белоэмигрантов. Узнайте, как они жили и что оставили после себя
Белград стал важным центром для русских эмигрантов после революции. На этой экскурсии вы пройдёте по местам, связанным с их жизнью и деятельностью. Увидите церковь, где похоронен Врангель, фасад Главного почтамта, читать дальшеуменьшить
памятник Николаю II и Русский дом. Узнаете, как они адаптировались и какие вызовы стояли перед ними. Это путешествие поможет понять, как изменилась жизнь в Сербии и России в начале 20 века
Как журналист я стараюсь рассматривать прошлое сквозь призму настоящего, выявлять закономерности, выделять общее и различное. Эта экскурсия — не монотонная лекция, а динамичное путешествие в прошлое по улицам, домам и скверам Белграда, которые помнят важнейшие исторические события.
Белград — центр белой эмиграции
Квас, нудистские пляжи, любовь к животным и цветы в подарок дамам сердца — с чем только у сербов ни ассоциировались россияне, прибывшие 100 лет назад в их страну… А прибыло их немало: в начале 1920-х годов — тысячи жителей Российской империи. На прогулке по Белграду мы поговорим о том, почему многие беглецы выбрали именно Балканы, как они адаптировались к новой жизни, с какими проблемами сталкивались.
По стопам эмигрантов
Мы пройдём по самым «русским местам» столицы: вы увидите, как изменился город благодаря архитекторам из Российской империи, узнаете об агентах Кремля и самом сложном политическом выборе, который встал перед каждым «белым» на Балканах перед Второй мировой войной: кого поддержать — Сталина или Гитлера, большевизм или фашизм? Во время экскурсии вы:
побываете в церкви, где похоронен Врангель;
оцените фасад Главного почтамта по проекту русского архитектора, который вызвал в своё время (и продолжает вызывать) большие вопросы;
у памятника Николаю II узнаете, почему сербы тепло относятся к последнему императору России;
увидите Русский дом, у которого я расскажу, как эмигранты любили развлекаться и проводить время;
пройдёте по пути, который проделывали россияне после прибытия на вокзал Белграда, и посмотрите на город их глазами;
в гостинице «Москва» выпьете кофе и узнаете, как в начале 20 века изменился политический курс Сербии и что это означало для России;
поймёте, куда исчезали русские эмигранты во время фашистской оккупации при Иосипе Броз Тито.
Организационные детали
Дополнительные траты (по желанию) — перекус в кафе гостиницы «Москва».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 882 туристов
Меня зовут Юлия, я журналистка и очень любопытный человек. Узнаю о какой-то исторической персоне, вижу интересный дом или памятник и… время для меня останавливается — обнаруживаю себя через 20 часов читать дальшеуменьшить
за чтением монографии о распаде Австро-Венгрии или роли Ъ в лирике Маяковского. Раньше я рассказывала о своих открытиях только друзьям, но вот уже больше пяти лет вожу экскурсии для самых любознательных путешественников. На прогулках по Белграду мы разберёмся с азами сербской истории без скучных терминов, фамилий и дат, но с остроумными историями из жизни известных и не очень людей, научимся отличать разные архитектурные стили, найдём скрытые от глаз достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
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–
3
1
2
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1
–
Татьяна
Отличная экскурсия, подойдет тем, кто хочет знать больше, чем просто посетить знаковые места. Нам очень понравилось, увлекательно и очень интересно. Рекомендуем.
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Р
Роман
Юлия провела отличную экскурсию, подробно и интересно рассказала про путь русской эмиграции, успели зайти в кафе и поболтать о жизни в Сербии.
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В
Вадим
Спасибо Юлии за содержательную экскурсию, интересный диалог и приятное знакомство!
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М
Михаил
Очень интересная прогулка, нам с папой все понравилось - много неожиданных деталей про жизнь белой эмиграции, личных историй людей, живших в то время. Еще понравилось, что экскурсия была не просто читать дальшеуменьшить
сухим текстом, а скорее разговором с человеком, который сильно интересуется темой и может много чем поделиться. Маршрут тоже хорошо продуман - достаточно близко все расположено, нет крутых подъемов, за время экскурсии не устаешь. Большое спасибо Юлии за экскурсию!
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Зоя
Очень интересная и информативная экскурсия. Юлия учла все наши пожелания по организации тура. Мы узнали много нового и как бонус получили отличные рекомендации местных кафе и ресторанов.
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А
Анна
Огромное спасибо Юлии- отличная экскурсия. Потрясающее знание исторических фактов не только о белой эмиграции, но об истории самой Сербии. Внимание к деталям, акцент на Исторические персонажи, о которых сейчас хочется почитать! Юлия не только экскурсовод, но и мотиватор к изучению нашей истории. Прекрасный литературный язык, позитивный взгляд на мир, чувство юмора- экскурсия пролетает на одном дыхании.
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