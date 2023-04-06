Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века

Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди

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Сербская столица стала меккой для эмигрантов, которые покинули родину с установлением советской власти.

Но почему же именно Белград? Каково было жить здесь после Российской империи? Чем эмигранты раздражали, а чем восхищали местных? Мы пройдём по центру города, где вы увидите знаковые для каждого белоэмигранта места и узнаете ответы на все вопросы.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
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Описание

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Как журналист я стараюсь рассматривать прошлое сквозь призму настоящего, выявлять закономерности, выделять общее и различное. Эта экскурсия — не монотонная лекция, а динамичное путешествие в прошлое по улицам, домам и скверам Белграда, которые помнят важнейшие исторические события.

Белград — центр белой эмиграции

Квас, нудистские пляжи, любовь к животным и цветы в подарок дамам сердца — с чем только у сербов ни ассоциировались россияне, прибывшие 100 лет назад в их страну… А прибыло их немало: в начале 1920-х годов — тысячи жителей Российской империи. На прогулке по Белграду мы поговорим о том, почему многие беглецы выбрали именно Балканы, как они адаптировались к новой жизни, с какими проблемами сталкивались.

По стопам эмигрантов

Мы пройдём по самым «русским местам» столицы: вы увидите, как изменился город благодаря архитекторам из Российской империи, узнаете об агентах Кремля и самом сложном политическом выборе, который встал перед каждым «белым» на Балканах перед Второй мировой войной: кого поддержать — Сталина или Гитлера, большевизм или фашизм? Во время экскурсии вы:

  • побываете в церкви, где похоронен Врангель;
  • оцените фасад Главного почтамта по проекту русского архитектора, который вызвал в своё время (и продолжает вызывать) большие вопросы;
  • у памятника Николаю II узнаете, почему сербы тепло относятся к последнему императору России;
  • увидите Русский дом, у которого я расскажу, как эмигранты любили развлекаться и проводить время;
  • пройдёте по пути, который проделывали россияне после прибытия на вокзал Белграда, и посмотрите на город их глазами;
  • в гостинице «Москва» выпьете кофе и узнаете, как в начале 20 века изменился политический курс Сербии и что это означало для России;
  • поймёте, куда исчезали русские эмигранты во время фашистской оккупации при Иосипе Броз Тито.

Организационные детали

Дополнительные траты (по желанию) — перекус в кафе гостиницы «Москва».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у церкви святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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