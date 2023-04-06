Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Но почему же именно Белград? Каково было жить здесь после Российской империи? Чем эмигранты раздражали, а чем восхищали местных? Мы пройдём по центру города, где вы увидите знаковые для каждого белоэмигранта места и узнаете ответы на все вопросы.
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Как журналист я стараюсь рассматривать прошлое сквозь призму настоящего, выявлять закономерности, выделять общее и различное. Эта экскурсия — не монотонная лекция, а динамичное путешествие в прошлое по улицам, домам и скверам Белграда, которые помнят важнейшие исторические события.
Белград — центр белой эмиграции
Квас, нудистские пляжи, любовь к животным и цветы в подарок дамам сердца — с чем только у сербов ни ассоциировались россияне, прибывшие 100 лет назад в их страну… А прибыло их немало: в начале 1920-х годов — тысячи жителей Российской империи. На прогулке по Белграду мы поговорим о том, почему многие беглецы выбрали именно Балканы, как они адаптировались к новой жизни, с какими проблемами сталкивались.
По стопам эмигрантов
Мы пройдём по самым «русским местам» столицы: вы увидите, как изменился город благодаря архитекторам из Российской империи, узнаете об агентах Кремля и самом сложном политическом выборе, который встал перед каждым «белым» на Балканах перед Второй мировой войной: кого поддержать — Сталина или Гитлера, большевизм или фашизм? Во время экскурсии вы:
- побываете в церкви, где похоронен Врангель;
- оцените фасад Главного почтамта по проекту русского архитектора, который вызвал в своё время (и продолжает вызывать) большие вопросы;
- у памятника Николаю II узнаете, почему сербы тепло относятся к последнему императору России;
- увидите Русский дом, у которого я расскажу, как эмигранты любили развлекаться и проводить время;
- пройдёте по пути, который проделывали россияне после прибытия на вокзал Белграда, и посмотрите на город их глазами;
- в гостинице «Москва» выпьете кофе и узнаете, как в начале 20 века изменился политический курс Сербии и что это означало для России;
- поймёте, куда исчезали русские эмигранты во время фашистской оккупации при Иосипе Броз Тито.
Организационные детали
Дополнительные траты (по желанию) — перекус в кафе гостиницы «Москва».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у церкви святого Марка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.