Описание экскурсии
Откройте для себя скрытые жемчужины вблизи столицы — путешествие, где переплетаются память о прошлом, великолепие архитектуры и аутентичная сербская атмосфера. Наша однодневная экскурсия — это продуманный маршрут по знаковым местам в окрестностях столицы, где вы прикоснётесь к страницам военной и королевской истории, оцените мастерство сербских зодчих и художников, откроете живописные ландшафты, ставшие фоном для важных событий, и, по желанию, познакомитесь с местными традициями через вкус аутентичной кухни и вина. Программа:
- Гора Авала — панорамные виды и памятные места: мавзолей Неизвестного героя, памятник советским ветеранам (жертвам авиакатастрофы 1964 г.) и впечатляющая телебашня со смотровой площадкой (204,5 м; посещение и оплата — по погоде).
- Мемориальный парк Опленац (Топола) — уголок королевского величия. Посещается летний дом Петра I Карагеоргевича «Дом Петра» и Храм св. Георгия. Дом Петра – аутентично реконструированный дом в шумадийском стиле, образец утончённой архитектуры начала XX века, функционирует как музей галерея, посвящённая династии Карагеоргиевичей. Храм св. Георгия с мавзолеем династии Карагеоргевичей — подлинная сокровищница сербского искусства. Более 700 мозаичных композиций воссоздают шедевры средневековой настенной живописи, а отделка храма, созданная под руководством архитектора Николая Краснова, поражает детализацией и масштабом.
- Аранджеловац — прогулка по уникальному парку скульптур у санатория «Буковичка Баня», где искусство встречается с природой.
- После прогулки по Аранджеловаце, факультативно (по желанию) можно организовать обед в ресторане национальной кухни или дегустацию в одном из местных винных погребов.
Экскурсия проводится по запросу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Авала
- Летний дом Петра I Карагеоргевича
- Храм св. Георгия
- Парк скульптур санатория «Буковичка-Баня» в Аранджеловаце
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед/винная дегустация
Место начала и завершения?
Белград
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по запросу.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
