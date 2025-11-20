Откройте для себя скрытые жемчужины вблизи столицы — путешествие, где переплетаются память о прошлом, великолепие архитектуры и аутентичная сербская атмосфера. Наша однодневная экскурсия — это продуманный маршрут по знаковым местам в окрестностях столицы, где вы прикоснётесь к страницам военной и королевской истории, оцените мастерство сербских зодчих и художников, откроете живописные ландшафты, ставшие фоном для важных событий, и, по желанию, познакомитесь с местными традициями через вкус аутентичной кухни и вина. Программа:

Гора Авала — панорамные виды и памятные места: мавзолей Неизвестного героя, памятник советским ветеранам (жертвам авиакатастрофы 1964 г.) и впечатляющая телебашня со смотровой площадкой (204,5 м; посещение и оплата — по погоде).

Мемориальный парк Опленац (Топола) — уголок королевского величия. Посещается летний дом Петра I Карагеоргевича «Дом Петра» и Храм св. Георгия. Дом Петра – аутентично реконструированный дом в шумадийском стиле, образец утончённой архитектуры начала XX века, функционирует как музей галерея, посвящённая династии Карагеоргиевичей. Храм св. Георгия с мавзолеем династии Карагеоргевичей — подлинная сокровищница сербского искусства. Более 700 мозаичных композиций воссоздают шедевры средневековой настенной живописи, а отделка храма, созданная под руководством архитектора Николая Краснова, поражает детализацией и масштабом.

Аранджеловац — прогулка по уникальному парку скульптур у санатория «Буковичка Баня», где искусство встречается с природой.

После прогулки по Аранджеловаце, факультативно (по желанию) можно организовать обед в ресторане национальной кухни или дегустацию в одном из местных винных погребов.

