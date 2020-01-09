2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

✨ Православное Рождество в центре Европы

Сербия — страна православная, а значит, Рождество, как и в России, отмечается в ночь на 7 января. Именно поэтому по всей Европе рождественские базары сворачиваются сразу после Нового Года, а в Сербии всё в самом разгаре, — и гулять 👣 мы будем в душевной атмосфере праздника по нарядному Белграду. В нашей программе исходить главную пешеходную улицу Князя Михаила вдоль и поперёк, согреться горячим глинтвейном, заглянуть в крепость Калемегдан, чтобы увидеть впечатляющую панораму Дуная, и сделать волшебные фотографии 📸 в самых праздничных местах города.

🍭 Сладости-радости из разных уголков света

Сербия находится на пересечении торговых путей на Балканах, и местная кухня 🥧 вобрала в себя лучшие кулинарные традиции соседей. Во время нашей прогулки по городу мы сможем пробовать локальные вариации вкусностей из Европы и Азии — от Вены до Стамбула! Все самое яркое, ароматное и пряное ждет вас на традиционных рождественских базарах Белграда, большинство которых в нашем списке 😃

Организационные детали

Захватите с собой наличные деньги в динарах, чтобы перепробовать все вкусности на ярмарке и купить рождественские сувениры 🎁 ручной работы