2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

За праздником — в Белград!

Без толчеи рассмотреть символы города в ярких огнях и пропитаться праздничным духом

5
2 отзыва
Дмитрий
Дмитрий – Гид из Белграда
Неспешно, уютно, по-домашнему — именно так в Белграде проходят новогодние праздники.

Возможно, ему сложно конкурировать с Москвой по яркости иллюминации и с Нью-Йорком по размеру ёлки, зато город 🏙️ точно «зацепит» атмосферой веселья, отсутствием суеты и мягким климатом.

Приглашаю прогуляться 👣 со мной по нарядному Белграду и ощутить все его прелести!
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От €50 за экскурсию

    Заказать экскурсию
За праздником — в Белград!
За праздником — в Белград!

Что вас ожидает

Православное Рождество в центре Европы
Сербия — страна православная, а значит, Рождество, как и в России, отмечается в ночь на 7 января. Именно поэтому по всей Европе рождественские базары сворачиваются сразу после Нового Года, а в Сербии всё в самом разгаре, — и гулять 👣 мы будем в душевной атмосфере праздника по нарядному Белграду. В нашей программе исходить главную пешеходную улицу Князя Михаила вдоль и поперёк, согреться горячим глинтвейном, заглянуть в крепость Калемегдан, чтобы увидеть впечатляющую панораму Дуная, и сделать волшебные фотографии 📸 в самых праздничных местах города.

🍭 Сладости-радости из разных уголков света
Сербия находится на пересечении торговых путей на Балканах, и местная кухня 🥧 вобрала в себя лучшие кулинарные традиции соседей. Во время нашей прогулки по городу мы сможем пробовать локальные вариации вкусностей из Европы и Азии — от Вены до Стамбула! Все самое яркое, ароматное и пряное ждет вас на традиционных рождественских базарах Белграда, большинство которых в нашем списке 😃

Организационные детали

Захватите с собой наличные деньги в динарах, чтобы перепробовать все вкусности на ярмарке и купить рождественские сувениры 🎁 ручной работы

Начало и место завершения
🚩 у входа в отель Москва
За праздником — в Белград!
За праздником — в Белград!
За праздником — в Белград!
За праздником — в Белград!
За праздником — в Белград!
За праздником — в Белград!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

9 января 2020
Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию. 6 из 5!
30 декабря 2019
Дмитрий - очень приятный в общении и эрудированный рассказчик. Благодаря его экскурсии я все последующие дни легко ориентировалась в городе.

Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Проездом в Белграде
125
3.5 часа
Проездом в Белграде
14 отзывов
На автомобиле и пешком по самому красивому, интересному и вкусному в столице Сербии
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
скидка10%
211
190
8 часов
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
13 отзывов
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
Шумадия: королевская Сербия
скидка20%
200
160
6 часов
Шумадия: королевская Сербия
2 отзыва
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
скидка25%
200
150
6 часов
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
1 отзыв
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к Патриарху и местным виноделам
Белград — город контрастов!
60
3 часа
Белград — город контрастов!
1 отзыв
Попробовать столицу на вкус, увидеть разные грани и пройти сквозь века истории

Еще несколько необычных экскурсий в Белграде

Белград — город на границе двух культур
От 38
3 часа
Белград — город на границе двух культур
139 отзывов
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
Первый день в Белграде: успеть за два часа
45
2 часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
100 отзывов
Прогуляться по историческому центру, уловить атмосферу города и услышать его нескучные истории
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
От 38
2.5 часа
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
69 отзывов
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Первое знакомство с Белградом
75
3 часа
Первое знакомство с Белградом
65 отзывов
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Визитные карточки Белграда за 3 часа
60
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
29 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
По следам старого Белграда
60
3 часа
По следам старого Белграда
25 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям исторического центра