Приглашаем на уникальное путешествие в окрестности Белграда, где история и релаксация сочетаются в идеальном балансе.Посетите Сремска-Митровицу, городок с богатым историческим наследием, где вы увидите руины Императорского дворца и пройдетесь по

уютным улицам. Затем, перенеситесь в мир спокойствия и уюта в спа-комплексе Термальная Ривьера, где горячие минеральные бассейны помогут вам расслабиться и зарядиться новыми силами. Это идеальный способ познакомиться с Сербией и насладиться ее красотами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, что идеально подходит для прогулок и купания в термальных источниках. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, посещение остаётся приятным благодаря тёплой воде термальных бассейнов, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.