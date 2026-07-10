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Релакс-день в окрестностях Белграда

Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Приглашаем на уникальное путешествие в окрестности Белграда, где история и релаксация сочетаются в идеальном балансе.

Посетите Сремска-Митровицу, городок с богатым историческим наследием, где вы увидите руины Императорского дворца и пройдетесь по
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уютным улицам.

Затем, перенеситесь в мир спокойствия и уюта в спа-комплексе Термальная Ривьера, где горячие минеральные бассейны помогут вам расслабиться и зарядиться новыми силами. Это идеальный способ познакомиться с Сербией и насладиться ее красотами

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность погрузиться в историю Сремска-Митровицы
  • 🏛️ Осмотр руин Императорского дворца
  • 💆‍♂️ Релаксация в термальных источниках Термальной Ривьеры
  • 🌿 Прогулка по живописным улицам
  • 🕊️ Спокойная атмосфера небольших городков
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды с глубокими знаниями

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для посещения - летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, что идеально подходит для прогулок и купания в термальных источниках. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, посещение остаётся приятным благодаря тёплой воде термальных бассейнов, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда

Что можно увидеть

  • Площадь Житни
  • Церковь Святого Стефана
  • Руины Императорского дворца
  • Термальная Ривьера

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Сремска-Митровица — небольшой уютный городок на северо-западе Сербии. Вы погуляете по его историческому центру, заглянете на площадь Житни с купеческими домами и увидите церковь Святого Стефана. А также осмотрите руины Императорского дворца: оцените остатки термальных бань, жилых комнат и форта, полюбуетесь фресками и мозаиками на стенах. Мы расскажем, как развивался город и с какими римскими императорами он связан.

Комфортный отдых в спа

Мы отправимся в небольшое поселение Богатич, известное на всю страну горячими термальными источниками. Вы посетите современный комплекс Термальная Ривьера с минеральными бассейнами на открытом воздухе. Температура воды в них — около 40 градусов. Так что, вы точно не замерзнете даже зимой!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Билеты в термальные источники не включены в стоимость — €17 с человека
  • Свободное время для купания — 3-4 часа
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
И
Замечательный день релакса. Гордон провел интересную экскурсию. Хорошее знание материала, прекрасное чувство юмора, комфортная машина, знание местной кухни и где ее попробовать, сделали наш день.
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Нина
Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора и Спасибо отель 5* саунами. Согласились и не пожалели. Монастыри интересные, один мужской в
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своём облике имеет отражение нескольких веков истории, другой женский расположен в красивейшем месте, ухожен и прекрасно отреставрирован. И там, и там встретили служителей, которые рады русским, и называют нас братьями. В наше время это очень поддерживает. Спасибо отель отличный, особенно сауны, там можно провести весь день, их много и все разные. Есть релакс помещения с водяными матрасами и музыкой. Есть два уличных бассейна с массажными струями. Наш гид Лиляна прекрасно рассказывала, была настроена позитивно, настроение было на высоте. Спасибо за отлично проведённый день!

Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора
Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора
Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора
Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора
Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора
Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора
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М
Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали о жителях и их традициях. Хорошо передохнули в термальных источниках. Всем рекомендую.
Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали
Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали
Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали
Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали
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А
Очень внимательный и заботливый гид Мирко! Экскурсия была очень интересная и тёплая по домашнему. Однозначно рекомендуем 👍
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Наталья
Замечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информации, получили самое широкое представление о Сербии, ее истории, обычаях, трагедиях и надеждах.
Релакс на фоне осенних пейзажей дополнил самые лучшие впечатления.
Замечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информации,
Замечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информации,
Замечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информации,
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И
Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️
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