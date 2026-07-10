Приглашаем на уникальное путешествие в окрестности Белграда, где история и релаксация сочетаются в идеальном балансе.
Посетите Сремска-Митровицу, городок с богатым историческим наследием, где вы увидите руины Императорского дворца и пройдетесь по
Посетите Сремска-Митровицу, городок с богатым историческим наследием, где вы увидите руины Императорского дворца и пройдетесь по
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность погрузиться в историю Сремска-Митровицы
- 🏛️ Осмотр руин Императорского дворца
- 💆♂️ Релаксация в термальных источниках Термальной Ривьеры
- 🌿 Прогулка по живописным улицам
- 🕊️ Спокойная атмосфера небольших городков
- 👨🏫 Профессиональные гиды с глубокими знаниями
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, что идеально подходит для прогулок и купания в термальных источниках. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, посещение остаётся приятным благодаря тёплой воде термальных бассейнов, но стоит быть готовым к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Житни
- Церковь Святого Стефана
- Руины Императорского дворца
- Термальная Ривьера
Описание экскурсии
Погружение в прошлое
Сремска-Митровица — небольшой уютный городок на северо-западе Сербии. Вы погуляете по его историческому центру, заглянете на площадь Житни с купеческими домами и увидите церковь Святого Стефана. А также осмотрите руины Императорского дворца: оцените остатки термальных бань, жилых комнат и форта, полюбуетесь фресками и мозаиками на стенах. Мы расскажем, как развивался город и с какими римскими императорами он связан.
Комфортный отдых в спа
Мы отправимся в небольшое поселение Богатич, известное на всю страну горячими термальными источниками. Вы посетите современный комплекс Термальная Ривьера с минеральными бассейнами на открытом воздухе. Температура воды в них — около 40 градусов. Так что, вы точно не замерзнете даже зимой!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Билеты в термальные источники не включены в стоимость — €17 с человека
- Свободное время для купания — 3-4 часа
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Замечательный день релакса. Гордон провел интересную экскурсию. Хорошее знание материала, прекрасное чувство юмора, комфортная машина, знание местной кухни и где ее попробовать, сделали наш день.
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Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора и Спасибо отель 5* саунами. Согласились и не пожалели. Монастыри интересные, один мужской в
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М
Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали о жителях и их традициях. Хорошо передохнули в термальных источниках. Всем рекомендую.
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А
Очень внимательный и заботливый гид Мирко! Экскурсия была очень интересная и тёплая по домашнему. Однозначно рекомендуем 👍
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Замечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информации, получили самое широкое представление о Сербии, ее истории, обычаях, трагедиях и надеждах.
Релакс на фоне осенних пейзажей дополнил самые лучшие впечатления.
Релакс на фоне осенних пейзажей дополнил самые лучшие впечатления.
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И
Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️
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