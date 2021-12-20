Релакс-день в окрестностях Белграда

Погулять по старинному городу Сремска-Митровица и отдохнуть в горячих термальных источниках

Индивидуально
для 4 чел.
Приглашаем в несложное и очень приятное путешествие по Сербии! Вы проникнетесь местным колоритом в городке Сремска-Митровица, известном многовековой историей.

Погуляете по тихим улицам и оцените руины Императорского дворца.

А затем проведете несколько часов в спа-комплексе Термальная Ривьера с горячими бассейнами на открытом воздухе.
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Релакс-день в окрестностях Белграда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Сремска-Митровица — небольшой уютный городок на северо-западе Сербии. Вы погуляете по его историческому центру, заглянете на площадь Житни с купеческими домами и увидите церковь Святого Стефана. А также осмотрите руины Императорского дворца: оцените остатки термальных бань, жилых комнат и форта, полюбуетесь фресками и мозаиками на стенах. Мы расскажем, как развивался город и с какими римскими императорами он связан.

Комфортный отдых в спа

Мы отправимся в небольшое поселение Богатич, известное на всю страну горячими термальными источниками. Вы посетите современный комплекс Термальная Ривьера с минеральными бассейнами на открытом воздухе. Температура воды в них — около 40 градусов. Так что, вы точно не замерзнете даже зимой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Билеты в термальные источники не включены в стоимость — 7 евро с человека
  • Свободное время для купания — 3-4 часа
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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