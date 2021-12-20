Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Сремска-Митровица — небольшой уютный городок на северо-западе Сербии. Вы погуляете по его историческому центру, заглянете на площадь Житни с купеческими домами и увидите церковь Святого Стефана. А также осмотрите руины Императорского дворца: оцените остатки термальных бань, жилых комнат и форта, полюбуетесь фресками и мозаиками на стенах. Мы расскажем, как развивался город и с какими римскими императорами он связан.

Комфортный отдых в спа

Мы отправимся в небольшое поселение Богатич, известное на всю страну горячими термальными источниками. Вы посетите современный комплекс Термальная Ривьера с минеральными бассейнами на открытом воздухе. Температура воды в них — около 40 градусов. Так что, вы точно не замерзнете даже зимой.

Организационные детали