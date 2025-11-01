Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Белградом через призму местной культуры и истории. Туристы увидят Храм Святого Саввы, Белградскую крепость и узнают о событиях 1999 года. Гостиница «Москва» и парк Калемегдан добавят шарма прогулке. Важной частью станет рассказ о православии и белой эмиграции. Это идеальный способ понять, что делает Белград таким особенным
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Храм Святого Саввы
- Белградская крепость
- Гостиница «Москва»
- Парк Калемегдан
- Русская церковь Святой Троицы
- Новый Белград
Описание экскурсии
Мы с вами прогуляемся пешком по центру Белграда и проедем на автомобиле по нескольким районам. Вы увидите важные достопримечательности сербской столицы. Среди них:
- Храм Святого Саввы — один из самых больших православных храмов в мире
- Белградская крепость — древнее сооружение с хорошо сохранившимися стенами, рвами, воротами и башнями
- Здания, хранящие память о трагической бомбардировке 1999 года
- Гостиница «Москва» — символ Белграда, построенный буквально за год
- Парк Калемегдан — один из старейших в Европе
- Русская церковь Святой Троицы, где перезахоронен генерал Врангель
- Новый Белград — модернистский район с красивым парком и деловым центром
Я расскажу:
- О белой эмиграции
- Православии в Сербии
- Романтических притчах
- Старых дворцах и монастырях
И это лишь малая часть того, что я для вас подготовила!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле и пешком. Авто — Peugeot 2008
- Продолжительность экскурсии — 4–5 часов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микица — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Микица, я частный лицензированный гид по Сербии и Белграду. У меня большой опыт работы в области туризма. Очень люблю Сербию и свой белый город. Познакомлю вас сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
2 ноя 2025
Экскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами и увлекательными историями. Комфортабельный автомобиль позволил нам максимально эффективно использовать время, не тратя его на
Е
Елена
21 окт 2025
Отличная экскурсия! У нас был стыковочный рейс в Белграде. Я летела с детьми - подростками. Микица нас встретила в аэропорту, по окончанию экскурсии доставила. Гибко подходила к маршруту, учитывая пробки,
С
Сергей
19 окт 2025
Отличный рассказ о городе и людях, а также об истории Сербии. Большое спасибо!
С
Светлана
14 окт 2025
В восторге от экскурсии! Милица забрала нас от дома, в котором мы снимали квартиру. Это очень удобно. За время экскурсии мы не толь ко посмотрели различные уголки Белграда, но и
Н
Наталья
11 окт 2025
Прекрасная экскурсия, очень рекомендую!!
P
Plotkin
17 сен 2025
4 сентября 2025-ого года гид Микица организовала и провела для нас индивидуальный тур по Белграду. На протяжении 5 часов мы ездили и гуляли с Микицей по разным районам Белграда, и
О
Ольга
5 сен 2025
Мы прекрасно провели время с Микицей.
Мы прекрасно провели время с Микицей.

Маршрут интересный: вы увидите
Маршрут интересный: вы увидите
Нам неожиданно изменили время рейса на более раннее, и Микица пошла нам на встречу, начав экскурсию раньше и подсократив ее для нас.
Маршрут интересный: вы увидите
В
Вера
3 сен 2025
Микица, прекрасный гид, внимательна и вежлива! Очень подробно рассказывает, знает все на отлично, ответит на все вопросы! Обходительна и вежлива! Мы с подругой в восторге от экскурсии!! Рекомендуем однозначно!!!! И безусловно будем с ней и дальше знакомится с прекрасной Сербией!
А
Анастасия
25 авг 2025
Экскурсия началась на машине экскурсовода от нашей гостиницы в центре, мы уделили порядка 1-2 часов отдаленным районам города, далее сделали остановку у парка и гуляли по нему пешком, далее также пешком по центру города. Порядка 4-5 часов занял весь маршрут. Экскурсовод интересна и доброжелательна.
Мила
24 авг 2025
Наш гид Микица оставила очень хорошие впечатление.. все 5 часов мы ездили на ее авто и гуляли ни о чем не беспокоясь… она очень грамотный специалист… много знает о своем городе… более того делилась с нами жизнью сербов.. отвечала на все наши вопросы… помогла разобраться с транспортом в нови сад… Спасибо большое ей за прекрасный наш отдых
Екатерина
17 авг 2025
Великолепная экскурсия! 5 часов погружения в историю Белграда с Микицей пролетели увлекательно и интересно. Маршрут очень удобный, показывает Белград с разных сторон в разные эпохи и события. У Микицы есть ответ на любой вопрос и не только про историю. Получилось замечательное знакомство с Белградом и его уникальностью. Спасибо огромное!!!
А
Анастасия
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, было интересно узнать об истории Белграда от коренной жительницы! Экскурсоводу удалось влюбить нас в этот прекрасный город. Обязательно вернемся❤️
А
Андрей
3 авг 2025
Микица, спасибо! Практически весь день провели с вами. Было очень комфортно и познавательно. Настоятельно рекомендую экскурсию только с местным гидом. Вы классная и знаете безумно много, а машина в помощь не сносить ноги и увидеть больше, чем планируешь. Спасибо!
V
Vladimir
29 июл 2025
Нам всем все очень пришлось по душе, замечательная и очень радушная Женщина, очень участливая и внимательная, осмотрели Белград с разных возвышенностей, прониклись к этому городу большим уважением‼️Рекомендуем посещать этот славный город и заказывать экскурсии вместе с Микицей Boich🌹‼️
Л
Любовь
27 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Белград красивый и добрый город. Экскурсия была проведена интересно, с учётом погодных условий. Нам понравилось отличное знание истории города, истории страны, умение рассказать, увлечь своей любовью к родной Сербии.
