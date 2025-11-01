Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Белградом через призму местной культуры и истории. Туристы увидят Храм Святого Саввы, Белградскую крепость и узнают о событиях 1999 года. Гостиница «Москва» и парк Калемегдан добавят шарма прогулке. Важной частью станет рассказ о православии и белой эмиграции. Это идеальный способ понять, что делает Белград таким особенным

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы с вами прогуляемся пешком по центру Белграда и проедем на автомобиле по нескольким районам. Вы увидите важные достопримечательности сербской столицы. Среди них:

Храм Святого Саввы — один из самых больших православных храмов в мире

— один из самых больших православных храмов в мире Белградская крепость — древнее сооружение с хорошо сохранившимися стенами, рвами, воротами и башнями

— древнее сооружение с хорошо сохранившимися стенами, рвами, воротами и башнями Здания, хранящие память о трагической бомбардировке 1999 года

о трагической бомбардировке 1999 года Гостиница «Москва» — символ Белграда, построенный буквально за год

— символ Белграда, построенный буквально за год Парк Калемегдан — один из старейших в Европе

— один из старейших в Европе Русская церковь Святой Троицы , где перезахоронен генерал Врангель

, где перезахоронен генерал Врангель Новый Белград — модернистский район с красивым парком и деловым центром

Я расскажу:

О белой эмиграции

Православии в Сербии

Романтических притчах

Старых дворцах и монастырях

И это лишь малая часть того, что я для вас подготовила!

Организационные детали