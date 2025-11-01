Мои заказы

Белград глазами коренной сербки

Узнайте Белград с новой стороны: древние крепости, величественные храмы и уникальные истории от коренной жительницы города
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Белградом через призму местной культуры и истории. Туристы увидят Храм Святого Саввы, Белградскую крепость и узнают о событиях 1999 года. Гостиница «Москва» и парк Калемегдан добавят шарма прогулке. Важной частью станет рассказ о православии и белой эмиграции. Это идеальный способ понять, что делает Белград таким особенным
5
40 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальный взгляд на Белград
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🕌 Знакомство с православием
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🍽️ Кулинарные традиции Сербии
Белград глазами коренной сербки© Микица
Белград глазами коренной сербки© Микица
Белград глазами коренной сербки© Микица
Ближайшие даты:
10
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Храм Святого Саввы
  • Белградская крепость
  • Гостиница «Москва»
  • Парк Калемегдан
  • Русская церковь Святой Троицы
  • Новый Белград

Описание экскурсии

Мы с вами прогуляемся пешком по центру Белграда и проедем на автомобиле по нескольким районам. Вы увидите важные достопримечательности сербской столицы. Среди них:

  • Храм Святого Саввы — один из самых больших православных храмов в мире
  • Белградская крепость — древнее сооружение с хорошо сохранившимися стенами, рвами, воротами и башнями
  • Здания, хранящие память о трагической бомбардировке 1999 года
  • Гостиница «Москва» — символ Белграда, построенный буквально за год
  • Парк Калемегдан — один из старейших в Европе
  • Русская церковь Святой Троицы, где перезахоронен генерал Врангель
  • Новый Белград — модернистский район с красивым парком и деловым центром

Я расскажу:

  • О белой эмиграции
  • Православии в Сербии
  • Романтических притчах
  • Старых дворцах и монастырях

И это лишь малая часть того, что я для вас подготовила!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле и пешком. Авто — Peugeot 2008
  • Продолжительность экскурсии — 4–5 часов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микица
Микица — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Микица, я частный лицензированный гид по Сербии и Белграду. У меня большой опыт работы в области туризма. Очень люблю Сербию и свой белый город. Познакомлю вас с
читать дальше

моей родиной и влюблю в неё с первого взгляда. Богатая история, нетронутая природа, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на моих экскурсиях. До скорой встречи в Белграде!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Белград глазами коренной сербки (Елена)Белград глазами коренной сербки (Елена)Белград глазами коренной сербки (Елена)Белград глазами коренной сербки (Елена)Белград глазами коренной сербки (Мила)Белград глазами коренной сербки (Vladimir)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Виталий)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Анна)Белград глазами коренной сербки (Юлия)Белград глазами коренной сербки (Юлия)Белград глазами коренной сербки (Юлия)
С
Светлана
2 ноя 2025
Экскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами и увлекательными историями. Комфортабельный автомобиль позволил нам максимально эффективно использовать время, не тратя его на
читать дальше

пешие переходы между достопримечательностями. Мы увидели Белград с самых разных сторон. От величественного Калемегдана, где история дышит в каждом камне, до современных новых районов. Рекомендую всем, кто планирует поездку в этот прекрасный город!

Экскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами иЭкскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами иЭкскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами иЭкскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами иЭкскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами иЭкскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами иЭкскурсия по Белграду на машине превзошла все наши ожидания! Гид с энтузиазмом делился интересными фактами и
Е
Елена
21 окт 2025
Отличная экскурсия! У нас был стыковочный рейс в Белграде. Я летела с детьми - подростками. Микица нас встретила в аэропорту, по окончанию экскурсии доставила. Гибко подходила к маршруту, учитывая пробки,
читать дальше

но раскрыла для нас этот великолепный город! Учитывала мои пожелания. Например, нужно было где- то пообедать, и мы это сделали в ресторанчике с чудесным видом! Рассказала о Белграде: и исторические справки, и про отношения людей, отдавая дань уважения и народу, представителями которого мы являемся. Это было как бальзам на сердце. Очень интеллигентная, деликатная, интересная встреча у нас состоялась. Было ощущение, что мы приехали в гости к родственнице, которая очень нас ждала. Спасибо!!

Отличная экскурсия! У нас был стыковочный рейс в Белграде. Я летела с детьми - подростками. МикицаОтличная экскурсия! У нас был стыковочный рейс в Белграде. Я летела с детьми - подростками. МикицаОтличная экскурсия! У нас был стыковочный рейс в Белграде. Я летела с детьми - подростками. МикицаОтличная экскурсия! У нас был стыковочный рейс в Белграде. Я летела с детьми - подростками. Микица
С
Сергей
19 окт 2025
Отличный рассказ о городе и людях, а также об истории Сербии. Большое спасибо!
С
Светлана
14 окт 2025
В восторге от экскурсии! Милица забрала нас от дома, в котором мы снимали квартиру. Это очень удобно. За время экскурсии мы не толь ко посмотрели различные уголки Белграда, но и
читать дальше

узнали историю Сербии, прошлую и современную жизнь белградцев. Милица как-то незаметно сделала так, что мы полюбили Белград, его улочки и площади, самих сербов и их традиции. Милица замечательно знает язык, много рассказывает и отвечает на все вопросы. Чувствуется, что она любит свою страну и свой город. Она покори ла нас своей открытостью и добротой. Мы очень довольны экскурсией. За эти 5 часов мы посмотрели и узнали очень многое. Я - пенсионерка с больными ногами, и Милица построили так свою экскурсию, что мне было комфортно. Огромная благодарность еще и за это!

Н
Наталья
11 окт 2025
Прекрасная экскурсия, очень рекомендую!!
P
Plotkin
17 сен 2025
4 сентября 2025-ого года гид Микица организовала и провела для нас индивидуальный тур по Белграду. На протяжении 5 часов мы ездили и гуляли с Микицей по разным районам Белграда, и
читать дальше

она смогла показать нам различные краски и виды Белграда. Много времени она посвятила рассказам об истории Сербии и Белграда. Мы обсуждали множество различных тем от истории архитектуры до особенностей национальной кухни и быта жителей Белграда. Микицу отличают поистенне профессиональные знания в различных областях, и при этом она очень внимательна к интересам и пожеланиям своих гостей.
Мы настоятельно рекомендуем туристам, посещающим Белград выбрать в качестве гида именно Микицу.
Александр и Татьяна.

О
Ольга
5 сен 2025
Мы прекрасно провели время с Микицей.
Нам неожиданно изменили время рейса на более раннее, и Микица пошла нам на встречу, начав экскурсию раньше и подсократив ее для нас.
Маршрут интересный: вы увидите
читать дальше

все самое основное и даже больше, перемещаясь на авто, что очень удобно. Без машины разные районы города не посетить в ограниченное время, это стоит учитывать.
Нам было ценно получить информацию о городе, его жителях и стране в целом от коренной жительницы. Микица эрудированный гид, очень интересный собеседник и аккуратный водитель. Так как времени у нас было не много, мы не все успели посмотреть. Поэтому обязательно вернемся в Белград, к Микице!

В
Вера
3 сен 2025
Микица, прекрасный гид, внимательна и вежлива! Очень подробно рассказывает, знает все на отлично, ответит на все вопросы! Обходительна и вежлива! Мы с подругой в восторге от экскурсии!! Рекомендуем однозначно!!!! И безусловно будем с ней и дальше знакомится с прекрасной Сербией!
А
Анастасия
25 авг 2025
Экскурсия началась на машине экскурсовода от нашей гостиницы в центре, мы уделили порядка 1-2 часов отдаленным районам города, далее сделали остановку у парка и гуляли по нему пешком, далее также пешком по центру города. Порядка 4-5 часов занял весь маршрут. Экскурсовод интересна и доброжелательна.
Мила
Мила
24 авг 2025
Наш гид Микица оставила очень хорошие впечатление.. все 5 часов мы ездили на ее авто и гуляли ни о чем не беспокоясь… она очень грамотный специалист… много знает о своем городе… более того делилась с нами жизнью сербов.. отвечала на все наши вопросы… помогла разобраться с транспортом в нови сад… Спасибо большое ей за прекрасный наш отдых
Наш гид Микица оставила очень хорошие впечатление.. все 5 часов мы ездили на ее авто и
Екатерина
Екатерина
17 авг 2025
Великолепная экскурсия! 5 часов погружения в историю Белграда с Микицей пролетели увлекательно и интересно. Маршрут очень удобный, показывает Белград с разных сторон в разные эпохи и события. У Микицы есть ответ на любой вопрос и не только про историю. Получилось замечательное знакомство с Белградом и его уникальностью. Спасибо огромное!!!
А
Анастасия
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, было интересно узнать об истории Белграда от коренной жительницы! Экскурсоводу удалось влюбить нас в этот прекрасный город. Обязательно вернемся❤️
А
Андрей
3 авг 2025
Микица, спасибо! Практически весь день провели с вами. Было очень комфортно и познавательно. Настоятельно рекомендую экскурсию только с местным гидом. Вы классная и знаете безумно много, а машина в помощь не сносить ноги и увидеть больше, чем планируешь. Спасибо!
V
Vladimir
29 июл 2025
Нам всем все очень пришлось по душе, замечательная и очень радушная Женщина, очень участливая и внимательная, осмотрели Белград с разных возвышенностей, прониклись к этому городу большим уважением‼️Рекомендуем посещать этот славный город и заказывать экскурсии вместе с Микицей Boich🌹‼️
Нам всем все очень пришлось по душе, замечательная и очень радушная Женщина, очень участливая и внимательная,
Л
Любовь
27 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Белград красивый и добрый город. Экскурсия была проведена интересно, с учётом погодных условий. Нам понравилось отличное знание истории города, истории страны, умение рассказать, увлечь своей любовью к родной Сербии.

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии из Белграда

На кораблике по рекам Белграда
2 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике
Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете
Завтра в 13:00
11 ноя в 09:00
€308 за всё до 4 чел.
Белград для сладкоежек
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде