скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Сегодня в 09:30
25 ноя в 09:30
50€45 за всё до 4 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
26 ноя в 09:30
100€85 за всё до 6 чел.
скидка
8%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Нови-Сад
Путешествие в сердце сербской культуры. Откройте для себя уникальные достопримечательности и узнайте удивительные истории о жизни горожан
Начало: На вокзале в Нови-Саде
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
24 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
48€44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса15 ноября 2024Во время школьных каникул в Сербии мы с внуком Сашей хотели увидеть не только столичный город Белград, но и какой-нибудь
- ККсения5 ноября 2024Очень приятная познавательная прогулка по городу. Посмотрели все знаковые достопримечательности, познакомились с историей и архитектурой город (от сецессиона до конструктивизма). Елена - прекрасный увлеченный рассказчик, 100% рекомендую.
- ЕЕлена27 октября 2024Сегодня побывали на интересной экскурсии Нови Сад. Нашим экскурсоводом была Елена. Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид рассказал много интересного и сама экскурсия проходила в формате диалога.
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Скидки»
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