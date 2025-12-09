Индивидуальная
до 10 чел.
Суботица сквозь столетия
Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Суботица
Насладиться венгерским модерном и освоить архитектурный анализ
11 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Исследовать центр пересечения разных культур, национальностей, конфессий и гастрономии
Начало: В парке Ференца Райхла
13 дек в 11:30
14 дек в 11:30
€100 за всё до 6 чел.
