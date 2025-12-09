Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Суботице на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 2.5 часа 10 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Суботица сквозь столетия Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории €100 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 12 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Знакомьтесь, Суботица Насладиться венгерским модерном и освоить архитектурный анализ €105 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы Исследовать центр пересечения разных культур, национальностей, конфессий и гастрономии Начало: В парке Ференца Райхла €100 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Суботицы

