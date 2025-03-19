Индивидуальная
до 10 чел.
Суботица сквозь столетия
Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории
5 апр в 09:30
6 апр в 09:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Суботица
Насладиться венгерским модерном и освоить архитектурный анализ
Начало: В центре города
24 мар в 08:30
25 мар в 08:30
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Исследовать центр пересечения разных культур, национальностей, конфессий и гастрономии
Начало: В парке Ференца Райхла
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€100 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария19 марта 2025Экскурсия по Суботице была потрясающая! Было интересно, познавательно и не скучно. Елена рассказала много интересных фактов о городе и заставила посмотреть на архитектуру с новом стороны. Спасибо большое за эту прогулку!
- ААндрей7 марта 2025Отличная экскурсия, Елена интересно рассказывала о городе и его архитектуре, увидели много красивых мест, так же я получил много полезных советов чем можно заняться в Суботице и соседнем Паличе
- ААнна15 февраля 2025Великолепная экскурсия! Максим экскурсовод увлеченный и это сразу видно. Это был живой, интересный рассказ человека, который много знает и понимает
- ТТатьяна21 января 2025Огромное спасибо Елене за прекрасно проведенный день в Суботице! Во время экскурсии по городу Елена очень подробно и интересно рассказала
- ИИрина13 января 2025Очень приятный экскурсовод Максим. Обо всем рассказывает грамотно и с любовью. Хотя Суботица город небольшой, но с точки зрения архитектуры
- ООльга21 октября 2024Экскурсия с Максимом прошла живо и интересно. Показал много интересных мест, рассказал не только об истории Суботицы, архитектуре, но и о местных обычаях и жизни в Сербии. Дал несколько рекомендаций, что ещё посмотреть, где поесть.
Ответы на вопросы от путешественников по Суботице в категории «Популярные места»
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