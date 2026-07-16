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Венгерская сказка: знакомство с Суботицей

Познакомиться с северной столицей сербского модерна через её архитектуру, мифологию и характер
Суботица — северная сказка Сербии, город, где барочная строгость уступает место венгерскому модерну, а фасады домов напоминают пряничные узоры.

Здесь смешались языки, архитектура и вкусы: немного Будапешта, немного Вены и совсем чуть-чуть старой Воеводины.

Мы пройдём по самым красивым улицам, поднимемся на смотровую Ратуши, посетим музеи и разберёмся, как Суботица стала архитектурной жемчужиной Воеводины.
Венгерская сказка: знакомство с Суботицей
Венгерская сказка: знакомство с Суботицей
Венгерская сказка: знакомство с Суботицей

Описание экскурсии

Встреча в центре города

Я культуролог и искусствовед, соединяю историческую точность с живыми историями о людях и искусстве. Мы начнём день с рассказа об истории северной Сербии, регионах Бачка и Воеводина и о том, как Суботица стала перекрёстком венгерской и сербской культур.

Кофе-стоп в «самом необычном McDonald’s Европы»

Этот ресторан расположен в здании в стиле ар-нуво с витражами и лепниной — редкий пример, когда фастфуд соседствует с изяществом. Здесь мы поговорим о венгерской мифологии и её отражении в архитектуре города.

Ратуша

Главный символ Суботицы — шедевр венгерского модерна с башнями, керамическим декором и витражами. Мы посетим концертный зал, налоговую службу (с удивительно красивыми потолками!), кабинет мэра и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается вид на весь город и озеро Палич.

Синагога

Одна из самых красивых синагог Европы и единственная в Сербии, сохранившая подлинный облик начала 20 века. Она построена в 1902 году и сочетает еврейскую символику и венгерские народные орнаменты. Поговорим, как этот архитектурный стиль отражает идею общины и надежду на гармонию культур.

Францисканский монастырь

Самое старое здание города и напоминание о его средневековом прошлом. Вы узнаете, как Суботица переходила от турецкого владычества к имперской архитектуре и почему именно францисканцы стали первыми хранителями городской памяти.

Музей фарфора

Небольшая, но изысканная коллекция старинных изделий Золнаи и Херенд — лучших венгерских мануфактур. Обсудим, как декоративное искусство стало языком повседневной элегантности и разберёмся, почему фарфор считался символом статуса и вкуса в Суботице начала 20 века.

Музей современного искусства

Расположен в самом красивом особняке города — дворце Райля Мажатова. Это здание само по себе произведение искусства, а внутри — коллекция живописи 20 века, от модернистов до актуальных художников. Поговорим о развитии современного сербского искусства и его связях с венгерской школой живописи.

Организационные детали

  • Билеты в музеи входят в стоимость
  • Отдельно по желанию оплачивается питание

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Суботице
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 73 туристов
Я — культуролог и искусствовед с многолетним опытом работы в сфере туризма и просвещения. 10 лет я проводила экскурсии по Санкт-Петербургу на русском и английском языках — от классических городских маршрутов
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до посещений Эрмитажа и Музея Фаберже. Сейчас живу и работаю в Сербии, где создаю и веду авторские прогулки по Белграду, Нови-Саду, Сомбору, Сараево и другим городам региона. Мои экскурсии — это возможность увидеть культуру и историю глазами исследователя, почувствовать атмосферу места и заметить детали, мимо которых обычно проходят.

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