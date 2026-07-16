Суботица — северная сказка Сербии, город, где барочная строгость уступает место венгерскому модерну, а фасады домов напоминают пряничные узоры. Здесь смешались языки, архитектура и вкусы: немного Будапешта, немного Вены и совсем чуть-чуть старой Воеводины. Мы пройдём по самым красивым улицам, поднимемся на смотровую Ратуши, посетим музеи и разберёмся, как Суботица стала архитектурной жемчужиной Воеводины.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Встреча в центре города

Я культуролог и искусствовед, соединяю историческую точность с живыми историями о людях и искусстве. Мы начнём день с рассказа об истории северной Сербии, регионах Бачка и Воеводина и о том, как Суботица стала перекрёстком венгерской и сербской культур.

Кофе-стоп в «самом необычном McDonald’s Европы»

Этот ресторан расположен в здании в стиле ар-нуво с витражами и лепниной — редкий пример, когда фастфуд соседствует с изяществом. Здесь мы поговорим о венгерской мифологии и её отражении в архитектуре города.

Ратуша

Главный символ Суботицы — шедевр венгерского модерна с башнями, керамическим декором и витражами. Мы посетим концертный зал, налоговую службу (с удивительно красивыми потолками!), кабинет мэра и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается вид на весь город и озеро Палич.

Синагога

Одна из самых красивых синагог Европы и единственная в Сербии, сохранившая подлинный облик начала 20 века. Она построена в 1902 году и сочетает еврейскую символику и венгерские народные орнаменты. Поговорим, как этот архитектурный стиль отражает идею общины и надежду на гармонию культур.

Францисканский монастырь

Самое старое здание города и напоминание о его средневековом прошлом. Вы узнаете, как Суботица переходила от турецкого владычества к имперской архитектуре и почему именно францисканцы стали первыми хранителями городской памяти.

Музей фарфора

Небольшая, но изысканная коллекция старинных изделий Золнаи и Херенд — лучших венгерских мануфактур. Обсудим, как декоративное искусство стало языком повседневной элегантности и разберёмся, почему фарфор считался символом статуса и вкуса в Суботице начала 20 века.

Музей современного искусства

Расположен в самом красивом особняке города — дворце Райля Мажатова. Это здание само по себе произведение искусства, а внутри — коллекция живописи 20 века, от модернистов до актуальных художников. Поговорим о развитии современного сербского искусства и его связях с венгерской школой живописи.

Организационные детали