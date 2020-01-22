Сколько заболело коронавирусом в Северной Америке на сегодня: 820732 заболело, 43369 умерло, 86883 выздоровело. Последние новости Северной Америки, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Северной Америке Заразилось 820 732 +1453

Умерло 43 369 +54

Выздоровело 86 883 +47

В тяжелом состоянии 14 650 +6

Болеют сейчас 690 480 +1352

Летальность 5.28% около 53 чел. на 1000 заболевших

В Северной Америке находится 34.09% (820 732 человека) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 14 650 в тяжелом или критическом состоянии, 43 369 умерло, 86 883 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 690 480 человек



По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Северной Америке График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Северной Америке, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Северной Америке и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Северной Америке от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Северной Америке График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Северной Америки по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Зараженных Умерших Летальность Выздоровевших Осталось зараженных 20 апр 2020 820 732 +1453+0.18% 43 369 +54+0.12% 0.01% 86 883 +47+0.05% ▲ 690 480+1352 19 апр 2020 820 083 +28677+4% 43 337 +1800+4% 0.26% 87 020 +4184+5% ▲ 689 726+22693 18 апр 2020 791 406 +31651+4% 41 537 +2115+5% 0.32% 82 836 +8562+12% ▲ 667 033+20974 17 апр 2020 759 755 +35195+5% 39 422 +2711+7% 0.42% 74 274 +3955+6% ▲ 646 059+28529 16 апр 2020 724 560 +32002+5% 36 711 +2420+7% 0.39% 70 319 +9602+16% ▲ 617 530+19980 15 апр 2020 692 558 +36479+6% 34 291 +6604+24% 1.11% 60 717 +10901+22% ▲ 597 550+18974 14 апр 2020 656 079 +29015+5% 27 687 +2575+10% 0.45% 49 816 +2523+5% ▲ 578 576+23917 13 апр 2020 627 064 +28769+5% 25 112 +1636+7% 0.29% 47 293 +5070+12% ▲ 554 659+22063 12 апр 2020 598 295 +29346+5% 23 476 +1684+8% 0.32% 42 223 +4145+11% ▲ 532 596+23517 11 апр 2020 568 949 +32108+6% 21 792 +1970+10% 0.39% 38 078 +3626+11% ▲ 509 079+26512 10 апр 2020 536 841 +36621+7% 19 822 +2165+12% 0.45% 34 452 +2162+7% ▲ 482 567+32294 9 апр 2020 500 220 +35899+8% 17 657 +2027+13% 0.45% 32 290 +3874+14% ▲ 450 273+29998 8 апр 2020 464 321 +34638+8% 15 630 +2033+15% 0.48% 28 416 +1577+6% ▲ 420 275+31028 7 апр 2020 429 683 +37759+10% 13 597 +2083+18% 0.54% 26 839 +2662+11% ▲ 389 247+33014 6 апр 2020 391 924 +32248+9% 11 514 +1335+13% 0.37% 24 177 +2400+11% ▲ 356 233+28513 5 апр 2020 359 676 +27390+8% 10 179 +1254+14% 0.38% 21 777 +3547+19% ▲ 327 720+22589 4 апр 2020 332 286 +36262+12% 8925 +1097+14% 0.36% 18 230 +2967+19% ▲ 305 131+32198 3 апр 2020 296 024 +33930+13% 7828 +1402+22% 0.51% 15 263 +2703+22% ▲ 272 933+29825 2 апр 2020 262 094 +31986+14% 6426 +1048+19% 0.43% 12 560 +1779+17% ▲ 243 108+29159 1 апр 2020 230 108 +28186+14% 5378 +1082+25% 0.51% 10 781 +2138+25% ▲ 213 949+24966 31 мар 2020 201 922 +26429+15% 4296 +950+28% 0.5% 8643 +1941+29% ▲ 188 983+23538 30 мар 2020 175 493 +21812+14% 3346 +598+22% 0.36% 6702 +1477+28% ▲ 165 445+19737 29 мар 2020 153 681 +23658+18% 2748 +595+28% 0.41% 5225 +3652+232% ▲ 145 708+19411 28 мар 2020 130 023 +21223+20% 2153 +471+28% 0.37% 1573 +423+37% ▲ 126 297+20329 27 мар 2020 108 800 +18852+21% 1682 +403+32% 0.38% 1150 +265+30% ▲ 105 968+18184 26 мар 2020 89 948 +19214+27% 1279 +278+28% 0.32% 885 +322+57% ▲ 87 784+18614 25 мар 2020 70 734 +12778+22% 1001 +248+33% 0.36% 563 +90+19% ▲ 69 170+12440 24 мар 2020 57 956 +10754+23% 753 +154+26% 0.27% 473 +276+140% ▲ 56 730+10324 23 мар 2020 47 202 +11377+32% 599 +148+33% 0.32% 197 ▲ 46 406+11229 22 мар 2020 35 825 +8279+30% 451 +115+34% 0.33% 197 +2+1% ▲ 35 177+8162 21 мар 2020 27 546 +6948+34% 336 +72+27% 0.27% 195 +33+20% ▲ 27 015+6843 20 мар 2020 20 598 +5721+38% 264 +47+22% 0.23% 162 +26+19% ▲ 20 172+5648 19 мар 2020 14 877 +6138+70% 217 +87+67% 0.6% 136 +16+13% ▲ 14 524+6035 18 мар 2020 8739 +1584+22% 130 +14+12% 0.16% 120 +88+275% ▲ 8489+1482 17 мар 2020 7155 +1923+37% 116 +25+27% 0.36% 32 ▲ 7007+1898 16 мар 2020 5232 +1335+34% 91 +26+40% 0.51% 32 +8+33% ▲ 5109+1301 15 мар 2020 3897 +853+28% 65 +9+16% 0.24% 24 ▲ 3808+844 14 мар 2020 3044 +590+24% 56 +7+14% 0.24% 24 ▲ 2964+583 13 мар 2020 2454 +617+34% 49 +7+17% 0.29% 24 ▲ 2381+610 12 мар 2020 1837 +411+29% 42 +4+11% 0.23% 24 +4+20% ▲ 1771+403 11 мар 2020 1426 +366+35% 38 +9+31% 0.66% 20 ▲ 1368+357 10 мар 2020 1060 +379+56% 29 +6+26% 0.59% 20 +4+25% ▲ 1011+369 9 мар 2020 681 +82+14% 23 +2+10% 0.31% 16 ▲ 642+80 8 мар 2020 599 +134+29% 21 +4+24% 0.71% 16 ▲ 562+130 7 мар 2020 465 +145+45% 17 +3+21% 0.69% 16 +2+14% ▲ 432+140 6 мар 2020 320 +60+23% 14 +2+17% 0.68% 14 ▲ 292+58 5 мар 2020 260 +72+38% 12 +1+9% 0.43% 14 ▲ 234+71 4 мар 2020 188 +34+22% 11 +4+57% 2.45% 14 ▲ 163+30 3 мар 2020 154 +23+18% 7 +1+17% 0.75% 14 +1+8% ▲ 133+21 2 мар 2020 131 +27+26% 6 +5+500% 4.46% 13 ▲ 112+22 1 мар 2020 104 +12+13% 1 — 13 ▲ 90+12 29 фев 2020 92 +17+23% 1 +1 1.28% 13 ▲ 78+16 28 фев 2020 75 +4+6% 0 — 13 +1+8% ▲ 62+3 27 фев 2020 71 +3+4% 0 — 12 +3+33% — 59 26 фев 2020 68 +6+10% 0 — 9 ▲ 59+6 25 фев 2020 62 +1+2% 0 — 9 +1+13% — 53 24 фев 2020 61 +37+154% 0 — 8 ▲ 53+37 21 фев 2020 24 +3+14% 0 — 8 +4+100% ▼ 16-1 17 фев 2020 21 +1+5% 0 — 4 ▲ 17+1 13 фев 2020 20 +1+5% 0 — 4 ▲ 16+1 12 фев 2020 19 0 — 4 +1+33% ▼ 15-1 11 фев 2020 19 +1+6% 0 — 3 ▲ 16+1 9 фев 2020 18 0 — 3 +3 ▼ 15-3 7 фев 2020 18 +2+13% 0 — 0 ▲ 18+2 5 фев 2020 16 +1+7% 0 — 0 ▲ 16+1 3 фев 2020 15 +3+25% 0 — 0 ▲ 15+3 1 фев 2020 12 +1+9% 0 — 0 ▲ 12+1 31 янв 2020 11 +4+57% 0 — 0 ▲ 11+4 28 янв 2020 7 +1+17% 0 — 0 ▲ 7+1 26 янв 2020 6 +4+200% 0 — 0 ▲ 6+4 24 янв 2020 2 +1+100% 0 — 0 ▲ 2+1 22 янв 2020 1 +1 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Северной Америке по дням