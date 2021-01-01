Фото Сейшельских островов

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Хорошие фотографии Сейшельских островов в высоком разрешении

Фотографии Сейшельских островов — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Сейшельский Острова
Лазурная вода на Сейшелах
Лазурная вода на Сейшелах
Флаг Сейшельских Островов
Флаг Сейшельских Островов
Где находятся Сейшелы на карте мира
Где находятся Сейшелы на карте мира
Ну и специи не забудьте купить, очень советуем
Ну и специи не забудьте купить, очень советуем
Белоснежные пляжи, наверно главная причина, из-за которой вы должны посетить Сейшелы
Белоснежные пляжи, наверно главная причина, из-за которой вы должны посетить Сейшелы
Сапсёрфинг, Сейшелы
Сапсёрфинг, Сейшелы
Орех коко-де-мер, самый популярный сувенир у туристов
Орех коко-де-мер, самый популярный сувенир у туристов
Велосипеды - лучший транспорт для передвижения по островам
Велосипеды - лучший транспорт для передвижения по островам
Местное такси
Местное такси
Авиакомпания Air Seychelles (Эйр Сейшеллз)
Авиакомпания Air Seychelles (Эйр Сейшеллз)
Сейшельский международный аэропорт, остров Маэ
Сейшельский международный аэропорт, остров Маэ
Недорогой, но по отзывам очень хороший гостевой дом Pension Fidele
Недорогой, но по отзывам очень хороший гостевой дом Pension Fidele
Отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa (Хилтон Сейшелы Лабриз Резорт энд Спа)
Отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa (Хилтон Сейшелы Лабриз Резорт энд Спа)
Традиционная креольская кухня
Традиционная креольская кухня
Местные жители на празднике, посвященному Дню национального примирения
Местные жители на празднике, посвященному Дню национального примирения
В копилку идей, чем заняться на Сейшелах, конечно же отправиться на рыбалку
В копилку идей, чем заняться на Сейшелах, конечно же отправиться на рыбалку
Побывать на Сейшелах и не понырять с аквалангом, это большая ошибка
Побывать на Сейшелах и не понырять с аквалангом, это большая ошибка
Когда лучше ехать на Сейшелы
Когда лучше ехать на Сейшелы
Конечно, отдых на Сейшелах не дешевое удовольствие, но все же стоимость зависет от ваших потребностей
Конечно, отдых на Сейшелах не дешевое удовольствие, но все же стоимость зависет от ваших потребностей
Сейшельские острова
Сейшельские острова
Рыболовство - основной вид деятельности местных жителей
Рыболовство - основной вид деятельности местных жителей
Национальный парк - Сейшельский Морн
Национальный парк - Сейшельский Морн
Уменьшенная копия Биг-Бена в столице Сейшельских островов
Уменьшенная копия Биг-Бена в столице Сейшельских островов
Заповедник Валле де Маи, остров Праслин
Заповедник Валле де Маи, остров Праслин
Частный остров Фрегат
Частный остров Фрегат
Индуистский храм в Виктории
Индуистский храм в Виктории
Черепаха на острове Денис
Черепаха на острове Денис
Остров Маэ
Остров Маэ