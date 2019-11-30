Итак, вы собрались на отдых на Сейшельские острова, и первое, что приходит в голову – это проверить, где вообще находятся эти острова на карте мира, в какую сторону вам лететь и как долго займет полёт. И вот, когда уже разобрались с этим, возникают вопросы о ценах, отелях, цене тура... в общем, все ответы мы подготовили для вас этой статье, как всегда много фото, видео и интересной информации

Сейшельские острова

Говоря о Сейшельских островах, первое, что рисует воображение – это картинка с идеальным пляжем, где на белоснежном песочке растут высокие кокосовые пальмы, а дополняет это великолепие контрастная лазурная гладь Индийского океана.

Лазурная вода на Сейшелах

ХорошоТАМ собрал для вас самую подробную информацию о Сейшелах: от климата и лучшем времени для отдыха до списка сувениров, которые обязательно нужно привезти домой в качестве презента для близких людей!

Сейшельские острова, словно магнит, притягивают путешественников из самых разных уголков земного шара. Невероятная красота окружающих пейзажей, мягкий климат, спокойное течение жизни – кажется, что время здесь останавливается и идет вспять. Сейшелы не оставляют равнодушным – это факт, который не требует подробных объяснений. Каждый, кто был здесь хотя бы единожды, остается под впечатлением и серьезно задумывается над тем, чтобы вернуться вновь.

Общая информация о Сейшелах

Несмотря на то, что Сейшелы считаются одним из самых популярных курортов мирового уровня, локация отличается малолюдностью и приватностью. Отдых здесь будет спокойным и уединенным. При этом, каждый путешественник сможет подобрать программу, учитывая свои личные предпочтения!

Флаг Сейшельских Островов

Столица - город Виктория, расположенный на острове Маэ. Он отличается колониальной архитектурой и уютными очаровательными улочками, которые буквально утопают в зелени. Развитая курортная инфраструктура – большой плюс локации, позволяющий в самом полном объеме насладиться благами отдыха!

- город Виктория, расположенный на острове Маэ. Он отличается колониальной архитектурой и уютными очаровательными улочками, которые буквально утопают в зелени. Развитая курортная инфраструктура – большой плюс локации, позволяющий в самом полном объеме насладиться благами отдыха! Численность населения Сейшельского архипелага по данным на конец 2019 года – чуть меньше 100 тысяч человек. Мужчин называют сейшельцами, а женщин – сейшелками;

Сейшельского архипелага по данным на конец 2019 года – чуть меньше 100 тысяч человек. Мужчин называют сейшельцами, а женщин – сейшелками; Суммарная площадь архипелага – 459 км2$;

архипелага – 459 км2$; Основная валюта – сейшельская рупия. Монета, номиналом в 1 рупию эквивалентна 4,6 российским рублям или 0,07 долларам США;

– сейшельская рупия. Монета, номиналом в 1 рупию эквивалентна 4,6 российским рублям или 0,07 долларам США; Сейшелы – это унитарное государство. Демократический политический режим;

Официальные языки – это английский, французский и сейшельский креольский. Путешествуя сюда можно не переживать о том, что вас где-то не поймут. В случае необходимости, всегда можно воспользоваться переводчиком;

– это английский, французский и сейшельский креольский. Путешествуя сюда можно не переживать о том, что вас где-то не поймут. В случае необходимости, всегда можно воспользоваться переводчиком; Религия : преобладающее большинство жителей Сейшельских островов – католики (88%);

: преобладающее большинство жителей Сейшельских островов – католики (88%); Телефонный код - +248;

- +248; Важные номера – 133 (полиция), 155 – скорая медицинская помощь. Вызов экстренных служб лучше всего осуществлять с телефонных номеров местных операторов сотовой связи;

– 133 (полиция), 155 – скорая медицинская помощь. Вызов экстренных служб лучше всего осуществлять с телефонных номеров местных операторов сотовой связи; Посольство Российской Федерации в Сейшелах находится на острове Маэ по адресу: р-н Ле Ниоль, п/я 632. Связаться с посольством можно по телефону 426-61-22.

Где находятся Сейшелы

Сейшельский архипелаг находится в восточной части Африки;

Ближайшие соседи – это остров Мадагаскар, Кения, Сомали и Мальдивские острова;

Архипелаг омывается Индийским океаном.

Где находятся Сейшелы на карте мира

Сейшельские острова на карте Google Maps

Популярные города и курорты

Остров Маэ Черепаха на острове Денис

Остров Маэ – самый крупный и популярный среди туристов;

о. Праслин;

о. Берд;

о. Денис;

о. Фрегат;

о. Силуэтт;

о. Фелиситте.

На какой остров лучше поехать отдыхать

Индуистский храм в Виктории Частный остров Фрегат

Сейшельские острова – это настоящий райский уголок для людей, которые ценят уютный и спокойный отдых, позволяющий максимально абстрагироваться от всех забот и насладиться единством с окружающим внешним миром.

Одной из самых популярных туристических локаций является остров Маэ, в частности Виктория – столица республики. Именно здесь находится аэропорт, куда прилетают самолеты из самых разных уголков земного шара. Остров включает в свой состав 68 пляжей и славится высоким уровнем сервиса, делающим отдых действительно незабываемым! Остров Берд популярен у людей, которые жаждут абсолютной гармонии с природой. Он знаменит на весь мир за счет своей уникальной эко-системы. Здесь живет более 100 видов птиц. Добираться сюда удобнее всего на самолете от острова Маэ. Денис – крошечный остров, отличающийся обилием зелени и абсолютно нетронутой природой. Его территория опоясана пляжами и коралловыми рифами; Праслин – остров, который идеально подойдет для любителей дайвинга. Здесь находится три центра, где можно взять оборудование напрокат и освоить погружение вместе с опытным инструктором. Фрегат – это частный остров. Несмотря на этот факт, он открыт для туристов. Здесь есть отличные отели, покоряющие действительно высоким уровнем сервиса и предлагающие гостям SPA-услуги. Остров Силуэтт находится всего лишь в 20 километрах от Маэ, поэтому сюда можно легко добраться и на катере. Главную ценность здесь представляют древние леса и их обитатели. Фелисттте – остров, который идеально подходит людям, жаждущим абсолютного уединения и гармонии с миром. Принадлежащий частному лицу, Фелиситте гарантирует своим гостям полную приватность.

Выбор подходящего направления для отдыха должен основываться только на ваших личных пожеланиях и предпочтениях, касающихся формата отдыха. На Сейшелах найдутся развлечения на любой вкус и для любого туриста!

ТОП досто­приме­чатель­ностей Сейшел

Заповедник Валле де Маи, остров Праслин Уменьшенная копия Биг-Бена в столице Сейшельских островов Национальный парк - Сейшельский Морн

Валле де Маи – заповедник на острове Праслин. Визит сюда – это идеальный вариант для людей, которые хотят не только насладиться всеми прелестями пляжного отдыха, но и увидеть нечто большее. Заповедник входит в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. К слову, отправляясь сюда, не забудьте о том, чтобы взять максимально удобную обувь!

– заповедник на острове Праслин. Визит сюда – это идеальный вариант для людей, которые хотят не только насладиться всеми прелестями пляжного отдыха, но и увидеть нечто большее. Заповедник входит в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. К слову, отправляясь сюда, не забудьте о том, чтобы взять максимально удобную обувь! Рынок в Виктории . Чтобы в полном объеме насладиться колоритом и прочувствовать непринужденную атмосферу Сейшельских островов, обязательно стоит посетить местный рынок. К тому же, здесь можно купить местные фрукты по очень привлекательным и выгодным ценам.

. Чтобы в полном объеме насладиться колоритом и прочувствовать непринужденную атмосферу Сейшельских островов, обязательно стоит посетить местный рынок. К тому же, здесь можно купить местные фрукты по очень привлекательным и выгодным ценам. Морской парк Святой Анны . Достопримечательность находится на острове Маэ и является идеальным местом для сноркелинга или дайвинга. Морские рыбы, черепахи, необычайной красоты кораллы и водоросли причудливой формы – едва ли это великолепие оставит вас равнодушным!

. Достопримечательность находится на острове Маэ и является идеальным местом для сноркелинга или дайвинга. Морские рыбы, черепахи, необычайной красоты кораллы и водоросли причудливой формы – едва ли это великолепие оставит вас равнодушным! Уменьшенная копия Лондонского Биг-Бена , расположенная в Виктории – еще одна достопримечательность Сейшел. Для ее посещения не обязательно целенаправленно выделять время. Всегда можно совместить с походом на местный рынок или забежать сюда незадолго до вылета на другой остров.

, расположенная в Виктории – еще одна достопримечательность Сейшел. Для ее посещения не обязательно целенаправленно выделять время. Всегда можно совместить с походом на местный рынок или забежать сюда незадолго до вылета на другой остров. Сейшельский Морн – самый крупный заповедник, входящий в состав архипелага. Его площадь составляет примерно 20% от всей территории острова Маэ. Большое количество туристов, которые уже побывали здесь, отмечают обилие смотровых площадок, с которых открываются просто невероятно красивые виды на территорию самого заповедника и океан.

Особенности республики

Рыболовство - основной вид деятельности местных жителей Конечно, отдых на Сейшелах не дешевое удовольствие, но все же стоимость зависет от ваших потребностей

История Сейшельских Островов берет свое начало еще в 16 веке. Статус отдельной королевской колонии архипелаг получил только в начале 20 века – в 1903 году. В это же самое время острова стали активно развиваться – здесь появились дороги, мосты. Дата открытия первого туристического отеля – 1934 год. Жизнь на острове кажется настоящим раем только туристам, которые приезжают сюда отдохнуть на недельку-другую. Местные жители – это настоящие трудяги, жизнь которых далеко не всегда была легкой и безмятежной. Однако, несмотря на все трудности, местное население отличается радушием и дружелюбием по отношению к туристам. Они действительно рады приезжим! Что касается стоимости отдыха на Сейшелах, то бюджетным назвать его достаточно сложно. Стоимость перелета высока, а цена проживания зависит от выбранного вами объекта размещения. Понятное дело, что отдых в отеле премиум-класса будет стоит дороже, чем аренда отдельной комнаты в домике у местного жителя; Вопрос безопасности на архипелаге заслуживает отдельного внимания. Здесь она находится на самом высоком уровне. Особенно это касается приватных отелей и островов. Некоторые пляжи регулярно патрулирует полиция. Однако, расслабляться на 100% и пренебрегать элементарными правилами безопасности не стоит. Воришки и жулики могут попасться вам где угодно!

Интересный факт: На Сейшельских островах обитает более 100 видов акул. Большая часть из них абсолютно безопасна для человека.

Климат на Сейшельских островах

Когда лучше ехать на Сейшелы

Сейшельский архипелаг полностью находится в субэкваториальном морском поясе. Океан здорово смягчает тропические характеристики островов и делает пребывание здесь максимально приятным и комфортабельным!

Лучшим временем для путешествия на Сейшелы считается период с мая по октябрь . В это время температура воздуха достигает пика, а практически полное отсутствие дождей не омрачит отдых и не помешает загару;

. В это время температура воздуха достигает пика, а практически полное отсутствие дождей не омрачит отдых и не помешает загару; По сути, какого-то плохого времени, когда точно не стоит ехать сюда на отдых, нет. Если придираться уж совсем сильно, то наименее удачное время для отдыха – это январь и февраль – возможны дожди, да и влажность слишком высока.

Сезоны и погода

На Сейшелах традиционно выделяют два основных сезона – это сухой и влажный. Сухой длится с мая по октябрь, а влажный – с ноября по апрель. Четкое разделение на лето, осень, зиму и весну здесь не прослеживается.

t°C Днём Ночью Вода Январь +30 +25 +28 Февраль +30 +25 +29 Март +31 +25 +29 Апрель +31 +25 +30 Май +31 +26 +28 Июнь +29 +25 +26 Июль +28 +24 +26 Август +29 +24 +26 Сентябрь +29 +24 +27 Октябрь +30 +25 +28 Ноябрь +30 +24 +28 Декабрь +30 +24 +29

Чем заняться на Сейшелах – все виды отдыха

Побывать на Сейшелах и не понырять с аквалангом, это большая ошибка В копилку идей, чем заняться на Сейшелах, конечно же отправиться на рыбалку

Вероятно, мы повторимся, но хотелось бы еще раз отметить тот факт, что, отдыхая на Сейшелах, каждый турист сможет подобрать занятие себе по душе. Несмотря на свою маленькую площадь и отсутствие какой-то мощной инфраструктуры, Сейшелы – это действительно уникальный уголок земного шара, отдых в котором будет максимально приятным и комфортабельным!

Пляжный отдых. Тут комментарии будут лишними! Пляжи Сейшельских островов знамениты на весь мир своим белоснежным песком, пальмами и теплым ласковым океаном. Здесь на самом деле можно абстрагироваться от всех своих забот и насладиться абсолютной гармонией с окружающим миром; Природный туризм. На Сейшелах находятся крупные заповедники, которые отличаются богатой флорой и фауной. Изучить их за один день – задача невозможная, поэтому многие туристы отправляются сюда на отдых с целью как можно ближе познакомиться с природой! Побывать на Сейшельских островах и ни разу не нырнуть с маской или не погрузиться с аквалангом – непростительная ошибка! Дайвинг – это один из самых главных и интересных форматов времяпрепровождения. Примечательно, что даже если до этого вы никогда им не занимались, то опытные инструкторы с удовольствием вас всему научат и расскажут о том, как правильно погружаться. Серфинг – это еще один вид отдыха, который подойдет людям, обожающим экстрим! Для этой цели лучше всего подходит остров Силуэтт. Лучшее время для серфинга – период с ноября по апрель. SPA-отдых. Большое количество отелей предлагают гостям роскошные СПА-процедуры, позволяющие расслабиться, отдохнуть и насладиться гармонией со своим телом. Выбор программ огромен: от классического массажа до экзотических обертываний. Рыбалка. Достаточно специфическое занятие, но, как показывает практика, даже люди далекие от рыбной ловли остаются в полнейшем восторге. Многие экскурсоводы предлагают совместить приятное с полезным – закончить рыбалку ужином из вашего же улова.

Отчасти отдых на Сейшелах похож на отдых на Мальдивских островах. Ввиду этого, их нередко сравнивают между собой. Определенные сходства, конечно же есть, ведь Мальдивы также могут похвастаться своими безупречными пляжами, живописной природой. Чтобы в полном объеме прочувствовать разницу между двумя государствами и их самобытностью, нужно побывать и там, и там.

Праздники и фестивали

Местные жители на празднике, посвященному Дню национального примирения

5 июня – День освобождения;

18 июня – День национального примирения;

29 июня – День Независимости;

31 декабря – Новый Год.

Интересный факт: большое количество туристов стремится отпраздновать Новый Год на Сейшельских островах. Этот праздник здесь отмечают с тропическим колоритом, наряжая вместо елок пальмы.

Традиционная сейшельская кухня

Традиционная креольская кухня

В основе формирования местной кухни тесно переплелись традиции коренных островитян и европейская культура. В основе большинства блюд – рис, морепродукты, кокосы и карри. Заказывая еду в ресторанах, будьте готовы к тому, что местные жители очень любят всевозможные специи, поэтому даже привычная еда может обрести совершенной иной вкус!

Будучи на Сейшелах, в обязательном порядке нужно попробовать следующие блюда:

Пвасон ек Дири . За этим сложным названием скрывается рис с рыбой. Заказать его может в любом ресторане или кафе, так как это самое распространённое и популярное у туристов блюдо;

. За этим сложным названием скрывается рис с рыбой. Заказать его может в любом ресторане или кафе, так как это самое распространённое и популярное у туристов блюдо; Пюре из жирамона . Тыквенное пюре со специями, которое вдохновит и удивит любого гурмана!

. Тыквенное пюре со специями, которое вдохновит и удивит любого гурмана! Жареные и тушеные бананы ;

; Чипсы из плодов хлебного дерева ;

; Зурит – осьминоги в специальном кокосовом соусе;

– осьминоги в специальном кокосовом соусе; Лангусты в лимонном соусе с кокосом.

Что касается напитков, то обязательно нужно попробовать Калу, чай с добавлением ванили и местный кофе. Если вы предпочитаете алкогольные напитки или коктейли, то попробуйте ликеры из местного ореха коко-де-мер.

Кушать лучше всего в проверенных ресторанах и кафе. Выбрать их можно по отзывам или же посоветовавшись с местными жителями. Также смело можно отправляться на ужин в прибрежные кафе с открытой кухней, где вы сможете контролировать процесс приготовления блюд. Антисанитария тут не так распространена, но все-таки лучше немного последить за тем – не будут ли доставать вашу рыбу из открытых ящиков и будут ли использовать перчатки.

Цены питания, в первую очередь, зависит от выбранного вами заведения. Впрочем, это везде так. Максимально сэкономить на еде можно, выбрав отель, работающий по системе «все включено». Но разве можно устоять перед соблазном насладиться местными деликатесами?

Об отелях и хостелах

Отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa (Хилтон Сейшелы Лабриз Резорт энд Спа) Недорогой, но по отзывам очень хороший гостевой дом Pension Fidele

Выбор подходящего объекта размещения на Сейшелах должен быть основан только на ваших пожеланиях и финансовых возможностях, однако, для того, чтобы максимально себя обезопасить и насладиться отдыхом, рекомендуем рассматривать отели, располагающие закрытой территорией и оборудованные камерами видеонаблюдения.

Сэкономить на размещении можно, если выбрать в качестве места для проживания хостел или же арендовав комнату в доме у местного жителя.

Еще один плюс в пользу отелей – это высокий уровень внутреннего сервиса. Местные жители действительно рады гостям и делают все для того, чтобы их отдых прошел в максимально комфортной обстановке.

Некоторые путешественники рассматривают для себя вариант проживания в палаточном лагере или в бунгало. Такое необычное размещение позволяет достичь максимального единения с природой. Обратите внимание на то, что аренда бунгало может обойтись достаточно дорого, так как большая их часть сосредоточена в отелях.

Как добраться до Сейшел

Авиакомпания Air Seychelles (Эйр Сейшеллз)

Если вы откроете карту мира, то увидите, что Сейшельский архипелаг находится в Индийском океане, достаточно далеко от материковой части Африки. Вариант наземного путешествия отпадает сразу же. На Сейшелы можно добраться либо самолетом, либо на пароме. Большая часть туристов предпочитает первый вариант – быстрее и безопаснее.

Нужна ли виза на Сейшелы

Для того, чтобы поехать отдыхать на Сейшелы, жителям РФ и других стран СНГ виза не требуется. Граждане могут беспрепятственно здесь отдыхать сроком до 30 дней. В зоне пограничного контроля в аэропорту в загранпаспорт ставятся штампы о въезде и выезде из страны.

Способы попасть в страну

Сейшельский международный аэропорт, остров Маэ

Единственный аэропорт Сейшельских островов находится на острове Маэ - Seychelles International Airport Mahe Island. В день он обслуживает достаточно большое количество пассажиров – туристов, прилетающих на отдых из самых разных уголков Земного шара.

Ссылка на табло - https://airport-online.ru/airport-seychelles/online-tablo-airport-seychelles-mahe-island-arrivals/

Еще один способ добраться до острова – это паром. Все круизные лайнеры прибывают на о. Виктория, который также расположен на острове Маэ.

Календарь цен на авиабилеты

Что касается времени в пути, то путь из Москвы на Сейшелы занимает минимум 12 часов с пересадкой в Абу-Даби. Из Санкт-Петербурга – 14 часов с пересадкой Дубае. Из Казани – почти 16 часов с учетом пятичасовой пересадки в Дубае. Из Екатеринбурга – 15,5 часов, а из Владивостока – минимум 22 часа с двумя пересадками. Прямых рейсов из России нет.

Транспорт – на чем передвигаться по островам

Местное такси Велосипеды - лучший транспорт для передвижения по островам

Несмотря на маленькую площадь, перемещаться между интересующими вас локациями пешком – не всегда хорошая идея. На островах можно спокойно вызвать такси. Примечательно, что цена абсолютно невысока, да и пробки на дорогах – большая редкость.

Распространена и аренда автомобилей. Однако, нужно учитывать тот факт, что она доступна для лиц старше 22 лет. Кроме того, перед поездкой стоит обязательно ознакомиться с действующими ПДД. Например, скорость движения автомобилей в городской черте – не более 45км/ч. Также нужно учитывать, что на острове Маэ очень мало заправок – всего 6.

Дороги здесь не отличаются идеальным качеством асфальтового покрытия, поэтому, если вы собрались брать автомобиль в аренду, то рассмотрите джипы или внедорожники.

Самый удобный способ передвижения по острову – это велосипеды. Пункты проката тут есть, но их немного, поэтому часто двухколесного транспорта не хватает на всех желающих.

Что привезти в качестве сувенира с Сейшел

Орех коко-де-мер, самый популярный сувенир у туристов Ну и специи не забудьте купить, очень советуем

Разумеется, вы можете ограничиться банальным магнитом или колокольчиком с изображением острова, но, согласитесь, что лучше порадовать близких людей чем-то действительно необычным и оригинальным!

Очень часто путешественники привозят в качестве сувенира местный орех коко-де-мер. Он отличается оригинальной формой. К слову, если вести орех вы не хотите, то можете порадовать родных и близких ликерами из него или макетами парусников, выполненными руками местных умельцев.

Раковины моллюсков – еще один распространённый сувенир, который туристы привозят из путешествия. Можно также купить поделки из них в виде бус, кулонов, подвесок.

Еще один сувенир – наборы специй. Повторимся, местные жители их обожают, и они представлены тут широким ассортиментом.

Обращаем ваше внимание на то, что все съедобные сувениры необходимо вывозить вместе с чеком. В противном случае вас могут попросить их выложить.

Вывод

Сапсёрфинг, Сейшелы Белоснежные пляжи, наверно главная причина, из-за которой вы должны посетить Сейшелы

Сейшелы – это действительно уникальный уголок земного шара, где жизнь идет совершенно другим чередом. В качестве главных достоинств можно выделить следующие факторы:

Невероятная красота окружающих пейзажей;

Идеальные пляжи с белоснежным песком;

Широкий выбор активностей для отдыха;

Идеально подходит для свадебного путешествия.

Недостатки выделить очень сложно. Вероятно, кому-то отдых здесь может показаться скучным. Ну и, если уж совсем сильно придираться, качество дорог оставляет желать лучшего.

Видео-отзыв о стоимости путешествия на Сейшелы от обычных туристов

В рамках путешествия на Сейшельские острова обязательно нужно сделать следующее:

Хотя бы один день посвятить пляжному отдыху;

Насладиться закатом, сидя в прибрежном кафе;

Погрузиться с аквалангом;

Выпить чашечку кофе на местном рынке;

Прогуляться по заповеднику и насладиться свежим воздухом.

В последний день, когда вы будете собираться на рейс, не забудьте бросить монетку в океан и загадать самое сокровенное желание!

Если вы в ближайшей перспективе планируете отправиться в путешествие на Сейшельские острова, то мы искренне желаем вам приятного времяпрепровождения! С большой долей уверенности можно говорить о том, что путешествие не оставит вас равнодушным и вы обязательно захотите вернуться вновь в это райское место!

Видео о невероятном путешествии на Сейшельские острова от Орла и Решки