Мы будем путешествовать по колоритным островкам, много купаться, загорать и расслабляться на белоснежном песке.
Поплаваем на лодке с прозрачным дном и увидим разнообразный подводный мир, погуляем по ботаническому саду и даже взойдём на одну из высших точек Сейшел — вершину Морн Блан.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы:
Туда:
15.02.2025SU 244SVO 1:35SEZ 11:25
Обратно:
24.02.2025SU 245SEZ 13:25SVO 21:45
Проживание. Будем жить в отелях Canopy By Hilton Seychelles Resort на острове Маэ, Hotel Le Duc de Praslin на острове Праслин и Savoy Seychelles Resort & Spa на острове Маэ. 2-, 3-, 4-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Комфортабельный автобус.
Уровень сложности. Будем подниматься на Морн Блан. Подъём займёт около 1 часа, набор высоты — 270 метров.
Дети. Участие взрослого в поездке возможно только с ребёнком. Рекомендуемый возраст — от 5 лет.
Виза. Не нужна, граждане РФ могут находиться на Сейшелах без визы в течение 30 дней.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Прибытие в аэропорт на острове Маэ в 11:25. Вас встретят и отвезут в отель, после чего вы сможете отдохнуть в бассейне или расслабиться на пляже.
Морской парк Святой Анны, снорклинг и гигантские черепахи
Позавтракаем и в 9:00 отправимся в Морской парк Святой Анны. Не забудьте взять с собой лёгкую повседневную одежду (футболка), купальные принадлежности, полотенце, крем для загара и фотоаппарат. Пересядем на лодку со стеклянным дном и будем любоваться бурной подводной жизнью. А затем поплаваем с масками вместе с яркими рыбками.
На острове Муайен увидим гигантских черепах и погуляем в тропических зарослях. Пообедаем блюдами креольской кухни на пляже и вернёмся в отель к 17:00.
Прогулка по Виктории
После завтрака погуляем по Виктории — столице Сейшел. Заглянем в индуистский храм, пройдёмся по рынку, где можно купить фрукты и специи. А ещё побываем в ботаническом саду и осмотрим башню с часами. Пообедаем в ресторане креольской кухни, затем посетим деревню ремесленников. У вас будет время, чтобы отдохнуть на пляже.
В отель вернёмся к 16:00.
Остров Праслин
Утром поедем в порт, где пересядем на скоростной катер и помчим на остров Праслин. Заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время, чтобы купаться, загорать и гулять по пляжу.
Природный парк Валле-де-Мэ и красивый пляж
Позавтракаем и отправимся в природный парк Валле-де-Мэ, где растёт редкий вид сейшельской пальмы, а ещё обитают эндемичные птицы, животные и насекомые. Дальше остановимся на пляже Anse Lazio, где можно не только искупаться, но и поплавать с масками. Пообедаем в местном ресторане, в отель вернёмся к 16:00.
Острова Кузин, Курьёз и Сен-Пьер
Сегодня побываем сразу на трёх островах. Начнём с острова Кузин, где обитают морские птицы. Далее переместимся на Курьёз, чтобы увидеть черепах и погулять среди манговых зарослей. А после обеда займёмся снорклингом на Сен-Пьере. На Праслин вернёмся к 17:00.
Остров Ла-Диг: кокосовые мельницы, ванильные плантации
Встанем пораньше, позавтракаем и на катере отправимся на остров Ла-Диг. Посетим национальные парки Veuve Reserve и L’Union Estate и увидим традиционные кокосовые мельницы и плантации ванили. Пообедаем блюдами местной кухни на пляже Anse Source d’Argent, одном из самых красивых в мире.
К вечеру вернёмся в отель.
Возвращение на Маэ
После завтрака вернёмся на остров Маэ на пароме и заселимся в отель. Дальше — свободное время.
Подъём на Морн Блан
Позавтракаем и в 7:00 пойдём на вершину Морн Блан (667 метров). Рекомендуем взять с собой удобную обувь для треккинга, крем для загара и фотоаппарат. Подъём займёт около 1 часа, набор высоты — 270 метров. Будем идти по ухоженной тропе, любоваться чайными плантациями и тропическими лесами.
Остаток дня можно провести на пляже.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт к вылету в Москву в 13:25.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€3935
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии
- Билеты на паром Маэ - Праслин - Маэ
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты на остров Маэ и обратно
- Ужины
- Стоимость тура:
- За двоих - $7870
- 2 взрослых + 1 ребёнок до 12 лет - $10 415
- 2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет - $11 945