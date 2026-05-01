Приключения на Сейшелах с ребёнком: черепахи, снорклинг, тропические леса и лучшие пляжи

Подняться на вершину Морн Блан, понаблюдать за подводным миром и увидеть ванильные плантации
В туре вы сможете поплавать с яркими разноцветными рыбками, отдохнуть на живописных пляжах и сделать эффектные кадры с гигантскими черепахами.

Мы будем путешествовать по колоритным островкам, много купаться, загорать и расслабляться на белоснежном песке.

Поплаваем на лодке с прозрачным дном и увидим разнообразный подводный мир, погуляем по ботаническому саду и даже взойдём на одну из высших точек Сейшел — вершину Морн Блан.
Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы:
Туда:
15.02.2025SU 244SVO 1:35SEZ 11:25

Обратно:
24.02.2025SU 245SEZ 13:25SVO 21:45

Проживание. Будем жить в отелях Canopy By Hilton Seychelles Resort на острове Маэ, Hotel Le Duc de Praslin на острове Праслин и Savoy Seychelles Resort & Spa на острове Маэ. 2-, 3-, 4-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В программу включены завтраки и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автобус.

Уровень сложности. Будем подниматься на Морн Блан. Подъём займёт около 1 часа, набор высоты — 270 метров.

Дети. Участие взрослого в поездке возможно только с ребёнком. Рекомендуемый возраст — от 5 лет.

Виза. Не нужна, граждане РФ могут находиться на Сейшелах без визы в течение 30 дней.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Прибытие в аэропорт на острове Маэ в 11:25. Вас встретят и отвезут в отель, после чего вы сможете отдохнуть в бассейне или расслабиться на пляже.

2 день

Морской парк Святой Анны, снорклинг и гигантские черепахи

Позавтракаем и в 9:00 отправимся в Морской парк Святой Анны. Не забудьте взять с собой лёгкую повседневную одежду (футболка), купальные принадлежности, полотенце, крем для загара и фотоаппарат. Пересядем на лодку со стеклянным дном и будем любоваться бурной подводной жизнью. А затем поплаваем с масками вместе с яркими рыбками.

На острове Муайен увидим гигантских черепах и погуляем в тропических зарослях. Пообедаем блюдами креольской кухни на пляже и вернёмся в отель к 17:00.

3 день

Прогулка по Виктории

После завтрака погуляем по Виктории — столице Сейшел. Заглянем в индуистский храм, пройдёмся по рынку, где можно купить фрукты и специи. А ещё побываем в ботаническом саду и осмотрим башню с часами. Пообедаем в ресторане креольской кухни, затем посетим деревню ремесленников. У вас будет время, чтобы отдохнуть на пляже.

В отель вернёмся к 16:00.

4 день

Остров Праслин

Утром поедем в порт, где пересядем на скоростной катер и помчим на остров Праслин. Заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время, чтобы купаться, загорать и гулять по пляжу.

5 день

Природный парк Валле-де-Мэ и красивый пляж

Позавтракаем и отправимся в природный парк Валле-де-Мэ, где растёт редкий вид сейшельской пальмы, а ещё обитают эндемичные птицы, животные и насекомые. Дальше остановимся на пляже Anse Lazio, где можно не только искупаться, но и поплавать с масками. Пообедаем в местном ресторане, в отель вернёмся к 16:00.

6 день

Острова Кузин, Курьёз и Сен-Пьер

Сегодня побываем сразу на трёх островах. Начнём с острова Кузин, где обитают морские птицы. Далее переместимся на Курьёз, чтобы увидеть черепах и погулять среди манговых зарослей. А после обеда займёмся снорклингом на Сен-Пьере. На Праслин вернёмся к 17:00.

7 день

Остров Ла-Диг: кокосовые мельницы, ванильные плантации

Встанем пораньше, позавтракаем и на катере отправимся на остров Ла-Диг. Посетим национальные парки Veuve Reserve и L’Union Estate и увидим традиционные кокосовые мельницы и плантации ванили. Пообедаем блюдами местной кухни на пляже Anse Source d’Argent, одном из самых красивых в мире.

К вечеру вернёмся в отель.

8 день

Возвращение на Маэ

После завтрака вернёмся на остров Маэ на пароме и заселимся в отель. Дальше — свободное время.

9 день

Подъём на Морн Блан

Позавтракаем и в 7:00 пойдём на вершину Морн Блан (667 метров). Рекомендуем взять с собой удобную обувь для треккинга, крем для загара и фотоаппарат. Подъём займёт около 1 часа, набор высоты — 270 метров. Будем идти по ухоженной тропе, любоваться чайными плантациями и тропическими лесами.

Остаток дня можно провести на пляже.

10 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт к вылету в Москву в 13:25.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€3935
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии
  • Билеты на паром Маэ - Праслин - Маэ
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты на остров Маэ и обратно
  • Ужины
  • Стоимость тура:
  • За двоих - $7870
  • 2 взрослых + 1 ребёнок до 12 лет - $10 415
  • 2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет - $11 945
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт на острове Маэ, 11:25 (прибытие рейса из Москвы)
Завершение: Аэропорт на острове Маэ, 13:25 (вылет рейса в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Маэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

