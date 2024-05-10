Экскурсии проходящие только летом в Калутаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Калутаре на русском языке, цены от €272. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
11 часов
22 отзыва
Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
Прокатиться на поезде, подняться на Малый Пик Адама и полюбоваться водопадом Раванна
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
390 за всё до 2 чел.
Южная провинция Шри-Ланки на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Южная провинция Шри-Ланки на авто
Колониальный Галле, речное сафари, черепашья ферма, Голубая лагуна и буддийский храм за 1 день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$272 за всё до 3 чел.
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Побывать на чайных плантациях «Маленькой Англии» и полюбоваться пейзажами ущелий Эллы
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
$635 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    10 мая 2024
    Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
    Ну что ж. Это просто бомба а не маршрут. Но он тяжелый. Нас даже из Канди забрали в 3 ночи,
    читать дальше

    так что мы плохо спали эти дни. А гид и водитель ехали из Коломбо, то есть спали еще меньше. Но мы героически ехали через горы Перевал в Ново-Эррелии мы преодолевали в 6 утра. Более восхитительных пейзажей восхода солнца в горах на высоте примерно 2400 метров я еще не видел. Более того, кардинально меняется природа - вы на 20-30 минут попадаете в Англию. И уже через короткое время снова оказываетесь на Цейлоне. Это просто не описать ни словами, ни фотографиями Поезд в Элле это уже попса, как и сама Элла. Тану очень заботливо и даже немного жестко отстаивает своих туристов. Поэтому если вам нужны гарантированно крутые фото, вам обязательно сюда) К сожалению на следующий день я утопил телефон, и фотографии не остались. Но поверьте, это просто восхитительно

  • К
    Кристина
    8 мая 2024
    Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
    Спасибо Тану за отличную экскурсию. Не зря слышали столько хороших отзывов об этом гиде. Очень веселый, позитивный и самое главное ответственный. Заранее
    читать дальше

    обо всем предупредил, позвонил, уточнил. Очень классный человек с отличным чувством юмора! Езжайте именно с ним, точно будет весело и интересно) А фото делает - просто супер!

    Спасибо Тану за отличную экскурсиюСпасибо Тану за отличную экскурсиюСпасибо Тану за отличную экскурсиюСпасибо Тану за отличную экскурсию
  • К
    Ксения
    7 мая 2024
    Южная провинция Шри-Ланки на авто
    Потрясающий гид и отлично организованная экскурсия! Мы отдыхали в мае в несезон, когда на улице очень жарко и влажно. Волновались, что
    читать дальше

    будет некомфортно, НО!!! Тану организовал экскурсию так, что ни малейшего дискомфорта не было. Утром не по жаре посетили храм и поплавали на лодке по реке, посмотрев всевозможную тропическую фауну. А когда наступила жара, все локации были в тени или с кондиционером! Еще очень важный момент, который порадовал, Тану знал ответы на все наши вопросы, вплоть до дат! Любые исторические, религиозные и туристические моменты. Было видно, что он не просто возит нас в какие-то популярные туристические места, а тщательно выбрал самое качественное и интересное!!! Так же Тану посоветовал нам очень хорошие рестораны, где безумно вкусно и качественно кормят по приятным ценам. В целом видно, что гид любит свою работу и действительно старается сделать ваш отдых комфортным и незабываемым! Еще и потрясающе поет❤️ Спасибо огромное, Тану!!! Будем еще заказывать ваши экскурсии!

    Потрясающий гид и отлично организованная экскурсия!Потрясающий гид и отлично организованная экскурсия!Потрясающий гид и отлично организованная экскурсия!
  • Я
    Яна
    7 мая 2024
    Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
    Посчастливилось быть на экскурсии у Тану - очень позитивный и интересный гид. Все прошло легко, весело и интересно!
  • А
    Анастасия
    3 апреля 2024
    Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
    Очень яркое, насыщенное, крутое путешествие получилось на комфортном минивене с кондиционером и водителем профт! Тану - идеальннйший гид! Прогулка на поезде
    читать дальше

    была запланирована на время, когда народу мало и можно спокойно фоткаться, свисая из поезда, как обезъянка))) Тану еще и прекрасный фотограф, подсказывал локации и сам фоткал, его фото получились атмосферными, но Tripster не дал их загрузить, формат не подошёл((( Тану делает всё самое лучшее для своих туристов. А какой номер он забронировал нам! С видом на водопад, мы чуть не умерли от счастья))))) просыпаешься утром, а перед глазами водопад… Во второй день пришлось на ходу изменить программу экскурсии по состоянию здоровья ребенка, Тану изменил маршрут прамо на ходу, а потом еще и помог вылечить сына в саду специй аюрведическими средствами. Если вы хотите идеально отдохнуть, ни о чем не беспокоясь, даже не задумывайтесь, покупайте экскурсии у Тану. Да, он прекрасно говорит на русском. И еще душевно поёт))

  • М
    Мария
    19 февраля 2024
    Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
    Мы с подругой долго выбирали, с кем отправиться в путешествие по Цейлону. Сразу отвергли групповые предложения нашего туроператора и искали
    читать дальше

    индивидуальный тур. Выбор пал на Тану и его команду. Уточнили детали, внесли предоплату на трипстере. Ровно в 04:00 за нами в отель приехал Нилук - прекрасный ланкиец, хорошо говорящий по-русски, наш гид. Сначала мы немного расстроились, ведь мы читали отзывы про Тану. Но буквально сразу поняли, что похоже, нам повезло еще больше! Итак, на уютном минивэне мы отправились в путь. Забегая вперед, эта поездка стоила каждой копейки! Дорога, на которую уходит порядочно времени показалась нам легкой и веселой - в утренний перегон мы вообще отлично спали, а обратно устало глазели в окна. Иногда нас пересаживали на тук-тук, и это было экстримально весело. Нилук прекрасен: он интересно и подробно рассказывал о культуре, обычаях и достопримечательностях Шри Ланки. И да, это больше похоже на поездку с другом, влюбленным в остров, чем лекции по истории. Это взгляд на страну глазами ее жителей. Да, приправленный туристическим колоритом и издержками, но даже их наш гид делал ненапряжными и веселыми. Чего стоит битва русских блогеров за истаграммные фото в старом поезде! Очень удобно, что ни о чем не надо думать: входные билеты, тук-туки, водичка, всё появлялось как будто само собой. И комфорт: автомобиль, питание, все хотелки, любые желания - всё исполнялось мгновенно, а иногда и с опережением. Для ночи в горах ребята выбрали нам уютный отель и отдельное бунгало с видом на водопад. Закат, ночной небосвод, небольшой бассейн и даже живая музыка на ужине. Программа был достаточной, мы увидели всё, что хотели, в спокойном режиме, без суеты и траты времени на организацию группы. Еще один пунктик в пользу индивидуальных туров. Ну и последнее, что невозможно пропустить: Нилук - мастерский фотограф! По итогам поездки у нас целый телефон шикарных фото, на которых мы сами себе нравимся! Ворох впечатлений, эмоций и радости. Жемчужина нашего отпуска на Шри-Ланке! Мы уверены, вы тоже сделаете правильный выбор, с кем увидеть страну.

  • Е
    Екатерина
    14 февраля 2024
    Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
    Отличное было путешествие вглубь острова. Везде водопады, чайные плантации, богатая растительность. Место для ночевки было подобрано очень хорошо, с балкона
    читать дальше

    был вид на водопад. В кафешках по дороге была очень хорошо приготовлена еда. Чайная плантация- было интересно, попробовали разный чай и набрали себе домой. На некоторых участках дороги укачивает даже тех кого раньше не укачивало - берите с собой таблетки от укачивания! Тану делает отличные фото. Рекомендует где лучше и с какой стороны встать. Интересным и необычным было путешествие на местном поезде! Танк очень заботливый проводник!

    Отличное было путешествие вглубь острова. Везде водопады, чайные плантации, богатая растительность. Место для ночевки было подобраноОтличное было путешествие вглубь острова. Везде водопады, чайные плантации, богатая растительность. Место для ночевки было подобраноОтличное было путешествие вглубь острова. Везде водопады, чайные плантации, богатая растительность. Место для ночевки было подобраноОтличное было путешествие вглубь острова. Везде водопады, чайные плантации, богатая растительность. Место для ночевки было подобрано
  • А
    Анастасия
    29 января 2024
    Южная провинция Шри-Ланки на авто
    У нас сложились достаточно приятные впечатления о данной поездке. Очень понравилась черепашья ферма и пляж с черепахами (как вы поняли,
    читать дальше

    мы любим этих животных). Сам гид достаточно много может рассказать про историю своей Родины, что очень импонирует. Единственный минус, но тут гид никак бы не смог повлиять, это ужасная жара в Галле, поэтому при поездке не забудьте воспользоваться солнцезащитным кремом! В общем, успехов данному гиду)

    У нас сложились достаточно приятные впечатления о данной поездке. Очень понравилась черепашья ферма и пляж с

Ответы на вопросы от путешественников по Калутаре в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калутаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
  2. Южная провинция Шри-Ланки на авто
  3. Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Сколько стоит экскурсия по Калутаре в июне 2024
Сейчас в Калутаре в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 272 до 635. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Калутаре (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 29 ⭐ отзывов, цены от €272. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам