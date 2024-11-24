Очарование крупнейшего города Шри-Ланки и его знаковые локации в рамках автотура с гидом! Путешественников рад приветствовать Коломбо - яркий мегаполис, важнейший порт и экономический центр Шри-Ланки! Чтобы убедиться воочию, как
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Очарование крупнейшего города Шри-Ланки и его знаковые локации в рамках автотура с гидом! Путешественников рад приветствовать Коломбо — яркий мегаполис, важнейший порт и экономический центр Шри-Ланки! Чтобы убедиться воочию, как здесь удивительно гармонично сочетаются прошлое и настоящее, стоит забронировать экскурсию с гидом по выгодной цене. Путешественники неизменно впечатляются местными контрастами: аутентичностью старого города и динамикой бизнес-центра, новомодными тенденциями в виде современных торговых моллов и изяществом ориентальных храмов. Коломбо весьма обширен, в этой связи отправимся на обзорную экскурсию в салоне комфортабельного трансфера с остановками у знаковых локаций:
Bндуистского и католического храмов • Старинного маяка • Морского музея • Мечети Джами Уль Альфар • Буддистского храма Гангарамайя Ярких красок ознакомительному сити-туру в Коломбо добавят прогулки по колоритному базару Петтах и городскому парку Галле Фейс Грин на берегу океана.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Bндуистский и католический храмы
- Старинный маяк
- Морской музей
- Мечеть Джами Уль Альфар
- Буддистский храм Гангарамайя
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в Whats App
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Коломбо
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$155 за всё до 5 чел.
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Коломбо и его контрасты: старый город, храмы и ТЦ
Добро пожаловать в Коломбо - город, где сочетаются прошлое и настоящее. Путешествуйте на автобусе и откройте для себя все его грани
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$169 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Коломбо - врата Шри-Ланки
Погрузитесь в контрастный мир Коломбо, где небоскрёбы соседствуют с древними храмами и шумными рынками. Это уникальная возможность увидеть город с высоты
25 ноя в 08:30
26 ноя в 08:30
от $190 за всё до 2 чел.