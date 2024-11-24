Один день в Коломбо

Автотур в Коломбо: гармония прошлого и настоящего крупнейшего города Шри-Ланки. Путешествие по знаковым местам с гидом
Очарование крупнейшего города Шри-Ланки и его знаковые локации в рамках автотура с гидом! Путешественников рад приветствовать Коломбо - яркий мегаполис, важнейший порт и экономический центр Шри-Ланки! Чтобы убедиться воочию, как
читать дальше

здесь удивительно гармонично сочетаются прошлое и настоящее, стоит забронировать экскурсию с гидом по выгодной цене.

Путешественники неизменно впечатляются местными контрастами: аутентичностью старого города и динамикой бизнес-центра, новомодными тенденциями в виде современных торговых моллов и изяществом ориентальных храмов.

Коломбо весьма обширен, в этой связи отправимся на обзорную экскурсию в салоне комфортабельного трансфера с остановками у знаковых локаций: индуистского и католического храмов, старинного маяка, морского музея, мечети Джами Уль Альфар, буддистского храма Гангарамайя.

Ярких красок ознакомительному сити-туру в Коломбо добавят прогулки по колоритному базару Петтах и городскому парку Галле Фейс Грин на берегу океана

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный тур с гидом
  • 🏛️ Посещение древних храмов
  • 🌊 Прогулка по городскому парку
  • 🕌 Остановка у мечети Джами Уль Альфар
  • 🛍️ Шопинг на базаре Петтах
    • Один день в Коломбо
    Один день в Коломбо
    Один день в Коломбо
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00

    Что можно увидеть

  • Индуистский храм
  • Католический храм
  • Старинный маяк
  • Морской музей
  • Мечеть Джами Уль Альфар
  • Буддистский храм Гангарамайя
  • Базар Петтах
  • Парк Галле Фейс Грин

    • Описание экскурсии

    Очарование крупнейшего города Шри-Ланки и его знаковые локации в рамках автотура с гидом! Путешественников рад приветствовать Коломбо — яркий мегаполис, важнейший порт и экономический центр Шри-Ланки! Чтобы убедиться воочию, как здесь удивительно гармонично сочетаются прошлое и настоящее, стоит забронировать экскурсию с гидом по выгодной цене. Путешественники неизменно впечатляются местными контрастами: аутентичностью старого города и динамикой бизнес-центра, новомодными тенденциями в виде современных торговых моллов и изяществом ориентальных храмов. Коломбо весьма обширен, в этой связи отправимся на обзорную экскурсию в салоне комфортабельного трансфера с остановками у знаковых локаций:
    Bндуистского и католического храмов • Старинного маяка • Морского музея • Мечети Джами Уль Альфар • Буддистского храма Гангарамайя Ярких красок ознакомительному сити-туру в Коломбо добавят прогулки по колоритному базару Петтах и городскому парку Галле Фейс Грин на берегу океана.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Bндуистский и католический храмы
    • Старинный маяк
    • Морской музей
    • Мечеть Джами Уль Альфар
    • Буддистский храм Гангарамайя
    Что включено
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в Whats App
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Похожие экскурсии из Коломбо

    Коломбо - первая встреча
    На машине
    32 отзыва
    4 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Коломбо - первая встреча
    Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
    Начало: Коломбо
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 08:00
    $155 за всё до 5 чел.
    Коломбо и его контрасты
    На автобусе
    На микроавтобусе
    5 часов
    Групповая
    до 15 чел.
    Коломбо и его контрасты: старый город, храмы и ТЦ
    Добро пожаловать в Коломбо - город, где сочетаются прошлое и настоящее. Путешествуйте на автобусе и откройте для себя все его грани
    Начало: У вашего отеля
    Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
    Сегодня в 08:30
    Завтра в 08:30
    $169 за человека
    Коломбо - врата Шри-Ланки
    На машине
    10 часов
    Индивидуальная
    до 8 чел.
    Коломбо - врата Шри-Ланки
    Погрузитесь в контрастный мир Коломбо, где небоскрёбы соседствуют с древними храмами и шумными рынками. Это уникальная возможность увидеть город с высоты
    25 ноя в 08:30
    26 ноя в 08:30
    от $190 за всё до 2 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Коломбо. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Коломбо
    ХорошоТам