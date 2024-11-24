Очарование крупнейшего города Шри-Ланки и его знаковые локации в рамках автотура с гидом! Путешественников рад приветствовать Коломбо — яркий мегаполис, важнейший порт и экономический центр Шри-Ланки! Чтобы убедиться воочию, как здесь удивительно гармонично сочетаются прошлое и настоящее, стоит забронировать экскурсию с гидом по выгодной цене. Путешественники неизменно впечатляются местными контрастами: аутентичностью старого города и динамикой бизнес-центра, новомодными тенденциями в виде современных торговых моллов и изяществом ориентальных храмов. Коломбо весьма обширен, в этой связи отправимся на обзорную экскурсию в салоне комфортабельного трансфера с остановками у знаковых локаций:

Bндуистского и католического храмов • Старинного маяка • Морского музея • Мечети Джами Уль Альфар • Буддистского храма Гангарамайя Ярких красок ознакомительному сити-туру в Коломбо добавят прогулки по колоритному базару Петтах и городскому парку Галле Фейс Грин на берегу океана.