В Коломбо вы ощутите атмосферу мегаполиса и увидите небоскрёбы с высоты. Пешеходная часть включает маяк и форт Коломбо, а также старинный рынок Петтах. Автомобильная часть приведёт к Голландскому храму и телебашне «Лотус». Также посетите Храм Гангарамая и Национальный музей. Завершите экскурсию на площадке с видом на Порт-сити. Одевайтесь скромно для посещения храмов. Подходит для семей с детьми старше 6 лет

от $190 за 1–2 человек или $80 за человека, если вас больше

Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Пешеходная часть. Начнём экскурсию с небольшой прогулки. Гид подробно расскажет о зарождении и развитии города и о его месте в истории Шри-Ланки. Локации, которые вы увидите:

маяк, построенный в 1950 году после обретения независимости Шри-Ланки

форт Коломбо и некоторые здания второй половины 19 века, отголоски английской колонизации

отель, где останавливался А. П. Чехов

Петтах — самый большой и старый уличный оптовый рынок Шри-Ланки. Там вас ждут тысячи магазинчиков с разнообразными товарами, старинная Красная мечеть и индуистский храм

Автомобильная часть. Продолжим знакомство с городом на машине, чтобы увидеть не самые центральные достопримечательности:

голландский реформаторский храм 1730 года

телебашня «Лотус» высотой 350 метров. Поднимемся на обзорную площадку, с которой открываются шикарные виды города

храм Гангарамая — известный буддийский храм в Коломбо

Национальный музей Коломбо, где вы узнаете больше об истории и культуре страны, а также увидите предметы шри-ланкийского искусства

Порт-сити. На прощанье побываем на площадке с красивыми видами на город с моря. Здесь же есть городской пляж с аттракционами

Организационные детали

В программе есть храм, поэтому важно выбрать одежду, прикрывающую плечи и колени, не прозрачную и не в обтяжку

Можно с детьми, но детям младше 6 лет может быть сложно

Стоимость трансфера из других городов:

Негомбо, Калутара — $30

Алутгама Бентота, Берувела — $40

Галле, Хиккадува — $50

Дополнительные расходы:

телебашня «Лотус» — $20

вход в храм — $5

вход в музей — $7

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.