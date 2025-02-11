В Коломбо вы ощутите атмосферу мегаполиса и увидите небоскрёбы с высоты. Пешеходная часть включает маяк и форт Коломбо, а также старинный рынок Петтах. Автомобильная часть приведёт к Голландскому храму и телебашне «Лотус». Также посетите Храм Гангарамая и Национальный музей. Завершите экскурсию на площадке с видом на Порт-сити. Одевайтесь скромно для посещения храмов. Подходит для семей с детьми старше 6 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Небоскрёбы и виды с высоты
- 🏛️ Древние храмы и история
- 🛍️ Шумные рынки и шопинг
- 📚 Погружение в культуру
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Маяк
- Форт Коломбо
- Петтах
- Голландский реформаторский храм
- Телебашня «Лотус»
- Храм Гангарамая
- Национальный музей Коломбо
- Порт-сити
Описание экскурсии
Пешеходная часть. Начнём экскурсию с небольшой прогулки. Гид подробно расскажет о зарождении и развитии города и о его месте в истории Шри-Ланки. Локации, которые вы увидите:
- маяк, построенный в 1950 году после обретения независимости Шри-Ланки
- форт Коломбо и некоторые здания второй половины 19 века, отголоски английской колонизации
- отель, где останавливался А. П. Чехов
- Петтах — самый большой и старый уличный оптовый рынок Шри-Ланки. Там вас ждут тысячи магазинчиков с разнообразными товарами, старинная Красная мечеть и индуистский храм
Автомобильная часть. Продолжим знакомство с городом на машине, чтобы увидеть не самые центральные достопримечательности:
- голландский реформаторский храм 1730 года
- телебашня «Лотус» высотой 350 метров. Поднимемся на обзорную площадку, с которой открываются шикарные виды города
- храм Гангарамая — известный буддийский храм в Коломбо
- Национальный музей Коломбо, где вы узнаете больше об истории и культуре страны, а также увидите предметы шри-ланкийского искусства
- Порт-сити. На прощанье побываем на площадке с красивыми видами на город с моря. Здесь же есть городской пляж с аттракционами
Организационные детали
- В программе есть храм, поэтому важно выбрать одежду, прикрывающую плечи и колени, не прозрачную и не в обтяжку
- Можно с детьми, но детям младше 6 лет может быть сложно
Стоимость трансфера из других городов:
- Негомбо, Калутара — $30
- Алутгама Бентота, Берувела — $40
- Галле, Хиккадува — $50
Дополнительные расходы:
- телебашня «Лотус» — $20
- вход в храм — $5
- вход в музей — $7
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рифай — ваша команда гидов в Коломбо
Провели экскурсии для 448 туристов
Мне 45 лет, я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами организую и провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости — будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерия
11 фев 2025
Отличная экскурсия! Мне кажется гид уместил невозможное в один день. Осталась довольна!
Дмитрий
7 янв 2025
Брали Рифая 31 декабря на индивидуальную экскурсию. Гид хорошо знает историю страны и Коломбо, хорошо говорит по русски, учился в России. Всё показал, рассказал, прмог с бронированием кафе в новогоднюю ночь. Машина с водителем удобная, широкая, с хорошим кондиционером. Рекомендуем.
