Религиозные экскурсии по святым местам Коломбо

Найдено 7 экскурсий в категории «Святые места» в Коломбо на русском языке, цены от $169. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дамбулла и Сигирия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
«Золотой храм Дамбулла — пещерный буддийский храм I века до н»
12 июня в 05:30
13 июня в 05:30
$396 за всё до 6 чел.
Канди - путешествие в священный город
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Канди - путешествие в священный город
Храм Зуба Будды, слоновий питомник и ботанический сад Перадения на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Коломбо
«Мы побываем в старинном буддийском храме, погуляем по гигантскому ботаническому саду и познакомимся с очаровательными ланкийскими слонами»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
365 за всё до 6 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
«Кроме истории храма вас обязательно должны впечатлить и окружающие пейзажи: возвыщающееся на вершине горы религиозное сооружение на фоне живописного леса выглядит потрясающе»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от $326 за всё до 6 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Канди, горные курорты, древние храмы, слоны и чайные плантации на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
«Далее мы отправимся в город Канди — один из крупнейших религиозных центров страны, где находится знаменитый храм Зуба Будды»
11 июня в 08:30
13 июня в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
«Кроме того, мы побываем в знаменитом храме Зуба Будды XVIII века»
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Коломбо и его контрасты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
Коломбо и его контрасты
Побывать в разных уголках крупнейшего города Шри-Ланки на групповой автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«11:30 Обзорная прогулка по городу: площадь Победы, Голь Фейс, маяк, международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике», индуистский храм Каилавасанатан, порт, отель «Гранд Ориентал» (А»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$169 за человека
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
«Здесь можно увидеть руины храмов, пагод и дворцов, свидетельствующие о богатой культурной и религиозной истории этого места»
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $370 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    10 мая 2024
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
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    мере с нашим малышом Большое спасибо за внимательность и помощь. На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас

  • А
    Алексей
    6 мая 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Все супер
  • Е
    Елена
    21 февраля 2024
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
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    с ночевкой в 2-х отелях. Один из отелей является в прошлом домом премьер министра, а в настоящее - отелем) там было всего 5 номеров и мы были в отеле одни!!! Было здорово! Прекрасный водитель и его помощник! Огромное спасибо нашему гиду Samurdi!!! И Алевтине за организацию отдыха! Не все удалось посмотреть за 3 дня, если снова приедем, обязательно обратимся к вам👍👍👍🌹🌹🌹

    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек
  • К
    Ксения
    15 февраля 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Прекрасный тур! Очень интересный рассказ, идеальный маршрут, волшебная Шри Ланка! Все наши многочисленные дополнительные пожелания были учтены и выполнены! Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    6 февраля 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко, вовремя. Подобран качественный комфортный
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    автомобиль, где супруг 2х метрового роста смог с удобством разместиться. Навык вождения водителя выше всяких похвал: быстро и аккуратно. Мы-любители индивидуальных экскурсий, на которых можно узнать историю страны, становления, какие-то нюансы нации, культуры. Поездка с Рифаем более чем удовлетворила нашу тягу узнать о Шри-Ланке. Прекрасное информационное наполнение, мы узнали и исторические факты страны и современную обстановку, и события, ей предшествующие. Погрузились в основы буддизма и смогли прикоснуться к ланкийским святыням. Очень запоминающееся-преодоление себя через подъем на вершину Сигерии: 1202 ступени вверх и ты наслаждаешься великолепными видами с высоты птичьего полета и слушаешь историю королевской семьи. Несмотря на то, что экскурсия продолжительная (12+ часов), мы получили колоссальное удовольствие от поездки. Вне всяких сомнений рекомендую экскурсию с Рифаем.

    Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четкоРифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
  • А
    Анастасия
    16 февраля 2023
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Отличная индивидуальная экскурсия по приятной цене. Большое спасибо за индивидуальный подход к клиенту: учли пожелания по изменению маршрута. Экскурсовод Веранжит
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    прекрасный рассказчик, отлично владеет русским языком. Большое спасибо Веранжиту и водителю Чаморе (извиняюсь, если ошиблась в написании). Рекомендую, очень внимательные и профессиональные.

  • Е
    Елена
    3 августа 2022
    Канди - путешествие в священный город
    Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от местного жителя. Я смогла
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    задать вопросы, которые меня интересовали, человеку, знающему особенности жизни и религии Шри-Ланки изнутри. Конечно, для детей, да и для взрослых, было незабываемо знакомство со слонами в приюте Пинавелла🐘. Это ни с чем не сравнимые впечатления! А Ботанический сад - красивое и познавательное место для прогулок. Вернулись все довольные, с массой новой информации как общеобразовательной, так и эстетической. Отличная экскурсия!

    Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно отОчень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от
  • И
    Ирина
    18 февраля 2022
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Экскурсия оправдала все ожидания! Несмотря на то, что накануне пришлось заменить гида (по болезни), все было организовано четко: приехали за
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    нами вовремя, микроавтобус был комфортный и вместительный, водитель прекрасный. Гид Samurdi прекрасно говорит по-русски, очень понятно и интересно рассказывала, отвечала на все наши вопросы, делала все, чтобы нам было комфортно. В итоге мы посмотрели все, что хотели, в удобном для нас темпе и объеме. Спасибо организаторам и гиду!

  • л
    людмила
    16 января 2022
    Канди - путешествие в священный город
    Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию.
    Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсиюЭкскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Святые места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 169 до 1 112. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 29 ⭐ отзывов, цены от $169. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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