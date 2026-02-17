Галле, важнейший морской порт на южном побережье Шри-Ланки, привлекает внимание своей историей и культурой.Путешествие начинается с посещения черепашьей фермы в Косгоде, где вы увидите редкие виды морских черепах.Далее вас ждет

сафари на катере по реке Маду Ганга, где можно встретить варанов, крокодилов и экзотических птиц. В Амбалангоде вы посетите музей-фабрику масок и узнаете о традициях их изготовления. Экскурсия в шахту по добыче лунного камня в Митиягоде раскроет секреты этого уникального минерала. В Хиккадуве вы сможете нырять с маской, а затем поплавать с морскими черепахами. Обед предложит вам блюда ланкийской и европейской кухни. Прогулка по аюрведическому саду в Галле познакомит вас с местными специями и маслами, а массаж всего тела подарит ощущение полного расслабления. Завершит экскурсию посещение Голландского форта 17 века и музея антиквариата, где каждый камень хранит истории прошлого. Это путешествие обещает стать незабываемым опытом, позволяющим глубже понять культуру и историю Шри-Ланки

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Описание экскурсии

Живописные пляжи, экзотическая природа и богатое историческое наследие — всё это притягивает путешественников на Шри-Ланку. Мы покажем вам самые интересные достопримечательности острова и расскажем о каждом любопытные факты.

Подробная программа

08:30 — Посещение черепашьей фермы в Косгоде. Морские черепахи — «старожилы» во всех смыслах этого слова. Во-первых, потому что живут больше 100 лет, а некоторые — и все 200. А во-вторых, они ровесники динозавров! Вы увидите 4 вида черепах и научитесь в них разбираться.

09:00 — Увлекательное сафари на катере по реке Маду Ганга среди мангровых зарослей в поисках варанов и крокодилов. Также вы сможете понаблюдать за экзотическими птицами и обезьянами и сделать «рыбный массаж» на ферме прямо посреди реки.

10:30 — Экскурсия по музею-фабрике масок в Амбалангоде. Вы узнаете, как и из чего делаются национальные маски и по желанию попробуете себя в роли мастера.

11:00 — Спуск в действующую шахту по добыче лунного камня в Митиягоде.

11:30 — Посещение статуи Будды в Паралии. Памятник был возведён в 2005 году в память о погибших во время цунами и по высоте соответствует размеру той самой волны, унёсшей множество жизней.

11:45 — Прогулка на катере со стеклянным дном в Хиккадуве и ныряние с маской в открытом океане.

12:15 — Купание с морскими черепахами.

13:15 — Вкусный обед. Вы попробуете блюда ланкийской и европейской кухни.

14:30 — Прогулка по аюрведическому саду в Галле. Гид расскажет, какие масла и специи есть на Шри-Ланке, и вы сможете приобрести понравившиеся для своего дома. Также здесь вас ждёт массаж всего тела с использованием аюрведических и оздоровительных масел.

15.30 — Посещение Голландского форта 17 века и музея антиквариата. Вы увидите крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии.

16.30 — Посещение фабрики батика и мастерской по изготовлению шёлка. Вы понаблюдаете за процессом и узнаете тонкости производства. По желанию примерите традиционный костюм — сари.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой крем от загара, головной убор, купальный костюм, полотенце и солнцезащитные очки

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Входит в стоимость

Трансфер на комфортабельном автомобиле и все транспортные расходы

Услуги русскоговорящего гида

Обед (шведский стол)

Входные билеты в форт Галле, аюрведический сад, музей-фабрику масок, шахту по добыче лунного камня, фабрику батика и мастерскую по изготовлению шёлка

Дополнительные расходы