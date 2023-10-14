Познакомиться с историей, природой и промыслами Шри-Ланки за 1 день на групповой экскурсии
А по пути заглянем в шахту, где добывают лунный камень, устроим сафари среди мангровых зарослей, поплаваем с черепахами, побываем на нескольких фабриках и развеем мифы об острове.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Живописные пляжи, экзотическая природа и богатое историческое наследие — всё это притягивает путешественников на Шри-Ланку. Мы покажем вам самые интересные достопримечательности острова и расскажем о каждом любопытные факты.
Подробная программа
08:30 — Посещение черепашьей фермы в Косгоде. Морские черепахи — «старожилы» во всех смыслах этого слова. Во-первых, потому что живут больше 100 лет, а некоторые — и все 200. А во-вторых, они ровесники динозавров! Вы увидите 4 вида черепах и научитесь в них разбираться.
09:00 — Увлекательное сафари на катере по реке Маду Ганга среди мангровых зарослей в поисках варанов и крокодилов. Также вы сможете понаблюдать за экзотическими птицами и обезьянами и сделать «рыбный массаж» на ферме прямо посреди реки.
10:30 — Экскурсия по музею-фабрике масок в Амбалангоде. Вы узнаете, как и из чего делаются национальные маски и по желанию попробуете себя в роли мастера.
11:00 — Спуск в действующую шахту по добыче лунного камня в Митиягоде.
11:30 — Посещение статуи Будды в Паралии. Памятник был возведён в 2005 году в память о погибших во время цунами и по высоте соответствует размеру той самой волны, унёсшей множество жизней.
11:45 — Прогулка на катере со стеклянным дном в Хиккадуве и ныряние с маской в открытом океане.
12:15 — Купание с морскими черепахами.
13:15 — Вкусный обед. Вы попробуете блюда ланкийской и европейской кухни.
14:30 — Прогулка по аюрведическому саду в Галле. Гид расскажет, какие масла и специи есть на Шри-Ланке, и вы сможете приобрести понравившиеся для своего дома. Также здесь вас ждёт массаж всего тела с использованием аюрведических и оздоровительных масел.
15.30 — Посещение Голландского форта 17 века и музея антиквариата. Вы увидите крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии.
16.30 — Посещение фабрики батика и мастерской по изготовлению шёлка. Вы понаблюдаете за процессом и узнаете тонкости производства. По желанию примерите традиционный костюм — сари.
Организационные детали
- Не забудьте взять с собой крем от загара, головной убор, купальный костюм, полотенце и солнцезащитные очки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входит в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автомобиле и все транспортные расходы
- Услуги русскоговорящего гида
- Обед (шведский стол)
- Входные билеты в форт Галле, аюрведический сад, музей-фабрику масок, шахту по добыче лунного камня, фабрику батика и мастерскую по изготовлению шёлка
Дополнительные расходы
- Билеты на Черепашью ферму — $3/чел.
- Речное сафари — $15/чел.
- Прогулка на катере со стеклянным дном и снаряжение для ныряния — $37/чел.
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.