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Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок

Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Галле, важнейший морской порт на южном побережье Шри-Ланки, привлекает внимание своей историей и культурой.

Путешествие начинается с посещения черепашьей фермы в Косгоде, где вы увидите редкие виды морских черепах.

Далее вас ждет
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сафари на катере по реке Маду Ганга, где можно встретить варанов, крокодилов и экзотических птиц. В Амбалангоде вы посетите музей-фабрику масок и узнаете о традициях их изготовления. Экскурсия в шахту по добыче лунного камня в Митиягоде раскроет секреты этого уникального минерала. В Хиккадуве вы сможете нырять с маской, а затем поплавать с морскими черепахами. Обед предложит вам блюда ланкийской и европейской кухни.

Прогулка по аюрведическому саду в Галле познакомит вас с местными специями и маслами, а массаж всего тела подарит ощущение полного расслабления.

Завершит экскурсию посещение Голландского форта 17 века и музея антиквариата, где каждый камень хранит истории прошлого.

Это путешествие обещает стать незабываемым опытом, позволяющим глубже понять культуру и историю Шри-Ланки

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌴 Живописные пляжи
  • 🐢 Встреча с морскими черепахами
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🛶 Увлекательное сафари на катере
  • 🍽 Вкусный обед
  • 🛍 Возможность приобрести аюрведические масла и специи
  • 🎭 Уникальные национальные маски
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок

Что можно увидеть

  • Черепашья ферма в Косгоде
  • Река Маду Ганга
  • Музей-фабрика масок в Амбалангоде
  • Шахта по добыче лунного камня в Митиягоде
  • Статуя Будды в Паралии
  • Голландский форт
  • Фабрика батика и мастерская по изготовлению шёлка

Описание экскурсии

Живописные пляжи, экзотическая природа и богатое историческое наследие — всё это притягивает путешественников на Шри-Ланку. Мы покажем вам самые интересные достопримечательности острова и расскажем о каждом любопытные факты.

Подробная программа

08:30 — Посещение черепашьей фермы в Косгоде. Морские черепахи — «старожилы» во всех смыслах этого слова. Во-первых, потому что живут больше 100 лет, а некоторые — и все 200. А во-вторых, они ровесники динозавров! Вы увидите 4 вида черепах и научитесь в них разбираться.

09:00 — Увлекательное сафари на катере по реке Маду Ганга среди мангровых зарослей в поисках варанов и крокодилов. Также вы сможете понаблюдать за экзотическими птицами и обезьянами и сделать «рыбный массаж» на ферме прямо посреди реки.

10:30 — Экскурсия по музею-фабрике масок в Амбалангоде. Вы узнаете, как и из чего делаются национальные маски и по желанию попробуете себя в роли мастера.

11:00 — Спуск в действующую шахту по добыче лунного камня в Митиягоде.

11:30 — Посещение статуи Будды в Паралии. Памятник был возведён в 2005 году в память о погибших во время цунами и по высоте соответствует размеру той самой волны, унёсшей множество жизней.

11:45 — Прогулка на катере со стеклянным дном в Хиккадуве и ныряние с маской в открытом океане.

12:15 — Купание с морскими черепахами.

13:15 — Вкусный обед. Вы попробуете блюда ланкийской и европейской кухни.

14:30 — Прогулка по аюрведическому саду в Галле. Гид расскажет, какие масла и специи есть на Шри-Ланке, и вы сможете приобрести понравившиеся для своего дома. Также здесь вас ждёт массаж всего тела с использованием аюрведических и оздоровительных масел.

15.30 — Посещение Голландского форта 17 века и музея антиквариата. Вы увидите крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии.

16.30 — Посещение фабрики батика и мастерской по изготовлению шёлка. Вы понаблюдаете за процессом и узнаете тонкости производства. По желанию примерите традиционный костюм — сари.

Организационные детали

  • Не забудьте взять с собой крем от загара, головной убор, купальный костюм, полотенце и солнцезащитные очки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Входит в стоимость

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле и все транспортные расходы
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обед (шведский стол)
  • Входные билеты в форт Галле, аюрведический сад, музей-фабрику масок, шахту по добыче лунного камня, фабрику батика и мастерскую по изготовлению шёлка

Дополнительные расходы

  • Билеты на Черепашью ферму — $3/чел.
  • Речное сафари — $15/чел.
  • Прогулка на катере со стеклянным дном и снаряжение для ныряния — $37/чел.

в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$236
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон
Дон — ваша команда гидов в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
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Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Владимир
Потрясающая экскурсия, все очень понравилось, суперские фото, вау-видео получилось. Все прошло легко, позитивно, интересно, впечатляюще. какие нереальные пейзажи! Гид Тилак во всем внимателен, добр, вежлив, рассказывает много интересного о Шри-Ланке,
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помогает и советует с покупками, где лучше, дешевле. В ресторане посадил за самые лучшие места на 2м этаже с видом на океан. Нигде не торопил, давал сколько угодно времени на прогулки и фотосессии. Локаций с остановками было много, впечатления неописуемые. Подержать на руках крокодила, подержать черепах, искупаться вместе с ними, покормить их можно. увидеть варанов, интересных птиц, даже увидел как кобру из коробки местные факиры музыкой заставляют «танцевать».
Водитель вел замечательно машину, очень комфортное вождение без резких тормозов и рывков, ни разу не укачало. Аккуратное, плавное, уверенное и спокойное вождение. Молодчина!
Всем советую эту экскурсию. Не жалейте денег, все супер, такие непередаваемые эмоции и впечатления на всю жизнь. Спасибо организаторам, гиду и водителю. я в восторге!

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