Путешествие начинается с посещения черепашьей фермы в Косгоде, где вы увидите редкие виды морских черепах.
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7 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Живописные пляжи
- 🐢 Встреча с морскими черепахами
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🛶 Увлекательное сафари на катере
- 🍽 Вкусный обед
- 🛍 Возможность приобрести аюрведические масла и специи
- 🎭 Уникальные национальные маски
Что можно увидеть
- Черепашья ферма в Косгоде
- Река Маду Ганга
- Музей-фабрика масок в Амбалангоде
- Шахта по добыче лунного камня в Митиягоде
- Статуя Будды в Паралии
- Голландский форт
- Фабрика батика и мастерская по изготовлению шёлка
Описание экскурсии
Живописные пляжи, экзотическая природа и богатое историческое наследие — всё это притягивает путешественников на Шри-Ланку. Мы покажем вам самые интересные достопримечательности острова и расскажем о каждом любопытные факты.
Подробная программа
08:30 — Посещение черепашьей фермы в Косгоде. Морские черепахи — «старожилы» во всех смыслах этого слова. Во-первых, потому что живут больше 100 лет, а некоторые — и все 200. А во-вторых, они ровесники динозавров! Вы увидите 4 вида черепах и научитесь в них разбираться.
09:00 — Увлекательное сафари на катере по реке Маду Ганга среди мангровых зарослей в поисках варанов и крокодилов. Также вы сможете понаблюдать за экзотическими птицами и обезьянами и сделать «рыбный массаж» на ферме прямо посреди реки.
10:30 — Экскурсия по музею-фабрике масок в Амбалангоде. Вы узнаете, как и из чего делаются национальные маски и по желанию попробуете себя в роли мастера.
11:00 — Спуск в действующую шахту по добыче лунного камня в Митиягоде.
11:30 — Посещение статуи Будды в Паралии. Памятник был возведён в 2005 году в память о погибших во время цунами и по высоте соответствует размеру той самой волны, унёсшей множество жизней.
11:45 — Прогулка на катере со стеклянным дном в Хиккадуве и ныряние с маской в открытом океане.
12:15 — Купание с морскими черепахами.
13:15 — Вкусный обед. Вы попробуете блюда ланкийской и европейской кухни.
14:30 — Прогулка по аюрведическому саду в Галле. Гид расскажет, какие масла и специи есть на Шри-Ланке, и вы сможете приобрести понравившиеся для своего дома. Также здесь вас ждёт массаж всего тела с использованием аюрведических и оздоровительных масел.
15.30 — Посещение Голландского форта 17 века и музея антиквариата. Вы увидите крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии.
16.30 — Посещение фабрики батика и мастерской по изготовлению шёлка. Вы понаблюдаете за процессом и узнаете тонкости производства. По желанию примерите традиционный костюм — сари.
Организационные детали
- Не забудьте взять с собой крем от загара, головной убор, купальный костюм, полотенце и солнцезащитные очки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входит в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автомобиле и все транспортные расходы
- Услуги русскоговорящего гида
- Обед (шведский стол)
- Входные билеты в форт Галле, аюрведический сад, музей-фабрику масок, шахту по добыче лунного камня, фабрику батика и мастерскую по изготовлению шёлка
Дополнительные расходы
- Билеты на Черепашью ферму — $3/чел.
- Речное сафари — $15/чел.
- Прогулка на катере со стеклянным дном и снаряжение для ныряния — $37/чел.
в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$236