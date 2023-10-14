Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок

Познакомиться с историей, природой и промыслами Шри-Ланки за 1 день на групповой экскурсии

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Галле — важнейший морской порт на южном побережье Шри-Ланки, который привлекал к себе внимание купцов и завоевателей во все времена. В него мы и отправимся.

А по пути заглянем в шахту, где добывают лунный камень, устроим сафари среди мангровых зарослей, поплаваем с черепахами, побываем на нескольких фабриках и развеем мифы об острове.
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописные пляжи, экзотическая природа и богатое историческое наследие — всё это притягивает путешественников на Шри-Ланку. Мы покажем вам самые интересные достопримечательности острова и расскажем о каждом любопытные факты.

Подробная программа

08:30 — Посещение черепашьей фермы в Косгоде. Морские черепахи — «старожилы» во всех смыслах этого слова. Во-первых, потому что живут больше 100 лет, а некоторые — и все 200. А во-вторых, они ровесники динозавров! Вы увидите 4 вида черепах и научитесь в них разбираться.

09:00 — Увлекательное сафари на катере по реке Маду Ганга среди мангровых зарослей в поисках варанов и крокодилов. Также вы сможете понаблюдать за экзотическими птицами и обезьянами и сделать «рыбный массаж» на ферме прямо посреди реки.

10:30 — Экскурсия по музею-фабрике масок в Амбалангоде. Вы узнаете, как и из чего делаются национальные маски и по желанию попробуете себя в роли мастера.

11:00 — Спуск в действующую шахту по добыче лунного камня в Митиягоде.

11:30 — Посещение статуи Будды в Паралии. Памятник был возведён в 2005 году в память о погибших во время цунами и по высоте соответствует размеру той самой волны, унёсшей множество жизней.

11:45 — Прогулка на катере со стеклянным дном в Хиккадуве и ныряние с маской в открытом океане.

12:15 — Купание с морскими черепахами.

13:15 — Вкусный обед. Вы попробуете блюда ланкийской и европейской кухни.

14:30 — Прогулка по аюрведическому саду в Галле. Гид расскажет, какие масла и специи есть на Шри-Ланке, и вы сможете приобрести понравившиеся для своего дома. Также здесь вас ждёт массаж всего тела с использованием аюрведических и оздоровительных масел.

15.30 — Посещение Голландского форта 17 века и музея антиквариата. Вы увидите крупнейшее фортификационное сооружение, построенное европейцами в Азии.

16.30 — Посещение фабрики батика и мастерской по изготовлению шёлка. Вы понаблюдаете за процессом и узнаете тонкости производства. По желанию примерите традиционный костюм — сари.

Организационные детали

  • Не забудьте взять с собой крем от загара, головной убор, купальный костюм, полотенце и солнцезащитные очки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Входит в стоимость

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле и все транспортные расходы
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обед (шведский стол)
  • Входные билеты в форт Галле, аюрведический сад, музей-фабрику масок, шахту по добыче лунного камня, фабрику батика и мастерскую по изготовлению шёлка

Дополнительные расходы

  • Билеты на Черепашью ферму — $3/чел.
  • Речное сафари — $15/чел.
  • Прогулка на катере со стеклянным дном и снаряжение для ныряния — $37/чел.

ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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