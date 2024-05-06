1 чел.
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Мини-группа
7 часов
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
«Вы увидите, как живут на воле медведи и мангусты, крокодилы и павлины, и полюбуетесь красотой местной природы»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$163 за человека
Индивидуальная
10 часов
Канди - путешествие в священный город
Храм Зуба Будды, слоновий питомник и ботанический сад Перадения на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Коломбо
«Вы увидите живописное искусственное озеро и посетите древний храм Зубы Будды, расположенный прямо на берегу»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€365 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
«Кроме истории храма вас обязательно должны впечатлить и окружающие пейзажи: возвыщающееся на вершине горы религиозное сооружение на фоне живописного леса выглядит потрясающе»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от $326 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по югу Шри-Ланки
Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речная прогулка по мангровым зарослям за 1 день
«Мы приготовили для вас маршрут, объединяющий природу, историю, архитектуру и традиционные промыслы страны»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$461 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фантастический национальный парк Яла: джип-сафари и наблюдение за дикой природой
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 05:00
от $423 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Канди, горные курорты, древние храмы, слоны и чайные плантации на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
«Шри-Ланка покорит вас природным разнообразием»
11 июня в 08:30
13 июня в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сафари в Удавалаве: уникальное приключение среди дикой природы Шри-Ланки
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки, наблюдая за слонами и редкими видами птиц в национальном парке Удавалаве
Начало: В фойе вашего отеля
«Знакомство с дикой природой Шри-Ланки»
12 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сафари и треккинг в национальном парке Синхараджа: уникальное приключение
Откройте для себя древний тропический лес Синхараджа, где вас ждут встречи с редкими животными и экзотическими растениями
Начало: Из вашего отеля
«Мы проедем и пройдем по самым живописным местам парка, рассматривая его удивительную флору и фауну»
11 июня в 05:30
13 июня в 05:30
$575 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
«Шри-Ланка впечатлит вас сочетанием древних храмов, колоритных поселений, фантастической природы и богатого животного мира»
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Из Коломбо в Галле: Путешествие к морским черепахам и аюрведическим традициям
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
«Живописные пляжи, экзотическая природа и богатое историческое наследие — всё это притягивает путешественников на Шри-Ланку»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
€220 за человека
Индивидуальная
13 часов
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
«А с вершины холма, на котором расположен храм, открывается потрясающий вид на окружающие пейзажи»
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $370 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 мая 2024Все супер
- ВВера3 марта 2024Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
- ЕЕлена21 февраля 2024Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
- ККсения15 февраля 2024Прекрасный тур! Очень интересный рассказ, идеальный маршрут, волшебная Шри Ланка! Все наши многочисленные дополнительные пожелания были учтены и выполнены! Большое спасибо!
- ЕЕкатерина6 февраля 2024Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко, вовремя. Подобран качественный комфортный
- ССветлана24 июля 2023Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
- ВВладимир18 июня 2023Все отлично!
- ВВера4 июня 2023Я первый раз заказывала экскурсию у вас и была разочарована, что на сайте был один Гид описан (и я шла
- ЕЕлена3 августа 2022Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от местного жителя. Я смогла
- ллюдмила16 января 2022Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Природа и пейзажи»
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