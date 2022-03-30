Рафтинг на Шри-Ланке

Сплавиться по реке Келания Ганга, погулять по джунглям и увидеть подвесной мост

Индивидуальная
Приглашаем немного отвлечься от знойных пляжей Шри-Ланки и добавить в путешествие чуточку адреналина.

Вы прокатитесь на надувной лодке по самой широкой реке на острове и полюбуетесь густыми тропическими джунглями с «открыточными» пейзажами.

А еще пройдете по подвесному мосту!
Рафтинг на Шри-Ланке
Рафтинг на Шри-Ланке
Рафтинг на Шри-Ланке
Рафтинг на Шри-Ланке
Рафтинг на Шри-Ланке
Рафтинг на Шри-Ланке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Яркий и увлекательный день на острове

Мы поедем в фантастически живописные места, где снимали фильм «Мост через реку Квай». В крошечной, окруженной дождевыми лесами, деревне Китулгала нас встретят опытные местные инструкторы. Они помогут с обмундированием, проведут вводный инструктаж и проводят в лодки. Далее вас ждет захватывающий 45-минутный рафтинг по реке Келания Ганга, самой широкой на острове. На этом приключения не закончатся! После сплава мы отправимся в пеший треккинг по прилегающим джунглям и пройдем через потрясающий подвесной мост.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Трансфер на кондиционированном транспорте включен в стоимость
  • Обмундирование для рафтинга оплачивается дополнительно — 30$ с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Коломбо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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