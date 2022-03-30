Что вас ожидает

Яркий и увлекательный день на острове

Мы поедем в фантастически живописные места, где снимали фильм «Мост через реку Квай». В крошечной, окруженной дождевыми лесами, деревне Китулгала нас встретят опытные местные инструкторы. Они помогут с обмундированием, проведут вводный инструктаж и проводят в лодки. Далее вас ждет захватывающий 45-минутный рафтинг по реке Келания Ганга, самой широкой на острове. На этом приключения не закончатся! После сплава мы отправимся в пеший треккинг по прилегающим джунглям и пройдем через потрясающий подвесной мост.

Организационные детали