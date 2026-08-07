Рафтинг на Шри-Ланке - это уникальная возможность добавить в ваше путешествие немного адреналина.Вы прокатитесь на надувной лодке по самой широкой реке острова Келания Ганга, окруженной густыми тропическими джунглями.В деревне Китулгала

вас встретят опытные инструкторы, которые проведут вводный инструктаж и помогут с обмундированием. После 45-минутного сплава вас ждет пеший треккинг по джунглям и прогулка по подвесному мосту. Трансфер на кондиционированном транспорте включен в стоимость, а обмундирование оплачивается дополнительно

Описание экскурсии

Яркий и увлекательный день на острове

Мы поедем в фантастически живописные места, где снимали фильм «Мост через реку Квай». В крошечной, окруженной дождевыми лесами, деревне Китулгала нас встретят опытные местные инструкторы. Они помогут с обмундированием, проведут вводный инструктаж и проводят в лодки. Далее вас ждет захватывающий 45-минутный рафтинг по реке Келания Ганга, самой широкой на острове. На этом приключения не закончатся! После сплава мы отправимся в пеший треккинг по прилегающим джунглям и пройдем через потрясающий подвесной мост.

Организационные детали