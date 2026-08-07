Рафтинг на Шри-Ланке - это уникальная возможность добавить в ваше путешествие немного адреналина.
Вы прокатитесь на надувной лодке по самой широкой реке острова Келания Ганга, окруженной густыми тропическими джунглями.
В деревне Китулгала
Вы прокатитесь на надувной лодке по самой широкой реке острова Келания Ганга, окруженной густыми тропическими джунглями.
В деревне Китулгала
5 причин купить эту экскурсию
- 🚣♂️ Захватывающий рафтинг по реке Келания Ганга
- 🌴 Прогулка по тропическим джунглям
- 🌉 Переход через подвесной мост
- 🚌 Включен трансфер на кондиционированном транспорте
- 🧑🏫 Вводный инструктаж от опытных инструкторов
Что можно увидеть
- Мост через реку Квай
- Подвесной мост
Описание экскурсии
Яркий и увлекательный день на острове
Мы поедем в фантастически живописные места, где снимали фильм «Мост через реку Квай». В крошечной, окруженной дождевыми лесами, деревне Китулгала нас встретят опытные местные инструкторы. Они помогут с обмундированием, проведут вводный инструктаж и проводят в лодки. Далее вас ждет захватывающий 45-минутный рафтинг по реке Келания Ганга, самой широкой на острове. На этом приключения не закончатся! После сплава мы отправимся в пеший треккинг по прилегающим джунглям и пройдем через потрясающий подвесной мост.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Трансфер на кондиционированном транспорте включен в стоимость
- Обмундирование для рафтинга оплачивается дополнительно — 30$ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
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