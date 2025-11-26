Описание тура
Вас ждет насыщенное путешествие! Мы проедем практически через весь остров, познакомимся с богатой культурой и историей Шри-Ланки, а также отдохнем на южном побережье, зарядившись энергией океана на долгое время вперед!
Мы продумали все до мелочей, вам остается только отдыхать и ни о чем не думать! У нас не будет забега по достопримечательностям, в каждой локации будет достаточно времени насладиться местом. Мы за баланс активностей и релакса. Мы знаем самые вкусные рестораны и расскажем, какие блюда нужно заказать. Все отели, в которых мы будем останавливаться, мы выбирали лично, просмотрев много вариантов, так что вам будет максимально комфортно! Мы не набираем больших групп, чтобы сохранить индивидуальный подход к каждому) Расскажем вам много интересного о стране из своего личного опыта и не будет вас таскать по коммерческим местам для туристов, как многие ланкийские гиды) А еще, с нами очень душевно и весело!
Если вы хотите лететь прямым рейсом Аэрофлота, то вы можете остаться на доп. ночь на последнем пляже и улететь в воскресенье. Напишите мне, пожалуйста, об этом.
- Понаблюдаем за дикими слонами на джип-сафари в национальном парке
- Заберемся на Львиную скалу Сигирию и увидим самую большую коллекцию Будд в пещерном храме Дамбулла - два памятника наследия Юнеско
- Увидим красивейшую природу горной части Шри-Ланки с бескрайними просторами чайных плантаций, холмами утопающими в зелени и живописными водопадами
- Прокатимся с ветерком на настоящем ланкийском поезде среди чайных плантаций и эвкалиптовых лесов
- Прогуляемся по ни на что не похожему горному плато Хортон и дойдем до конца света
- Порезвимся в природных бассейнах каскадного водопада Диалума
- Узнаем все тонкости производства чая и примерим на себя роль сборщиков чая, прогулявшись по плантациям
- Увидим девятиарочный мост
- Затеряемся в колоритных улочках Голландского форта Галле
- Понежимся на пляжах красивейших бухт Хирикетия и Унаватуна и насладимся теплым Индийским океаном
- Полностью отключим голову и наполнимся энергией для новых свершений!
Программа тура по дням
Шри-Ланка, встречай
Добро пожаловать на Шри-Ланку! Нас ждут 2 недели тропического солнца и ярких впечатлений.
Мы встретим вас в аэропорту Коломбо, дорога до отеля на пляже Негомбо займет около получаса. Пока собирается группа, вы сможете отдохнуть, искупаться и погулять.
За ужином будем друг с другом знакомиться и обсуждать предстоящее путешествие!
Джип сафари со слонами в национальном парке
Приключения начинаются!
В 8.30 утра выезжаем в Cигирию (дорога займет около 4х часов), пообедаем и отправимся на настоящее джип сафари в поиске слонов в национальный парк Миннерия. Только представьте, как неподалеку от вас несколько слоновьих семейств выходит к озеру на водопой. И это не зоопарк, а дикая природа! Пожалуй, одно из самых ярких впечатлений путешествия!:)
Заселяемся в отель и идем на ужин.
Львиная скала Сигирия, Дамбула и Канди
Еще один насыщенный день впереди. Приготовьтесь погрузиться сегодня в историю цейлонских королей и познакомиться с религией острова!
С утра будем исследовать Сигирию - руины дворца одного из королей Цейлона, расположенного на скале высотой 170 м, стоящей посреди равнины. Когда-то здесь был целый город с красивыми террасами, бассейнами и садами. Придется немного попотеть, чтобы забраться на эту Львиную скалу, но вознаграждением за усилия будут потрясающие виды, открывающиеся с вершины.
После обеда заедем в древний пещерный буддистский храм — Дамбуллу, в котором сохранились наскальные рисунки и пещеры, в которых размещены статуи Будды. Далее переезжаем в живописный город Канди - столицу последнего сингальского королевства. Заселяемся в отель и отправляемся на ужин.
Амбулавава, водопад и чайные плантации Нувара Элии
Сегодня отправимся в высокогорную и прохладную часть острова, в Нувара Элию - именно здесь выращиваются лучшие сорта Цейлонского чая. Первая наша остановка - необычная спиралевидная башня Амбулавава высотой 48 метров, откуда открывается захватывающий панорамный вид на окрестности. Особо смелые смогут забраться на самый пик по круговой лестнице.
Далее нас ждет серпантинная дорога через живописные чайные плантации и вторая остановка будет - водопад Рамбода. Пообедаем с видом на водопад и поедем дальше - на чайную фабрику, построенную британцами 100 лет назад. Узнаем все тонкости производства чая, пособираем его своими руками, а потом устроим чайную дегустацию. Уже предвкушаем эти горячие обсуждения, какой же сорт вкуснее). Заселяемся в отель в Нувара Элии.
Поезд в Эллу, девятиарочный мост и малый пик Адама
После завтрака прокатимся по Нувара Элии, чтобы прочувствовать ее колониальную атмосферу: британскую архитектуру, гольф поля, конюшни и поле для скачек. И обязательно отправим открытки домой из старинной английской почты. Далее нас ждет короткая поездка на поезде, свесившись из дверей и окон, чтобы сделать заветное фото на память. На Шри-Ланке одна из самых живописных дорог в мире. И именно этот участок дороги самый впечатляющий: поезд едет среди чайных плантаций, эвкалиптовых лесов и иногда скрывается в горных туннелях. В Элле мы прогуляемся по знаменитому девятиарочному мосту, построенному в период британского колониального правления целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. А потом на закате заберемся на малый пик Адама, откуда открываются красивые виды на горы. Желающие смогут прокатиться на зиплайне над чайными плантациями. Заселяемся в отель в Элле и идем на ужин. Атмосфера Эллы вам точно понравится)
Водопад Диалума, наскальный храм и дорога к океану
Сегодня завершающий день нашего активного путешествия по острову и он будет очень запоминающимся! Мы посетим каскадный водопад Диалума, который точно не оставит вас равнодушными. Посмотрим на него снизу, впечатлившись мощью воды, обрушивающейся с высоты 200 метров. И если позволит погода, заберемся на вершину водопада, откуда открывается умопомрачительный вид на горную долину. Посидим у самого обрыва, где потоки воды срываются вниз, а потом прогуляемся до природных бассейнов, в которых можно поплавать и освежиться. По дороге к океану заедем в одно очень энергетически сильное место - наскальный храм Будурувагала, о котором мало кто знает. Здесь, в скале, высечены огромные статуи Будды и Бодхисатв. Атмосфера этого места наполнена умиротворением, спокойствием и единением с природой. Помедитируем немного и поедем к океану! Заселяемся в отель в бухте Хирикетия.
Релакс у океана в бухте Хирикетия
После активного путешествия по острову теперь мы будем отдыхать, загорать и купаться! Хирикетия - небольшая бухта с красивейшим пляжем, где удобно плавать, с модными вкусными кафешками и особой атмосферой релакса. Будет время расслабиться после насыщенной недели в горах, по желанию в эти дни можно будет взять уроки серфа, позаниматься йогой.
Мы вместе поисследуем соседние пляжи и можем съездить в интересный храм неподалеку.
Желающие понаблюдать за китами и дельфинами смогут отправиться на дополнительную утреннюю экскурсию в Мириссу.
Релакс у океана в бухте Хирикетия
После активного путешествия по острову теперь мы будем отдыхать, загорать и купаться! Хирикетия - небольшая бухта с красивейшим пляжем, где удобно плавать, с модными вкусными кафешками и особой атмосферой релакса. Будет время расслабиться после насыщенной недели в горах, по желанию в эти дни можно будет взять уроки серфа, позаниматься йогой.
Мы вместе поисследуем соседние пляжи и можем съездить в интересный храм неподалеку.
Желающие понаблюдать за китами и дельфинами смогут отправиться на дополнительную утреннюю экскурсию в Мириссу.
Релакс у океана в бухте Хирикетия
После активного путешествия по острову теперь мы будем отдыхать, загорать и купаться! Хирикетия - небольшая бухта с красивейшим пляжем, где удобно плавать, с модными вкусными кафешками и особой атмосферой релакса. Будет время расслабиться после насыщенной недели в горах, по желанию в эти дни можно будет взять уроки серфа, позаниматься йогой.
Мы вместе поисследуем соседние пляжи и можем съездить в интересный храм неподалеку.
Желающие понаблюдать за китами и дельфинами смогут отправиться на дополнительную утреннюю экскурсию в Мириссу.
Переезд в Унаватуну, рыбаки на палках, форт Галле
Сегодня мы переезжаем на другой пляж - Унаватуна. По пути увидим знаменитых рыбаков на палках в океане.
Во второй половине дня отправимся в голландский форт Галле, который находится под охраной Юнеско. Прогуляемся по его колоритным улочкам с колониальными домами, странными католическими церквями и мечетью. Здесь царит европейская атмосфера. Увидим знаменитый маяк и встретим закат на крепостной стене.
Пляжное блаженство в Унаватане
Продолжаем пляжный отдых, будем купаться в теплом Индийском океане и загорать под шум волн. При желании на соседнем пляже можно будет поснорклить с морскими черепахами и рыбками.
Закат в Унаватуне и прощальный ужин
Продолжим наслаждаться океаном, а на закат отправимся в очень красивое месте, где мощные волны обрушиваются о скалы. Прощальный ужин устроим здесь же, в одном из пляжных ресторанчиков с морепродуктами.
Пора прощаться с островом
Пора попрощаться с островом. У вас будет индивидуальный трасфер в аэропорт (ехать 2,5 часа).
Мы уверены, вы захотите еще вернуться на Шри-Ланку!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Все передвижения на кондиционируемом минивене с водителем, а также тук-туки, где необходимо
- Проживание в отелях (3-4 звезды), двухместное размещение
- Завтраки
- Все входные билеты по программе в памятники культуры, национальные парки и заповедные зоны (Cигирия, Дамбула, Будурувагала, плато Хортон, нац. парк Миннерия)
- Джип сафари в национальном парке Миннерия
- Сопровождение опытным русским гидом на протяжении всего путешествия
- Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
Что не входит в цену
- Авиабилет в Коломбо и обратно (от 700 долларов)
- Питание (обеды, ужины) 350 долларов
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Оплатить оставшуюся часть путешествия вы можете либо наличными в долларах (строго нового образца) в первый день путешествия, либо по согласованию рублями по курсу Цб+4%.
За 2 недели до путешествия я создам общий чат участников, куда отправлю подробную инструкцию о ньюансах страны и что взять с собой.
Пожелания к путешественнику
Виза на Шри-Ланку
В настоящий момент граждане России могут получить визу по прибытии совершенно бесплатно. Паспорт должен быть действителен минимум полгода с момента въезда в страну. Необходимо будет заполнить таможенную декларацию.
Страховка
Необходимо оформить туристическую медицинскую страховку. Оформить страховку онлайн можно на сервисе Cherehapa.
Визы
В настоящий момент граждане России могут получить визу совершенно бесплатно. ю но нужно заранее получить ETA номер, заполнив небольшую анкету. Паспорт должен быть действителен минимум полгода с момента въезда в страну.