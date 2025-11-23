Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари по национальному парку и слонятник Удавалаве
Познакомиться с живой Шри-Ланкой, встретить диких слонов и трогательных малышей
Начало: У вашего отеля (от Калутары до Унаватуны)
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Джип-сафари в национальном парке Удавалаве
Полюбоваться дикой природой Шри-Ланки и познакомиться с ее животным миром
Завтра в 07:00
23 ноя в 07:00
от $435 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пляжи и форт Галле - из Велигамы
Поближе познакомиться с южным побережьем Шри-Ланки
Завтра в 07:00
23 ноя в 07:00
от $392 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Велигаме в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Велигаме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Велигаме в ноябре 2025
Сейчас в Велигаме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 435. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Велигаме? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки на русском языке