Всё о Мальмё

Полезная информация о Мальмё

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Местное время в Мальмё
20:4148
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаМальмё
По-английскиMalmoe
Столица регионаМальмё является столицей региона
Население города301 706 чел.
АэропортСтуруп MMX
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Мальмё на карте

Мальмё фото города
Мальмё

Популярные экскурсии в Мальмё

Такой разный Мальмё
Такой разный Мальмё
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Весь Мальмё на велосипеде
Весь Мальмё на велосипеде
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Окунуться в самобытность северного экогорода

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