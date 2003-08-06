по договоренности

Что Вас ждет
Пожалуй, в каждом городе есть главная «туристическая» достопримечательность. Корабль Васа для Стокгольма, как Эйфелева башня для Парижа
И если Вы всё ещё задаётесь вопросом стоит посещать этот музей или нет, мой ответ Вам - однозначно стоит! Ведь шведы так и говорят - если ты был в Стокгольме и не видел корабль, значит и Стокгольма ты не видел
Васа пробыл на дне Балтийского моря как в сказке 333 года. Это позор XVII века и гордость XX
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входной билет в музей. Цена за входной билет: сентябрь - май 17 евро, июнь - август 19 евро. Детям до 18 лет - бесплатно