Корабль Васа - средневековый Титаник

Приглашаю Вас посетить главную «туристическую» достопримечательность Стокгольма - корабль Васа

Приглашаю Вас посетить главную «туристическую» достопримечательность Стокгольма - корабль Васа.

Это единственное в мире парусное судно XVII в.

сохранившееся до наших дней.

Дорогостоящий боевой корабль затонул в Балтийском море во время первого выхода из гавани и был поднят на поверхность лишь в XX в
Корабль Васа - средневековый Титаник

Что Вас ждет

Пожалуй, в каждом городе есть главная «туристическая» достопримечательность. Корабль Васа для Стокгольма, как Эйфелева башня для Парижа
И если Вы всё ещё задаётесь вопросом стоит посещать этот музей или нет, мой ответ Вам - однозначно стоит! Ведь шведы так и говорят - если ты был в Стокгольме и не видел корабль, значит и Стокгольма ты не видел
Васа пробыл на дне Балтийского моря как в сказке 333 года. Это позор XVII века и гордость XX
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет в музей. Цена за входной билет: сентябрь - май 17 евро, июнь - август 19 евро. Детям до 18 лет - бесплатно

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
€80

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входной билет в музей. Цена за входной билет: сентябрь - май 17 евро
  • июнь - август 19 евро. Детям до 18 лет - бесплатно
Место начала и завершения
galärvarvägen 14
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по договоренности

Maria A.
Maria A.
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