по договоренности

Что Вас ждет

Пожалуй, в каждом городе есть главная «туристическая» достопримечательность. Корабль Васа для Стокгольма, как Эйфелева башня для Парижа

И если Вы всё ещё задаётесь вопросом стоит посещать этот музей или нет, мой ответ Вам - однозначно стоит! Ведь шведы так и говорят - если ты был в Стокгольме и не видел корабль, значит и Стокгольма ты не видел

Васа пробыл на дне Балтийского моря как в сказке 333 года. Это позор XVII века и гордость XX

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида

Туристы оплачивают самостоятельно: