9 отзывов оставили туристы

Морские легенды
Королевский корабль «Васа» был одним из самых дорогих и великолепно оформленных военных кораблей, построенных в Швеции в XVII веке. Когда «Васа» вышел в свое первое плавание, жители Стокгольма стояли по берегам, чтобы пожелать удачи. Но они оказались свидетелями катастрофы: «Васа» перевернулся и затонул на их глазах. Он пролежал на дне 333 года и сохранился почти на 90 процентов. Вы узнаете, как удалось сохранить этот корабль на протяжении многих веков, своими глазами увидите, как его поднимали, и даже осмотрите останки тех несчастных, которым не удалось спастись во время крушения корабля. Ну и конечно, вы узнаете о тех предметах, которые удалось поднять с глубины и сохранить для потомков. Обещаю, это будет настолько увлекательно, что вы почувствуете себя участником событий XVII века!