9 отзывов оставили туристы

Экскурсия прошла отлично. Татьяна интересно рассказывала про историю создания и гибели корабля. Спокойно и плавно ходили по музею, разглядывали экспонаты, о которых Татьяна подробно рассказывала. В музее не только корабль, но и макеты его морского пути, а так же скелеты пассажиров(они не входят в экскурсию, мы уже самостоятельно их разглядывали и читали описания) и прочие ваши связанные с кораблём. Спасибо Татьяна! На сам корабль входа нету, он разглядывается со всех сторон и с разных этажей. Но есть реплика каюты капитана, например. Так что ощущение что вы побывали внутри будет. В музее отличный буфет-ресторан, блюда просто шикарные, приносит сам повар. Чего мы совсем не ожидали, так как у нас в стране рестораны и кафе при музеях часто на уровне плохой столовой. Экскурсию рекомендуем всем! Этот музей порекомендовала как Must See и обязательно с экскурсоводом!