9 отзывов оставили туристы

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История одного кораблекрушения

Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
Стокгольм не перестает удивлять своими музеями, каждый из которых является уникальным окном в прошлое.

Одним из самых значимых и посещаемых является музей корабля Васа, где вы сможете окунуться в атмосферу XVII
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века и узнать историю одного из самых знаменитых кораблекрушений.

Этот корабль, ставший символом морских путешествий и приключений, пережил погружение на дно и был восстановлен почти на 90%.

Экскурсия в музей Васа предлагает не только увидеть этот уникальный экспонат, но и познакомиться с предметами, поднятыми с глубины, историями спасения и научными методами, благодаря которым корабль был сохранен для будущих поколений.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как история, пролежавшая на дне моря 333 года, оживает в самом посещаемом музее Скандинавии

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история корабля «Васа»
  • 🏛️ Посещение самого посещаемого музея Скандинавии
  • ⚓ Восстановленные артефакты XVII века
  • 👥 Индивидуальная экскурсия с опытным гидом
  • 🕵️‍♂️ Возможность узнать секреты сохранения корабля

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения музея Васа - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Стокгольме тёплая погода, и туристы могут насладиться прогулками по городу после экскурсии. Весной и осенью, в мае и сентябре, также комфортно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, хотя и холодно, посещение музея остаётся комфортным благодаря его расположению в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
История одного кораблекрушения
История одного кораблекрушения
История одного кораблекрушения

Что можно увидеть

  • Музей корабля «Васа»
  • Королевский корабль «Васа»

Описание экскурсии

Морские легенды

Королевский корабль «Васа» был одним из самых дорогих и великолепно оформленных военных кораблей, построенных в Швеции в XVII веке. Когда «Васа» вышел в свое первое плавание, жители Стокгольма стояли по берегам, чтобы пожелать удачи. Но они оказались свидетелями катастрофы: «Васа» перевернулся и затонул на их глазах. Он пролежал на дне 333 года и сохранился почти на 90 процентов. Вы узнаете, как удалось сохранить этот корабль на протяжении многих веков, своими глазами увидите, как его поднимали, и даже осмотрите останки тех несчастных, которым не удалось спастись во время крушения корабля. Ну и конечно, вы узнаете о тех предметах, которые удалось поднять с глубины и сохранить для потомков. Обещаю, это будет настолько увлекательно, что вы почувствуете себя участником событий XVII века!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: транспорт и билеты в музей Васа (130 SEK — взрослый, дети до 18 лет — бесплатно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1441 туриста
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические
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уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Yuliya
Такое удовольствие побывать на экскурсии Татьяны! Кроме интересно преподнесённой информации и новых знаний, мы еще получили огромный заряд положительной энергии и позитива. Спасибо большое.
Такое удовольствие побывать на экскурсии Татьяны! Кроме интересно преподнесённой информации и новых знаний, мы еще получили
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A
Экскурсия прошла отлично. Татьяна интересно рассказывала про историю создания и гибели корабля. Спокойно и плавно ходили по музею, разглядывали экспонаты, о которых Татьяна подробно рассказывала. В музее не только корабль,
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но и макеты его морского пути, а так же скелеты пассажиров(они не входят в экскурсию, мы уже самостоятельно их разглядывали и читали описания) и прочие ваши связанные с кораблём. Спасибо Татьяна!
На сам корабль входа нету, он разглядывается со всех сторон и с разных этажей. Но есть реплика каюты капитана, например. Так что ощущение что вы побывали внутри будет.
В музее отличный буфет-ресторан, блюда просто шикарные, приносит сам повар. Чего мы совсем не ожидали, так как у нас в стране рестораны и кафе при музеях часто на уровне плохой столовой.
Экскурсию рекомендуем всем! Этот музей порекомендовала как Must See и обязательно с экскурсоводом!

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Дмитрий
Очень интересная тема и прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Есть что посмотреть и есть у Оксаны много интересной информации. Хорошее изложение. Кроме того возможность с Оксаной пройти мимо очереди как организованная группа экономит массу времени. Рекомендую для заказа. Спасибо за экскурсию.
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Д
Всем кого интересует история парусного флота, и в детстве увлекались романами о пиратах очень рекомендую к посещению. Уникальная возможность прикоснуться к ушедшей эпохе. Корабль создававшийся как символ военной мощи страны до сих пор вызывает восхищение.
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А
Огромное признательность Татьяне за очень интересный и информативный рассказ и при этом очень приятный. Прекрасный язык, глубокие знания, исключительная доброжелательность к слушателям. В следующий раз обязательно к Татьяне
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Милана
Вторая экскурсия с Татьяной. Остались очень довольны, профессионал, знает и понимает что делает и о чем говорит. Кроме профессиональных качеств очень приятный человек в общении. Очень рекомендую, не пожалеете.
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