9 отзывов оставили туристы

Стокгольм не перестает удивлять своими музеями, каждый из которых является уникальным окном в прошлое.Одним из самых значимых и посещаемых является музей корабля Васа, где вы сможете окунуться в атмосферу XVII

века и узнать историю одного из самых знаменитых кораблекрушений. Этот корабль, ставший символом морских путешествий и приключений, пережил погружение на дно и был восстановлен почти на 90%. Экскурсия в музей Васа предлагает не только увидеть этот уникальный экспонат, но и познакомиться с предметами, поднятыми с глубины, историями спасения и научными методами, благодаря которым корабль был сохранен для будущих поколений. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как история, пролежавшая на дне моря 333 года, оживает в самом посещаемом музее Скандинавии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения музея Васа - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Стокгольме тёплая погода, и туристы могут насладиться прогулками по городу после экскурсии. Весной и осенью, в мае и сентябре, также комфортно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, хотя и холодно, посещение музея остаётся комфортным благодаря его расположению в помещении.

Сейчас август — это идеальное время.