В 1628 году шведы построили самый большой, самый быстроходный и самый красивый корабль в Швеции. Но не долго пришлось им на него любоваться. Корабль вышел в море 🌊, поднял паруса, выстрелил из всех 64 пушек...... Упал на бок и утонул. Почему?

Строили корабль шведы вместе с приглашенными голландцами. И получилось все как в басне Крылова * Когда в товарищах согласия нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука*, а точнее - позор. Утонул корабль и унес с собой много жизней.

Корабль пролежал на дне морском 333 года, его нашли, подняли и поставили на вечную стоянку в музее. Фильм 🎥 о этих событиях мы с Вами увидим.

Вроде бы один корабль, а музей 🖼 занимает 7 этажей!! Много занимательных историй таит в себе корабль. Вы узнаете, как в 17 веке строили корабли, как выбирались деревья 🌳 для строительства, почему только одной женщине разрешили работать на строительстве корабля. А также как жили моряки на корабле 🛳️, как их наказывали за провинности и даже как моряки выглядели.

И конечно же шведы позаботились и о Ваших детях. Предлагаю вместе с детьми попытаться спасти корабль от гибели.

В конце экскурсии 🧭 можно перекусить в кафе музея и посмотреть на корабли которые стоят в гавани.