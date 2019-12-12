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Корабль, который 333 года пролежал на дне морском

5
8 отзывов
Irina K.
Irina K. – Гид из Стокгольм
Хей, все на борт! Я проведу вас по кораблю, который пролежал на морском дне 333 года.

Сейчас это огромный музей 🖼 — 7 этажей.

Здесь можно узнать все об истории 📖 судна, как жили моряки и почему одной женщине разрешили участвовать в строительстве.

Детей ждет отдельный сюрприз — квест по спасению корабля!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €60 за экскурсию

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Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском

Что вы увидите

  • Музей корабля Васа
В 1628 году шведы построили самый большой, самый быстроходный и самый красивый корабль в Швеции. Но не долго пришлось им на него любоваться. Корабль вышел в море 🌊, поднял паруса, выстрелил из всех 64 пушек...... Упал на бок и утонул. Почему?
Строили корабль шведы вместе с приглашенными голландцами. И получилось все как в басне Крылова * Когда в товарищах согласия нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука*, а точнее - позор. Утонул корабль и унес с собой много жизней.
Корабль пролежал на дне морском 333 года, его нашли, подняли и поставили на вечную стоянку в музее. Фильм 🎥 о этих событиях мы с Вами увидим.
Вроде бы один корабль, а музей 🖼 занимает 7 этажей!! Много занимательных историй таит в себе корабль. Вы узнаете, как в 17 веке строили корабли, как выбирались деревья 🌳 для строительства, почему только одной женщине разрешили работать на строительстве корабля. А также как жили моряки на корабле 🛳️, как их наказывали за провинности и даже как моряки выглядели.
И конечно же шведы позаботились и о Ваших детях. Предлагаю вместе с детьми попытаться спасти корабль от гибели.
В конце экскурсии 🧭 можно перекусить в кафе музея и посмотреть на корабли которые стоят в гавани.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы и входные билеты в музей в цену экскурсии не входят!
  • Для детей до 18 лет вход в музей бесплатный!
Начало и место завершения
🚩 по желанию
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina K.
Irina K.
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8 отзывов оставили туристы

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