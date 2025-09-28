2 отзыва оставили туристы

Откройте для себя удивительный мир мореплавания 17 века с экскурсией в Музей Васа, где история оживает
Музей Васа в Стокгольме - это не просто музей, это путешествие во времени, где каждый посетитель имеет уникальную возможность окунуться в историю мореплавания и кораблестроения 17 века.
Главный экспонат музея, корабль читать дальшеуменьшить
Васа, является настоящим чудом сохранности, ведь он пролежал на дне Балтийского моря более трех веков.
Экскурсия в Музей Васа предлагает не только взглянуть на этот уникальный корабль, но и узнать о технических идей и решениях того времени, о быте и жизни экипажа, а также о том, как были подняты и сохранены для потомков 64 бронзовые пушки.
Эта экскурсия подойдет для всех возрастов и станет незабываемым опытом, позволяющим прикоснуться к истории.
Помимо исторического погружения, посетители смогут узнать интересные факты о влиянии корабля Васа на популярную культуру, в том числе и о том, как он вдохновил создателей фильма «Пираты Карибского моря».
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в прошлое, чтобы с головой окунуться в историю одного из самых знаменитых кораблекрушений в мире
Экскурсия в Музей Васа интересна в любое время года, так как она проходит в помещении. Каждый месяц хорош для посещения, поскольку музей предлагает увлекательные экспозиции и мероприятия независимо от сезона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Васа
64-пушечный корабль Васа
Бронзовые пушки
Археологические находки
Описание экскурсии
Васа
Васа должен был стать флагманом королевского флота, самым мощным и хорошо оснащенным кораблем. Однако, имперские амбиции сгубили этого гиганта своего времени, он затонул при выходе из гавани, так и не побывав ни в одном бою. Жители Стокгольма 17 века, собравшиеся посмотреть на отплытие корабля, стали свидетелями катастрофы… Корабль затонул на глубине 32 метра и пролежал в водах Балтики ровно 333 года!
Программа
Интерес к Васе был очень велик, ведь вместе с ним затонули 64 бронзовые пушки! Я расскажу, кто и как нашел Васа; как поднимали такую махину; как сохранили древесину от гибели и законсервировали корабль для потомков.
Эта экскурсия удивительна тем, что ее можно рекомендовать для всех возрастов. В Васа каждый найдет для себя что-то запоминающееся и интересное. Вы узнаете как строили корабли в 17 веке, какие необычные инженерные решения применялись в то далекое время, познакомитесь с бытом всех сословий на корабле 17 века: от матросов и солдат до верхушки знати, увидите интересные археологические находки.
Мы сможем заглянуть во все помещения корабля и наглядно представить условия жизни и быта команды, смоделировать морской бой и почувствовать себя реальными участниками событий давно минувших дней! А еще поговорим о фильме Пираты Карибского моря, и я расскажу, какие идеи были заимствованы у этого корабля и как они были реализованы сценаристами и съемочной группой.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в музей — 130 крон (около 14 евро); детям до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1361 туриста
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида читать дальшеуменьшить
для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета.
Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Очень понравилась экускурсия и взрослым, и детям. Было правильным решением пойти в музей с гидом, узнали много интересного, а так бы пробежали весь музей за 20 минут и ничего бы не поняли
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Д
Дмитрий
Валентина Emanuelsson, большое Вам спасибо за то, как Вы проводите экскурсию в музей Васа, за такой подробный и интересный рассказ о самом настоящем Шведском корабле 17 века! Об истории корабля, подлинных читать дальшеуменьшить
фактах о быте в котором жили люди того времени. Мне было очень интересно погрузиться в атмосферу тех старых времён, и без ненужной суеты пообщаться с человеком который знает то, о чем рассказывает и умеет эти знания преподнести, думаю такими и должны быть настоящие экскурсии. Наверно здесь играет роль то, что Вы родом из нашей культурной столицы Санкт-Петербурга. Еще раз спасибо за экскурсию, да и просто за Ваш доброжелательный настрой, который оставляет частичку приятного впечатления о Стокгольме, где я давно мечтал побывать! Для меня как для человека который первый раз приехал в Стокгольм, было приятно ощутить поддержку в том, куда ещё стоит сходить в первую очередь, и как туда добраться на общественном транспорте. С уважением, Дмитрий.
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А
Анна
Валентина очень позитивный, заинтересованный человек и прекрасный гид. С первых минут стало понятно, что мы на одной волне, экскурсия захватила и взрослых и детей, вообщем расставаться не хотелось. Огромная благодарность за новые факты и эмоции!
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Вера
Спасибо огромное Валентине за прекрасную экскурсию по музею! Видно, что человек владеет информацией и увлечен своим делом! Спасибо огромное за прекрасно проверенное время!
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Е
Екатерина
Онромное спасибо Валентине за прекрасную экскурсию. Очень понравилось всей семье, включая непоседливого ребенка 8 лет.
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Е
Екатерина
Спасибо Валентина. Было интересно, увлекательно, познавательно. Нам с дочерью очень понравилось)
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