2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Музей Васа. История одного кораблекрушения

Рассмотреть настоящий корабль 17 века, узнать о судостроительстве и быте матросов тех давних времен

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

105 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Valentina
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Valentina – Гид в Стокгольме
Музей Васа — визитная карточка Стокгольма — самый посещаемый музей города! Главный экспонат — почти полностью сохранившийся 64-пушечный корабль 17 века, который затонул в 1628 году во время своего первого выхода в море 🌊.

Почему же музей бьет рекорды из года в год? Музей Васа — удивительный источник технических идей и решений, здесь вы узнаете о кораблестроении, назначении флота и быте матросов 17 века.
Музей Васа. История одного кораблекрушения
Музей Васа. История одного кораблекрушения

Васа

Васа должен был стать флагманом королевского флота, самым мощным и хорошо оснащенным кораблем. Однако, имперские амбиции сгубили этого гиганта своего времени, он затонул при выходе из гавани, так и не побывав ни в одном бою. Жители Стокгольма 17 века, собравшиеся посмотреть на отплытие корабля, стали свидетелями катастрофы… Корабль затонул на глубине 32 метра и пролежал в водах Балтики ровно 333 года!

Программа

Интерес к Васе был очень велик, ведь вместе с ним затонули 64 бронзовые пушки! Я расскажу, кто и как нашел Васа; как поднимали такую махину; как сохранили древесину от гибели и законсервировали корабль для потомков.

Эта экскурсия удивительна тем, что ее можно рекомендовать для всех возрастов. В Васа каждый найдет для себя что-то запоминающееся и интересное. Вы узнаете как строили корабли в 17 веке, какие необычные инженерные решения применялись в то далекое время, познакомитесь с бытом всех сословий на корабле 17 века: от матросов и солдат до верхушки знати, увидите интересные археологические находки.

Мы сможем заглянуть во все помещения корабля и наглядно представить условия жизни и быта команды, смоделировать морской бой и почувствовать себя реальными участниками событий давно минувших дней! А еще поговорим о фильме Пираты Карибского моря, и я расскажу, какие идеи были заимствованы у этого корабля и как они были реализованы сценаристами и съемочной группой.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в музей — 130 крон (около 14 евро); детям до 18 лет — бесплатно.

Музей Васа. История одного кораблекрушения
Музей Васа. История одного кораблекрушения
Музей Васа. История одного кораблекрушения
Музей Васа. История одного кораблекрушения
Музей Васа. История одного кораблекрушения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

4 сентября 2018
Валентина прекрасный гид и рассказчик! Это отзыв моей 12-летней дочери🙂
19 октября 2016
Валентина Emanuelsson, большое Вам спасибо за то, как Вы проводите экскурсию в музей Васа, за такой подробный и интересный рассказ о самом настоящем Шведском корабле 17 века! Об истории корабля, подлинных фактах о быте в котором жили люди того времени. Мне было очень интересно погрузиться в атмосферу тех старых времён, и без ненужной суеты пообщаться с человеком который знает то, о чем рассказывает и умеет эти знания преподнести, думаю такими и должны быть настоящие экскурсии. Наверно здесь играет роль то, что Вы родом из нашей культурной столицы Санкт-Петербурга. Еще раз спасибо за экскурсию, да и просто за Ваш доброжелательный настрой, который оставляет частичку приятного впечатления о Стокгольме, где я давно мечтал побывать! Для меня как для человека который первый раз приехал в Стокгольм, было приятно ощутить поддержку в том, куда ещё стоит сходить в первую очередь, и как туда добраться на общественном транспорте. С уважением, Дмитрий.

Valentina проводит ещё 8 экскурсий

Старый город Gamla Stan — дела давно минувших днейСтарый город Gamla Stan — дела давно минувших днейСтарый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
130 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Исследовать улочки самого сердца Стокгольма и погрузиться в историю шведской монархии
Давайте прогуляемся по нетуристическим уголкам Стокгольма и достопримечательностям Старого города. Побродим по острову Святого духа, посетим место захоронения шведских монархов, пройдемся по самой узкой улочке и проверим, не связали ли очередную шапочку маленькому символу города. Я покажу вам Стокгольм «для своих», познакомлю с его историей и самыми известными обитателями.
Стокгольм: знакомство с городомСтокгольм: знакомство с городомСтокгольм: знакомство с городом
195 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Прогуляться по главными достопримечательностями и узнать об особенностях шведской жизни
Знакомиться с городом я предлагаю, разобравшись, что скрывается за парадными фасадами и как выглядит в Стокгольме жизнь сегодня. Начнем с королей и королевских традиций от дворца и так догуляем и до привычек обычных городских жителей.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистикаБлеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистикаБлеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
105 за экскурсию
1.5 часа
10 отзывов
Узнать всё самое интересное и необычное об известнейшем приёме мира
Банкет в честь вручения Нобелевской премии полностью соответсвует значимости этого ежегодного события. Гуляя по залам Ратуши, вы узнаете обо всех этапах подготовки к банкету, откроете особенности ритуалов, пройдёте по следам лауреатов и поймёте, как организуется это международное мероприятие.
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по водеСтокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по водеСтокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
105 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Узнать историю символа города и пройти по его залам
Стокгольмская Ратуша — это не только место заседаний правительства города — именно здесь проводится знаменитый Нобелевский банкет. На экскурсии вы узнаете необычную историю Ратуши, посетите её главные залы и сможете полюбоваться Стокгольмом с высоты 106-метровой башни.
Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!
105 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Авторская прогулка по самым впечатляющим станциям шведской подземки
Стокгольмская подземка или Tunnelbana — это поражающие воображение станции, вырубленные в скалах, это не только общественный транспорт, но и художественная галерея протяженностью 110 км. На экскурсии вы узнаете любопытные детали из истории метрополитена и проедете по самым красивым и необычным станциям подземки, которые оформлены в разной стилистике художниками, скульпторами, а порой горожанами и даже детьми. Приготовьтесь посмотреть на Стокгольм с непривычного ракурса и открыть новую грань города!
Визит в Королевский дворец СтокгольмаВизит в Королевский дворец СтокгольмаВизит в Королевский дворец Стокгольма
105 за экскурсию
1.5 часа
8 отзывов
Жизнь шведских монархов, заговоры, традиции и истории разных эпох
Перед вами откроются ворота резиденции шведского монарха Карла XVI Густава. Мы пройдемся по парадным залам Королевского дворца и рассмотрим их внутреннее убранство. Понаблюдаем смену караула и проникнем в дворцовых тайны разных эпох. Вы узнаете, почему правящая династия Швеции носит французскую фамилию, где вырос главный соперник Петра I и кого считают самой своенравной обитательницей Королевского дворца.
О Стокгольме школьникам и их родителямО Стокгольме школьникам и их родителямО Стокгольме школьникам и их родителям
105 за экскурсию
1.5 часа
52 отзыва
Нескучная прогулка, которая поможет ребёнку узнать и запомнить город
Дети и историческая прогулка могут подружиться! На этой экскурсии я в игровой форме расскажу об интересных фактах Стокгольма, поделюсь необыкновенными историями и покажу, где всё-таки живёт Карлсон. Маршрут построен так, чтобы не заскучали и родители: вы откроете истории фасадов домов, найдёте одну очень узкую улочку и узнаете о местном образе жизни. Добро пожаловать в город чудака, который живёт на крыше!
Скульптурные шедевры в саду Карла МиллесаСкульптурные шедевры в саду Карла МиллесаСкульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
156 за экскурсию
1.5 часа
Разгадать этих «странных» шведов и приблизиться к их пониманию гармонии
Чтобы разгадать этих «странных» шведов, приблизиться к их пониманию гармонии и чуткого восприятия окружающего мира, погрузиться в мир природы, скульптуры и философии, а заодно увидеть то, что не входит в «стандартный набор» знакомства со Стокгольмом, вам стоит отправиться со мной в путешествие на остров Лидинге в парк Миллеса!

Экскурсии по музеям Стокгольма

Метро СтокгольмаМетро СтокгольмаМетро Стокгольма
70 за экскурсию
1.5 часа
46 отзывов
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Для того, чтобы описать метро Стокгольма, слов всегда будет маловато. Его нужно увидеть собственными глазами! Вместе мы пройдем по самым интересным и красивым станциям, погрузимся в их атмосферу, я расскажу их историю и покажу интересные детали.
Скульптуры СтокгольмаСкульптуры СтокгольмаСкульптуры Стокгольма
46 за человека
3.5 часа
21 отзыв
Увидеть современные творения и понять их взаимодействие с городом
Скульптуры и скульптурные композиции, порой очень неожиданные и даже эксцентричные, органично вплетены в облик шведской столицы. На прогулке по Старому Городу, острову рыцарей, Королевскому острову, деловому Сити, аристократическому Восточному району и Корабельному острову вы увидите самые интересные и оригинальные уличные скульптуры. А я расскажу вам об их создании, символизме и жизни вне музеев.
Все о викингах – экскурсия по историческому музею СтокгольмаВсе о викингах – экскурсия по историческому музею СтокгольмаВсе о викингах – экскурсия по историческому музею Стокгольма
90 за экскурсию
1 час
4 отзыва
Разобраться, кем же все-таки были эти загадочные скандинавские мореходы
Викинги – кто они? Разбойники или великие воины? Во время экскурсии по историческому музею вы не только увидите уникальные предметы быта, доспехи и оружие викингов, но и разгадаете загадки рунических камней и послания храбрых воинов.
История одного кораблекрушенияИстория одного кораблекрушенияИстория одного кораблекрушения
91 за экскурсию
1 час
9 отзывов
Посетить увлекательный музей королевского корабля «Васа», поднятого с морских глубин
В, казалось бы, небольшом Стокгольме сосредоточено невероятное количество интересных музеев, каждый из которых по-новому раскрывает шведскую историю и культуру. Приглашаю отправиться в музей корабля «Васа» — одного из самых дорогих и красивых военных кораблей 17 века. Перед вами откроются секреты и истории, пролежавшие 333 года на дне моря, но сохранившиеся и дошедшие до наших дней в экспозиции самого посещаемого музея Скандинавии.
Музыкальный Стокгольм — экскурсия в музей ABBAМузыкальный Стокгольм — экскурсия в музей ABBAМузыкальный Стокгольм — экскурсия в музей ABBA
118 за экскурсию
1.5 часа

Выбирайте и другие экскурсии в Стокгольме

История и архитектураНеобычные маршрутыИндивидуальныеКрыши и панорамыОбзорныеНа автомобилеЗа городомПешкомМузеи и искусствоГрупповыеДля детейВсеНа велосипеде
105 за экскурсию
Заказать экскурсию