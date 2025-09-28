2 отзыва оставили туристы

Экскурсия в Музей Васа интересна в любое время года, так как она проходит в помещении. Каждый месяц хорош для посещения, поскольку музей предлагает увлекательные экспозиции и мероприятия независимо от сезона.

Музей Васа в Стокгольме - это не просто музей, это путешествие во времени, где каждый посетитель имеет уникальную возможность окунуться в историю мореплавания и кораблестроения 17 века.Главный экспонат музея, корабль

Васа, является настоящим чудом сохранности, ведь он пролежал на дне Балтийского моря более трех веков. Экскурсия в Музей Васа предлагает не только взглянуть на этот уникальный корабль, но и узнать о технических идей и решениях того времени, о быте и жизни экипажа, а также о том, как были подняты и сохранены для потомков 64 бронзовые пушки. Эта экскурсия подойдет для всех возрастов и станет незабываемым опытом, позволяющим прикоснуться к истории. Помимо исторического погружения, посетители смогут узнать интересные факты о влиянии корабля Васа на популярную культуру, в том числе и о том, как он вдохновил создателей фильма «Пираты Карибского моря». Приглашаем вас на увлекательное путешествие в прошлое, чтобы с головой окунуться в историю одного из самых знаменитых кораблекрушений в мире

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Васа

Васа должен был стать флагманом королевского флота, самым мощным и хорошо оснащенным кораблем. Однако, имперские амбиции сгубили этого гиганта своего времени, он затонул при выходе из гавани, так и не побывав ни в одном бою. Жители Стокгольма 17 века, собравшиеся посмотреть на отплытие корабля, стали свидетелями катастрофы… Корабль затонул на глубине 32 метра и пролежал в водах Балтики ровно 333 года!

Программа

Интерес к Васе был очень велик, ведь вместе с ним затонули 64 бронзовые пушки! Я расскажу, кто и как нашел Васа; как поднимали такую махину; как сохранили древесину от гибели и законсервировали корабль для потомков.

Эта экскурсия удивительна тем, что ее можно рекомендовать для всех возрастов. В Васа каждый найдет для себя что-то запоминающееся и интересное. Вы узнаете как строили корабли в 17 веке, какие необычные инженерные решения применялись в то далекое время, познакомитесь с бытом всех сословий на корабле 17 века: от матросов и солдат до верхушки знати, увидите интересные археологические находки.

Мы сможем заглянуть во все помещения корабля и наглядно представить условия жизни и быта команды, смоделировать морской бой и почувствовать себя реальными участниками событий давно минувших дней! А еще поговорим о фильме Пираты Карибского моря, и я расскажу, какие идеи были заимствованы у этого корабля и как они были реализованы сценаристами и съемочной группой.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в музей — 130 крон (около 14 евро); детям до 18 лет — бесплатно.