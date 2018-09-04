2 отзыва оставили туристы

Васа

Васа должен был стать флагманом королевского флота, самым мощным и хорошо оснащенным кораблем. Однако, имперские амбиции сгубили этого гиганта своего времени, он затонул при выходе из гавани, так и не побывав ни в одном бою. Жители Стокгольма 17 века, собравшиеся посмотреть на отплытие корабля, стали свидетелями катастрофы… Корабль затонул на глубине 32 метра и пролежал в водах Балтики ровно 333 года!

Программа

Интерес к Васе был очень велик, ведь вместе с ним затонули 64 бронзовые пушки! Я расскажу, кто и как нашел Васа; как поднимали такую махину; как сохранили древесину от гибели и законсервировали корабль для потомков.

Эта экскурсия удивительна тем, что ее можно рекомендовать для всех возрастов. В Васа каждый найдет для себя что-то запоминающееся и интересное. Вы узнаете как строили корабли в 17 веке, какие необычные инженерные решения применялись в то далекое время, познакомитесь с бытом всех сословий на корабле 17 века: от матросов и солдат до верхушки знати, увидите интересные археологические находки.

Мы сможем заглянуть во все помещения корабля и наглядно представить условия жизни и быта команды, смоделировать морской бой и почувствовать себя реальными участниками событий давно минувших дней! А еще поговорим о фильме Пираты Карибского моря, и я расскажу, какие идеи были заимствованы у этого корабля и как они были реализованы сценаристами и съемочной группой.