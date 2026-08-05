Узнать историю символа города и пройти по его залам
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от €160 за всё до 4 чел.
Что посмотреть в Стокгольм на экскурсиях?
В Стокгольме бесконечное множество культурных и природных достопримечательностей, это и уникальные музеи, сокровища викингов, королевские парки, замки и дворцы, а также природная красота шведской сельской местности и конечно же его красивейший Гамла Стан
Местные экскурсоводы
Стокгольм прекрасный город, чтобы исследовать его, вам потребуется много времени, поэтому, чтобы охватить за одну поездку основные достопримечательности, рекомендуем отправиться на экскурсии, которые вы можете найти в нашем каталоге. Вам потребуется только выбрать подходящую и забронировать её, всё остальное возьмут на себя профессиональные гиды 😉
Было супер! Гузель рассказала и про историю города и страны, и про культуру и про то как сейчас живут люди. Мне кажется мы увидели весь город с разных сторон. А потом она нам посоветовала ещё мест для посещения.
Благодаря Гузель я влюбилась в Швецию и Стокгольм с «первого взгляда»! Познавательная, информативная и очень интересная история города! Слушала как сказку! Просто море удовольствия! Сам гид, Гузель очень отзывчивый, деликатный человек! Незабываемые впечатления! Спасибо Гузель! Хочу вернуться в Стокгольм снова и снова! Рекомендую всем!
Огромное спасибо, гиду Людмиле! Наши экскурсии по Стокгольму прошли очень легко, интересно и познавательно, Людмила помогла нам увидеть этот замечательный читать дальшеуменьшить
город со всех сторон, мы проехались по архипелагу, прошли пешком по старому городу, получили ответы на все интересовавшие нас вопросы. Замечательный, профессиональный и очень приятный в общении гид. Очень рекомендую!
Ирина замечательный и знающий экскурсовод. Ирина с огромным увлечением и любовью рассказывала о городе и мы спокойно прошли по главным достопримечательностям. Узнали много интересного о Стокгольме и Швеции. Рекомендуем эту экскурсию. Спасибо Ирина.
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в августе 2026
Сейчас в Стокгольм можно забронировать 51 экскурсию от 12 до 480. Туристы уже оставили гидам 1400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Откройте для себя великолепие Стокгольма, отправляясь в экскурсионное путешествие по этому чарующему городу. Насладитесь восхитительными видами, узнайте истории, стоящие за старинными зданиями и памятниками. Наши экскурсии предлагают уникальный опыт, который позволит вам погрузиться в атмосферу города. Интерактивные карты, доступные цены и экспертные гиды сделают ваше приключение незабываемым. Забронируйте свою экскурсию прямо сейчас и начните исследование Стокгольма без лишних хлопот!