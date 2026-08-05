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Экскурсии в Стокгольм

Найдено 51 экскурсия в Стокгольм на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Пешая
3 часа
452 отзыва
Индивидуальная
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
от €74 за человека
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
На велосипеде
5.5 часов
91 отзыв
Индивидуальная
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
Совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в занимательной велопрогулке
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
от €100 за человека
Стокгольм и его необычные памятники
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Стокгольм и его необычные памятники
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €120 за всё до 20 чел.
Скульптуры Стокгольма
Пешая
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Скульптуры Стокгольма
Увидеть современные творения и понять их взаимодействие с городом
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
от €80 за человека
В Стокгольм с детьми
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €254 за всё до 10 чел.
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €195 за всё до 4 чел.
О Стокгольме школьникам и их родителям
Пешая
1.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Стокгольме школьникам и их родителям
Познавательная прогулка по Стокгольму, где история оживает в игровой форме. Ваш ребенок будет в восторге, а вы узнаете много нового
Начало: Gamla Stan. Slottsbacken 2
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €195 за всё до 5 чел.
Метро Стокгольма
Пешая
Метро
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Метро Стокгольма
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Старый город: в гостях у Карлсона
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город: в гостях у Карлсона
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от €267 за всё до 10 чел.
История одного кораблекрушения
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История одного кораблекрушения
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от €175 за всё до 10 чел.
Понять Стокгольм за 3 часа
На машине
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Понять Стокгольм за 3 часа
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
10 авг в 08:00
11 авг в 16:30
от €480 за всё до 3 чел.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €267 за всё до 10 чел.
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €195 за всё до 5 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Пешая
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
13 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от €140 за всё до 10 чел.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Узнать всё самое интересное и необычное об известнейшем приёме мира
Завтра в 08:30
15 авг в 08:30
от €160 за всё до 4 чел.
Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
Метро
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Упсала - город со старинной историей
Пешая
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Упсала - город со старинной историей
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
10 авг в 14:00
13 авг в 08:00
от €156 за всё до 10 чел.
Свидание со Стокгольмом по выходным
Пешая
2 часа
248 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Стокгольмом по выходным
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, пройдя по его историческим улицам и узнав секреты, скрытые от обычных туристов
Начало: В районе Королевского драматического театра
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
15 авг в 15:15
€30 за человека
Музей Васа. История одного кораблекрушения
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей Васа. История одного кораблекрушения
Откройте для себя удивительный мир мореплавания 17 века с экскурсией в Музей Васа, где история оживает
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Стокгольм: знакомство с городом
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Стокгольм: знакомство с городом
Познакомьтесь с Стокгольмом как никогда раньше: от королевских дворцов до жизни обычных горожан
Начало: Slottsbacken 2 у Кафедрального Собора
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €295 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Стокгольму
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Стокгольму
Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться вечерней иллюминацией
Начало: В Старом городе
10 авг в 09:00
11 авг в 13:00
от €241 за всё до 10 чел.
Личное свидание со Стокгольмом
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание со Стокгольмом
Прогулка по знаковым местам Стокгольма для тех, кто хочет с первого дня почувствовать атмосферу столицы и узнать о её скрытых уголках
Начало: У Королевского драматического театра
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Нобелевский Стокгольм
Пешая
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Нобелевский Стокгольм
Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €175 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Стокгольме
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Стокгольме
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:30
10 авг в 00:00
от €100 за всё до 3 чел.
По Стокгольму - с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
2 часа
4 отзыва
Аудиогид
По Стокгольму - с аудиогидом в вашем смартфоне
Услышать звуки города на самостоятельной прогулке от Ратуши до Королевского дворца
Начало: На пирсе Клара Мяларстранд
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
Пешая
2 часа
8 отзывов
Квест
до 20 чел.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €267 за всё до 20 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Откройте для себя удивительный мир сказок на острове Юргорден. Встречи с Муми-троллями и сказками Астрид Линдгрен ждут вас
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
€130 за всё до 10 чел.
Все о викингах - экскурсия по историческому музею Стокгольма
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Все о викингах - экскурсия по историческому музею Стокгольма
Погрузитесь в мир викингов на индивидуальной экскурсии по историческому музею Стокгольма. Узнайте тайны древних воинов и их наследие
11 авг в 13:00
12 авг в 11:00
от €247 за всё до 10 чел.
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме
Погрузиться в мир любимых детских книг и узнать о жизни шведской сказочницы
Начало: На площади Sankt Eriksplan
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €195 за всё до 10 чел.
Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде
Узнать историю символа города и пройти по его залам
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от €160 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Стокгольм на экскурсиях?

В Стокгольме бесконечное множество культурных и природных достопримечательностей, это и уникальные музеи, сокровища викингов, королевские парки, замки и дворцы, а также природная красота шведской сельской местности и конечно же его красивейший Гамла Стан

Местные экскурсоводы

Стокгольм прекрасный город, чтобы исследовать его, вам потребуется много времени, поэтому, чтобы охватить за одну поездку основные достопримечательности, рекомендуем отправиться на экскурсии, которые вы можете найти в нашем каталоге. Вам потребуется только выбрать подходящую и забронировать её, всё остальное возьмут на себя профессиональные гиды 😉

Последние отзывы на экскурсии

Кирилл
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
Было супер! Гузель рассказала и про историю города и страны, и про культуру и про то как сейчас живут люди. Мне кажется мы увидели весь город с разных сторон. А потом она нам посоветовала ещё мест для посещения.
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m
Стокгольм и его необычные памятники
Прекрасная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Ирина прекрасный экскурсовод, итересный рассказчик. Очень рекомендуем.
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Людмила
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Благодаря Гузель я влюбилась в Швецию и Стокгольм с «первого взгляда»! Познавательная, информативная и очень интересная история города! Слушала как сказку!
Просто море удовольствия!
Сам гид, Гузель очень отзывчивый, деликатный человек!
Незабываемые впечатления!
Спасибо Гузель! Хочу вернуться в Стокгольм снова и снова!
Рекомендую всем!
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И
Понять Стокгольм за 3 часа
Огромное спасибо, гиду Людмиле! Наши экскурсии по Стокгольму прошли очень легко, интересно и познавательно, Людмила помогла нам увидеть этот замечательный
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город со всех сторон, мы проехались по архипелагу, прошли пешком по старому городу, получили ответы на все интересовавшие нас вопросы.
Замечательный, профессиональный и очень приятный в общении гид. Очень рекомендую!

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Катя
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Очень рекомендую, действительно профессионал в своем деле, ощущается что Гузель действительно разбирается в истории Швеции. Мы были в восторге)
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А
Визит в Королевский дворец Стокгольма
мы увлекательно прогулялись по королевскому дворцу с Валентиной. смогли даже запомнить и уложить факты шведской запутанной истории престолонаследия. подросткам было интересно
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Ольга
Стокгольм и его необычные памятники
Ирина замечательный и знающий экскурсовод. Ирина с огромным увлечением и любовью рассказывала о городе и мы спокойно прошли по главным достопримечательностям. Узнали много интересного о Стокгольме и Швеции. Рекомендуем эту экскурсию.
Спасибо Ирина.
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E
История Стокгольма без скучных фактов и дат
Потрясающий гид, рассказывает о городе увлеченно, с большой любовью. Оптимальный маршрут и объем информации для знакомства со Стокгольмом.
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И
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
Невероятное путешествие на велосипедах! Очень образованный и интересный гид, впечатления от экскурсии остались на высоте!
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S
По Стокгольму - с аудиогидом в вашем смартфоне
Все понравилось, интересные рассказы, правда карта фиговая но это видимо косяк самого приложения
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Всего 1400 отзывов в Стокгольм

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Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм

Самые популярные экскурсии в Стокгольм
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города;
  2. Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным;
  3. Стокгольм и его необычные памятники;
  4. Скульптуры Стокгольма;
  5. В Стокгольм с детьми.
Что посмотреть в Стокгольм
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город (Гамла Стан);
  2. Королевский дворец Стокгольм;
  3. Дворец Дроттнингхольм;
  4. Музей Васа;
  5. Скансен;
  6. Метро;
  7. Дворец Врангеля;
  8. Королевский драматический театр;
  9. Королевский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в августе 2026
Сейчас в Стокгольм можно забронировать 51 экскурсию от 12 до 480. Туристы уже оставили гидам 1400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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