Все экскурсии в Стокгольм
36 экскурсий в Стокгольм, 907 отзывов, цены от €20 до €299. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Стокгольм много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Швеции как можно лучше
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Отголоски средневековья в шведской столице
В путешествии по одному из крупнейших средневековых кварталов, сохранившихся в Европе, вы погрузитесь в атмосферу старинных улочек, характерных для той эпохи построек и таинственных деталей, укрытых в уголках Стокгольма. Вас ждут сказочные истории, городские легенды и захватывающие факты из жизни «Гамла Стан».
Ежедневная прогулка по Стокгольму
Узнать и полюбить город за 2 часа
Наша дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет с первого дня прочувствовать атмосферу Стокгольма и начать ориентироваться в шведской столице. Мы проведем вас по знаковым достопримечательностям, покажем современную внутреннюю жизнь города и расскажем самые интересные факты из его истории. Вы узнаете о лучших местных ресторанчиках, познакомитесь с крошечным символом Стокгольма и с нашей помощью наметите план дальнейшего путешествия!
Стокгольм со всех сторон
Насыщенная обзорная прогулка от Старого города до шведского Бруклина и подъем на смотровую площадку
Стокгольм — это не только чинные улицы Старого Города, но и восхитительные виды со смотровых площадок. На этой прогулке вы откроете разные грани города — от пряничных домов Гамла Стана до богемного Сёдермальма с галереями и хипстерскими кофейнями, окутанными ароматами булочек с корицей. Приготовьтесь не просто изучить ключевые достопримечательности центра, но и подняться на одну из лучших панорамных точек, откуда видно весь Стокгольм и где захватывает дух!
Метро Стокгольма
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Для того, чтобы описать метро Стокгольма, слов всегда будет маловато. Его нужно увидеть собственными глазами! Вместе мы пройдем по самым интересным и красивым станциям, погрузимся в их атмосферу, я расскажу их историю и покажу интересные детали.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
Рождественские традиции, ярмарки, рынки и многое другое на обзорной экскурсии с местной жительницей
Устали от монотонного пересказа исторических фактов? Хотели бы узнать историю города в лёгкой познавательной форме? На обзорной прогулке со мной вы получите самую полноценную картину Стокгольма — как его современной, так и исторической части.
Стокгольм и его необычные памятники
Прогулка по четырем островам города в поиске самых удивительных мемориалов
Приглашаю вас на необычную экскурсию, в процессе которой вы не только познакомитесь со Стокгольмом, но и увидите множество действительно необычных памятников.
В Стокгольм с детьми
Интерактивная прогулка по Старому городу и центру Стокгольма
Спокойствие, только спокойствие! Обзорно-развлекательная экскурсия рассчитана как на детей, так и на взрослых. Интересно будет всем. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу и в веселой и игровой форме узнаете о самых важных достопримечательностях города, а также услышите множество историй о принцах и принцессах, драконах и других сказочных персонажах.
История одного кораблекрушения
Посетить увлекательный музей королевского корабля «Васа», поднятого с морских глубин
В, казалось бы, небольшом Стокгольме сосредоточено невероятное количество интересных музеев, каждый из которых по-новому раскрывает шведскую историю и культуру. Приглашаю отправиться в музей корабля «Васа» — одного из самых дорогих и красивых военных кораблей 17 века. Перед вами откроются секреты и истории, пролежавшие 333 года на дне моря, но сохранившиеся и дошедшие до наших дней в экспозиции самого посещаемого музея Скандинавии.
10 островов Стокгольма
Насыщеная автомобильная экскурсия по городу
Идеальный вариант начать знакомство со столицей Швеции – отправиться на обзорную автомобильную экскурсию. За 3 часа вы увидите самые важные достопримечательности Стокгольма. Будем останавливаться, гулять и рассматривать объекты города, я познакомлю вас с историей и расскажу об особенностях образа жизни шведов.
Вечерний тур по Стокгольму
Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться рождественской иллюминацией
Стокгольм совсем не похож на большинство европейских городов и шведы украшают северную столицу так, чтобы новогодняя иллюминация была в балансе с архитектурным стилем города. Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам. Вы посетите центральные районы и острова и узнаете не только о викингах и их традициях, но также о быте современных шведов.
Понять Стокгольм за 3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Экскурсия по Стокгольму на авто – это прекрасная возможность увидеть город сразу с нескольких панорамных площадок. Мы проедем 7 шведских островов и вы увидите бесконечно множество районов, где «кипит жизнь» шведской столицы. Моя экскурсия — это баланс историй о современной жизни с интересными рассказами об истории страны. Все будет lagom, поехали!
Скульптуры Стокгольма
Увидеть современные творения и понять их взаимодействие с городом
Скульптуры и скульптурные композиции, порой очень неожиданные и даже эксцентричные, органично вплетены в облик шведской столицы. На прогулке по Старому Городу, острову рыцарей, Королевскому острову, деловому Сити, аристократическому Восточному району и Корабельному острову вы увидите самые интересные и оригинальные уличные скульптуры. А я расскажу вам об их создании, символизме и жизни вне музеев.
Нобелевский Стокгольм
История проведения всемирно известной церемонии
В городской Ратуше, где ежегодно проходит банкет и торжественный бал в честь присуждения Нобелевской премии, я познакомлю вас с историей самого Альфреда Нобеля, расскажу о тонкостях организации этого события мирового масштаба, о номинациях и номинантах. А в завершении прогулки вы сможете подняться на башню, чтобы взглянуть на город с прекрасной панорамной точки.
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Жизнь шведских монархов, заговоры, традиции и истории разных эпох
Перед вами откроются ворота резиденции шведского монарха Карла XVI Густава. Мы пройдемся по парадным залам Королевского дворца и рассмотрим их внутреннее убранство. Понаблюдаем смену караула и проникнем в дворцовых тайны разных эпох. Вы узнаете, почему правящая династия Швеции носит французскую фамилию, где вырос главный соперник Петра I и кого считают самой своенравной обитательницей Королевского дворца.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Узнать всё самое интересное и необычное об известнейшем приёме мира
Банкет в честь вручения Нобелевской премии полностью соответсвует значимости этого ежегодного события. Гуляя по залам Ратуши, вы узнаете обо всех этапах подготовки к банкету, откроете особенности ритуалов, пройдёте по следам лауреатов и поймёте, как организуется это международное мероприятие.
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Исследовать улочки самого сердца Стокгольма и погрузиться в историю шведской монархии
Давайте прогуляемся по нетуристическим уголкам Стокгольма и достопримечательностям Старого города. Побродим по острову Святого духа, посетим место захоронения шведских монархов, пройдемся по самой узкой улочке и проверим, не связали ли очередную шапочку маленькому символу города. Я покажу вам Стокгольм «для своих», познакомлю с его историей и самыми известными обитателями.
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Познавательная экскурсия для детей и взрослых
Увидеть чум старой лапландки и того самого северного оленя, который помогал Герде, зайти в гости у мумми троллям и отведать фирменные фрикадельки, побывать в парке Скансен и узнать всю историю Швеции.
Мир подземного Стокгольма
Увидеть станции-шедевры самого необычного метро в мире и расшифровать идеи шведских архитекторов
Стокгольмцы совершенно нескромно, но совершенно справедливо называют свое метро самым красивым в мире. Готовы в этом убедиться? Вы посетите станции, похожие на залы галереи современного искусства, проникнете в замыслы и тайны художников. Побываете в скалистом гроте, увидите гуляющие по потолку ботинки и другие чудеса шведской подземки.
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