Вечерний тур по Стокгольму

Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться рождественской иллюминацией

Стокгольм совсем не похож на большинство европейских городов и шведы украшают северную столицу так, чтобы новогодняя иллюминация была в балансе с архитектурным стилем города. Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам. Вы посетите центральные районы и острова и узнаете не только о викингах и их традициях, но также о быте современных шведов.