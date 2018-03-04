1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Музей Скансен

На месте Скансена, на острове Юргорден, существовали лишь горы и сосновый лес, но Артур Хазелиус, человек безумно любивший свою Родину, решил собрать на этом участке земли дома и поместья со всей Швеции. Заповедник сохранил особенности быта и культуру жителей — как только вы зайдете в Скансен, вам покажется, что вы оказались в Швеции 18 века. Мирные жители того времени будут заниматься своими обычными делами и с удовольствием предложат вам отведать самых вкусных булочек из местной пекарни или посетить гончарную мастерскую. А может быть, вы хотите помочь дровосеку и нарубить дров? Или посидеть за партой в старинной школе?

Забудьте про интернет, телефон и современные технологии! Как только вы попадаете в Скансен, то сразу почувствуете себя в сказке, и время, проведенное там, запомнится надолго.

Стокгольм: Старый город

После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности. Мы пройдем по необычному и увлекательному маршруту, по красивейшим улочкам Стокгольма. Я покажу вам Большую площадь, самую узкую улочку, маленького железного мальчика, рунический камень, Королевский дворец, Немецкую и Большую церкви.

Кроме того, вы сможете отведать классические блюда на ежегодной ярмарке и посмотреть смену караула (она проходит каждый день в 12.15, по воскресеньям в 13.15).

Кому подойдет экскурсия