1 отзыв оставили туристы

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Старый город и музей Скансен в Стокгольме

Увидеть Швецию в миниатюре и главные достопримечательности ее столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

156 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
4
Oksana
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Oksana – представитель в Стокгольме
На этой экскурсии 🧭, идеальной для семей и дружеских компаний, вас ждут самый посещаемый музей Скандинавии, Скансен, и прогулка 👣 по улочкам Старого города.

Скансен — это самая настоящая Швеция в миниатюре.

Не нужно путешествовать по всей стране, чтобы увидеть, как жили разные народности на территории Швеции, достаточно попасть сюда, в крупнейший музей-заповедник в Европе! На прогулке 👣 я нескучным языком расскажу об истории 📖 Швеции, о средневековом быте и о том, как начинался Стокгольм.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме

Что вас ожидает

Музей Скансен
На месте Скансена, на острове Юргорден, существовали лишь горы и сосновый лес, но Артур Хазелиус, человек безумно любивший свою Родину, решил собрать на этом участке земли дома и поместья со всей Швеции. Заповедник сохранил особенности быта и культуру жителей — как только вы зайдете в Скансен, вам покажется, что вы оказались в Швеции 18 века. Мирные жители того времени будут заниматься своими обычными делами и с удовольствием предложат вам отведать самых вкусных булочек из местной пекарни или посетить гончарную мастерскую. А может быть, вы хотите помочь дровосеку и нарубить дров? Или посидеть за партой в старинной школе?

Забудьте про интернет, телефон и современные технологии! Как только вы попадаете в Скансен, то сразу почувствуете себя в сказке, и время, проведенное там, запомнится надолго.

Стокгольм: Старый город
После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности. Мы пройдем по необычному и увлекательному маршруту, по красивейшим улочкам Стокгольма. Я покажу вам Большую площадь, самую узкую улочку, маленького железного мальчика, рунический камень, Королевский дворец, Немецкую и Большую церкви.

Кроме того, вы сможете отведать классические блюда на ежегодной ярмарке и посмотреть смену караула (она проходит каждый день в 12.15, по воскресеньям в 13.15).

Кому подойдет экскурсия

  • Путешественникам, который хотят увидеть Старый город и музей-заповедник Скансен, увидеть настоящую классическую Швецию
  • Прогулка особенно понравится семьям с детьми, поскольку на территории Скансена есть не только заповедник с самыми разнообразными животными, но и огромный детский парк.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Старый город и музей Скансен в Стокгольме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oksana
Oksana
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?
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1 отзыв оставили туристы

4 марта 2018
У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!

Oksana проводит ещё 7 экскурсий

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