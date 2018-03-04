1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения Стокгольма и его достопримечательностей - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться прогулками по Старому городу и посещением музея Васа. В помещении музея можно укрыться от возможных дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и переменчивым условиям. Зимой, с ноября по март, погода холодная и ветреная, но это не мешает насладиться историческими местами, особенно если вы любите зимние виды отдыха.

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот улицы ведет к новому открытию. Экскурсия по Старому городу и музею Скансен в Стокгольме предлагает именно такое приключение.Вас

ждет уникальный музей под открытым небом Скансен, где история Швеции оживает в каждом доме и на каждой улице. Вы увидите, как жили шведы в разные эпохи, попробуете традиционные блюда и даже сможете поучаствовать в старинных ремеслах. Затем, садясь на водный трамвай, вы отправитесь в Старый город, где средневековые улочки расскажут свои тайны, а знаменитые достопримечательности, такие как Королевский дворец и Большая церковь, впечатлят своей красотой и величием. Эта экскурсия подарит вам не только знания, но и яркие впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей корабля Васа

Это место, которое обязательно нужно посетить, если окажетесь в Стокгольме! Представьте себе: величественный корабль XVII века, затонувший в своём первом плавании и пролежавший на дне 333 года, а теперь восстановленный до мельчайших деталей. Это единственный в мире корабль такого возраста, который сохранился в почти идеальном состоянии. При взгляде на его массивные деревянные корпуса, резные фигуры и пушки, вы буквально перенесётесь на несколько столетий назад.

Каждая экспозиция здесь оживляет историю: вы узнаете о смелых амбициях создателей, о роковой ошибке, приведшей к катастрофе, и о невероятной операции по подъёму корабля из морской пучины. Интерактивные выставки позволят вам почувствовать атмосферу эпохи — вы сможете исследовать модели кораблей, древние артефакты и даже побывать в виртуальном путешествии на борту.

Это не просто музей, а настоящее путешествие во времени, которое подарит вам яркие эмоции и новые знания. Музей корабля Васа — это место, которое невозможно забыть, оно пробуждает воображение и захватывает дух!

Стокгольм: Старый город

После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности. Мы пройдем по необычному и увлекательному маршруту, по красивейшим улочкам Стокгольма. Я покажу вам Большую площадь, самую узкую улочку, маленького железного мальчика, рунический камень, Королевский дворец, Немецкую и Большую церкви.

Кроме того, вы сможете отведать классические блюда на ежегодной ярмарке и посмотреть смену караула (она проходит каждый день в 12.15, по воскресеньям в 13.15).

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят увидеть Старый город и музей корабля

Эта экскурсия особенно понравится семьям с детьми, ведь музей Васа предлагает увлекательные интерактивные экспозиции о жизни и приключениях XVII века

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.