1 отзыв оставили туристы

Вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть Швецию в миниатюре
- 🏰 Прогулка по историческим улочкам Старого города
- 👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
- 🍰 Дегустация традиционных шведских булочек
- 🛳 Увлекательное путешествие на водном трамвайчике
- 🏞 Погружение в атмосферу 18 века
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Скансен
- Большая площадь
- Самая узкая улочка
- Маленький железный мальчик
- Рунический камень
- Королевский дворец
- Немецкая церковь
- Большая церковь
Описание экскурсии
Музей корабля Васа
Это место, которое обязательно нужно посетить, если окажетесь в Стокгольме! Представьте себе: величественный корабль XVII века, затонувший в своём первом плавании и пролежавший на дне 333 года, а теперь восстановленный до мельчайших деталей. Это единственный в мире корабль такого возраста, который сохранился в почти идеальном состоянии. При взгляде на его массивные деревянные корпуса, резные фигуры и пушки, вы буквально перенесётесь на несколько столетий назад.
Каждая экспозиция здесь оживляет историю: вы узнаете о смелых амбициях создателей, о роковой ошибке, приведшей к катастрофе, и о невероятной операции по подъёму корабля из морской пучины. Интерактивные выставки позволят вам почувствовать атмосферу эпохи — вы сможете исследовать модели кораблей, древние артефакты и даже побывать в виртуальном путешествии на борту.
Это не просто музей, а настоящее путешествие во времени, которое подарит вам яркие эмоции и новые знания. Музей корабля Васа — это место, которое невозможно забыть, оно пробуждает воображение и захватывает дух!
Стокгольм: Старый город
После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности. Мы пройдем по необычному и увлекательному маршруту, по красивейшим улочкам Стокгольма. Я покажу вам Большую площадь, самую узкую улочку, маленького железного мальчика, рунический камень, Королевский дворец, Немецкую и Большую церкви.
Кроме того, вы сможете отведать классические блюда на ежегодной ярмарке и посмотреть смену караула (она проходит каждый день в 12.15, по воскресеньям в 13.15).
Кому подойдет экскурсия
- Путешественникам, которые хотят увидеть Старый город и музей корабля
- Эта экскурсия особенно понравится семьям с детьми, ведь музей Васа предлагает увлекательные интерактивные экспозиции о жизни и приключениях XVII века
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.