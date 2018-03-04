1 отзыв оставили туристы

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Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме

Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот улицы ведет к новому открытию. Экскурсия по Старому городу и музею Скансен в Стокгольме предлагает именно такое приключение.

Вас
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ждет уникальный музей под открытым небом Скансен, где история Швеции оживает в каждом доме и на каждой улице.

Вы увидите, как жили шведы в разные эпохи, попробуете традиционные блюда и даже сможете поучаствовать в старинных ремеслах.

Затем, садясь на водный трамвай, вы отправитесь в Старый город, где средневековые улочки расскажут свои тайны, а знаменитые достопримечательности, такие как Королевский дворец и Большая церковь, впечатлят своей красотой и величием.

Эта экскурсия подарит вам не только знания, но и яркие впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь

4
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть Швецию в миниатюре
  • 🏰 Прогулка по историческим улочкам Старого города
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей с детьми
  • 🍰 Дегустация традиционных шведских булочек
  • 🛳 Увлекательное путешествие на водном трамвайчике
  • 🏞 Погружение в атмосферу 18 века

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Стокгольма и его достопримечательностей - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться прогулками по Старому городу и посещением музея Васа. В помещении музея можно укрыться от возможных дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и переменчивым условиям. Зимой, с ноября по март, погода холодная и ветреная, но это не мешает насладиться историческими местами, особенно если вы любите зимние виды отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме
Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме
Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме

Что можно увидеть

  • Скансен
  • Большая площадь
  • Самая узкая улочка
  • Маленький железный мальчик
  • Рунический камень
  • Королевский дворец
  • Немецкая церковь
  • Большая церковь

Описание экскурсии

Музей корабля Васа

Это место, которое обязательно нужно посетить, если окажетесь в Стокгольме! Представьте себе: величественный корабль XVII века, затонувший в своём первом плавании и пролежавший на дне 333 года, а теперь восстановленный до мельчайших деталей. Это единственный в мире корабль такого возраста, который сохранился в почти идеальном состоянии. При взгляде на его массивные деревянные корпуса, резные фигуры и пушки, вы буквально перенесётесь на несколько столетий назад.

Каждая экспозиция здесь оживляет историю: вы узнаете о смелых амбициях создателей, о роковой ошибке, приведшей к катастрофе, и о невероятной операции по подъёму корабля из морской пучины. Интерактивные выставки позволят вам почувствовать атмосферу эпохи — вы сможете исследовать модели кораблей, древние артефакты и даже побывать в виртуальном путешествии на борту.

Это не просто музей, а настоящее путешествие во времени, которое подарит вам яркие эмоции и новые знания. Музей корабля Васа — это место, которое невозможно забыть, оно пробуждает воображение и захватывает дух!

Стокгольм: Старый город

После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности. Мы пройдем по необычному и увлекательному маршруту, по красивейшим улочкам Стокгольма. Я покажу вам Большую площадь, самую узкую улочку, маленького железного мальчика, рунический камень, Королевский дворец, Немецкую и Большую церкви.

Кроме того, вы сможете отведать классические блюда на ежегодной ярмарке и посмотреть смену караула (она проходит каждый день в 12.15, по воскресеньям в 13.15).

Кому подойдет экскурсия

  • Путешественникам, которые хотят увидеть Старый город и музей корабля
  • Эта экскурсия особенно понравится семьям с детьми, ведь музей Васа предлагает увлекательные интерактивные экспозиции о жизни и приключениях XVII века

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1440 туристов
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические
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уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Н
У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!
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