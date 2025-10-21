Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лозанне с гидом
Лозанна очарует вас своими улочками и историей. Откройте для себя архитектуру и панорамы, которые оставят неизгладимое впечатление
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Швейцарское вино - это редкость, доступная лишь в Швейцарии. Погрузитесь в атмосферу виноградников Лаво и откройте для себя истинный вкус местных вин
Начало: У вашего отеля в Лозанне
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€540 за всё до 8 чел.
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по Лозанне
Погрузитесь в мир загадок и приключений в Лозанне! Узнайте, кто крадёт время у жителей, и решите головоломки на улицах города
Начало: На площади Сан-Франсуа
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
На могилу Коко Шанель, Пьера де Кубертена и других личностей
Начало: У главного входа на кладбище
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Одри Хепбёрн
Узнайте, почему Одри Хепбёрн выбрала Швейцарию для жизни. Путешествие по местам, связанным с её историей, оставит неизгладимые впечатления
12 дек в 09:00
14 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYuri21 октября 2025Анна очень приятная и доброжелательная.
Внимательна к клиентам - ориентируется на их интересы.
В целом интересно и легко рассказывает.
Время пролетело незаметно.
Очень хорошие знания и виденье истории показала в Кафедральном соборе.
Нам понравилось и с удовольствием можем рекомендовать этого гида.
- ДДарья20 октября 2025Анна - очень открытый и позитивный человек, с ней было комфортно на экскурсии. Она старалась рассказывать на интересующие нас темы, также было много актуальной информации о современной жизни в Швейцарии. Экскурсия нам понравилась!
- ООльга24 апреля 2025Интересная историческая экскурсия. Маленький город вместил в себя красивые здания и Истрию многих людей.
- ДДарья12 апреля 2025Все понравилось, было супер!
- ННиколай13 сентября 2024Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид! Анна очень доброжелательная, и с ней очень комфортно! Мы получили большое удовольствие от этой прогулки по городу!
- ЛЛада26 августа 2024Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!
- ССевиль23 августа 2024Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!
Экскурсия прошла на высшем уровне, Анна очень содержательно и
- ААлександр1 июня 2024Анна замечательный гид🫶
- ААня18 апреля 2024Это было очень атмосферно и познавательно! Спасибо за такие яркие впечатления и фото!
