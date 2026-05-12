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и непохож на другие города Европы. мы хотели узнать,что такое Швейцария и с чем её едят, и Анна стала нашим проводником в этом незнакомом для нас «мире». Рассказала много интересных фактов,подсказала что лучше привести и где поесть,очень помогала нам с малышкой,когда мы хотели сфотографироваться или когда она убегала от нас,то Анна терпеливо вела нашу экскурсию дальше (за это отдельное спасибо)). Анна замечательный гид и человек,на нашей экскурсии пошел сильный ливень,а мы не были к этому готовы (она отдала нам все свои вещи: мне шарф,ребенку свое пальто,мужу предложила зонт). Так что если для вас важен ещё каким человеком будет Гид,то смело обращаетесь к Анне.