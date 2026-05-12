Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Лозанна очарует вас своими улочками и историей. Откройте для себя архитектуру и панорамы, которые оставят неизгладимое впечатление
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €270 за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Погрузитесь в мир загадок и приключений в Лозанне! Узнайте, кто крадёт время у жителей, и решите головоломки на улицах города
Начало: На площади Сан-Франсуа
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Швейцарское вино - это редкость, доступная лишь в Швейцарии. Погрузитесь в атмосферу виноградников Лаво и откройте для себя истинный вкус местных вин
Начало: У вашего отеля в Лозанне
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €580 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
На могилу Коко Шанель, Пьера де Кубертена и других личностей
Начало: У главного входа на кладбище
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Одри Хепбёрн (из Лозанны)
Узнайте, почему Одри Хепбёрн выбрала Швейцарию для жизни. Путешествие по местам, связанным с её историей, оставит неизгладимые впечатления
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Мы с мужем и дочкой 2 лет впервые были в Швейцарии и попали в Лозанну. Город действительно очень красив, вертикален
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Анна очень приятная и доброжелательная.
Внимательна к клиентам - ориентируется на их интересы.
В целом интересно и легко рассказывает.
Время пролетело незаметно.
Очень хорошие знания и виденье истории показала в Кафедральном соборе.
Нам понравилось и с удовольствием можем рекомендовать этого гида.
Внимательна к клиентам - ориентируется на их интересы.
В целом интересно и легко рассказывает.
Время пролетело незаметно.
Очень хорошие знания и виденье истории показала в Кафедральном соборе.
Нам понравилось и с удовольствием можем рекомендовать этого гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна - очень открытый и позитивный человек, с ней было комфортно на экскурсии. Она старалась рассказывать на интересующие нас темы, также было много актуальной информации о современной жизни в Швейцарии. Экскурсия нам понравилась!
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Т
Юля замечательно провела экскурсию. Заинтересовала оба поколения экскурсантов. Порекомендую экскурсию с Юлей. Оцениваю в 10 баллов из 10 возможных.
+2
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Приятная прогулка по городу, Юлия, узнав, что у нас 4 детей сделала мини-квест с загадками, историями и призами. Очень приятно индивидуальное отношение
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Мы уже не в первый раз в Лозанне и думали, что видели всё… но Анна нас удивила! Прогулка по виноградным
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Интересная историческая экскурсия. Маленький город вместил в себя красивые здания и Истрию многих людей.
+6
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Д
Все понравилось, было супер!
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А
Анна - прекрасный гид. Спасибо за оперативные ответы и за гибкость и индивидуальный подход к запросу. Я сама не была
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Н
Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид! Анна очень доброжелательная, и с ней очень комфортно! Мы получили большое удовольствие от этой прогулки по городу!
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Всего 16 отзывов в Лозанне
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Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне
Самые популярные экскурсии в Лозанне
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Сколько стоит экскурсия по Лозанне в августе 2026
Сейчас в Лозанне можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 580. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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