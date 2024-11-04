Индивидуальные экскурсии в Лозанне с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Лозанне на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Олимпийская столица мира - увидеть и узнать самое главное и интересное
24 янв в 10:00
25 янв в 09:00
190 за всё до 10 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Прогуляться по виноградникам Лаво с видом на Женевское озеро и Альпы и попробовать местное вино
Начало: У вашего отеля в Лозанне
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Пешая
2 часа
Квест
до 5 чел.
Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Интерактивная прогулка по историческому центру с играми и загадками
Начало: На площади Сан-Франсуа
24 янв в 11:00
25 янв в 09:00
215 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    4 ноября 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    Анна - прекрасный гид. Спасибо за оперативные ответы и за гибкость и индивидуальный подход к запросу. Я сама не была
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    на экскурсии, в мою задачу входило найти гида для своих коллег, которые путешествовали по работе. Анна взяла на себя коммуникацию с ними и мои коллеги остались доволны. Еще раз спасибо

  • Н
    Николай
    13 сентября 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид! Анна очень доброжелательная, и с ней очень комфортно! Мы получили большое удовольствие от этой прогулки по городу!
  • Л
    Лада
    26 августа 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!
    Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!
  • С
    Севиль
    23 августа 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!! Экскурсия прошла на высшем уровне, Анна очень содержательно и
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    полноценно рассказала нам об истории города и его значимых местах. Также мы узнали множество фактов о жителях города - Дэвиде Боуви, Коко Шанель и русских переселенцах. Посетили протестантский храм и узнали о влиянии протестантизма на жизнь города и Швейцарии. А ещё прогулялись по историческим красивым улочкам, попробовали шоколад и узнали о самых вкусных местах в городе!) Время экскурсии пролетело незаметно, и я бы очень хотела на экскурсию к Анне ещё раз! Всем рекомендую данную экскурсию, если будете в Лозанне🥰🍷

    Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    экскурсия понравилась, несмотря на сильный дождь и ветер, экскурсовод с лихвой компенсировала интересным рассказом все погодные катаклизмы!
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    Вино в Швейцарии?) ДА!!!!! Огромное спасибо Анне за экскурсию! Событие как раз из той категории, когда ты наслаждаешься всем: общением, природой, вином и
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    снова природой) Впечатления от этой поездки останутся с нами надолго. Очень интересно, потрясающие виды. Анна обаятельная и располагающая к себе. Отдельное спасибо ей за пикник! Мы отлично провели время!

    Вино в Швейцарии?) ДА!!!!!Вино в Швейцарии?) ДА!!!!!Вино в Швейцарии?) ДА!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «Индивидуальные»

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  1. Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
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  3. Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Сколько стоит экскурсия по Лозанне в январе 2025
Сейчас в Лозанне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 320. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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