Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Морж и Толошну, где жила и творила Одри Хепбёрн. Участники узнают о её жизни в Швейцарии, привычках и наследии.
В Морже можно увидеть старинные улочки и набережную с видом на Монблан, а в Толошне - дом актрисы и церковь, где прошла церемония прощания. Это путешествие подарит незабываемые эмоции и позволит глубже понять личность легендарной актрисы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по местам Одри Хепбёрн
- 🏞 Вид на Монблан и прогулка по набережной
- 🏡 Посещение дома и церкви в Толошне
- 📜 Узнайте больше о жизни и наследии актрисы
- 🚗 Комфортабельное путешествие на авто
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Дом Одри Хепбёрн
- Церковь в Толошне
- Набережная Моржа
Описание экскурсии
Город Морж. Его улицы и некоторые жители ещё помнят скромную и не по-голливудски простую Одри. Мы пройдём по связанным с ней местам и увидим её глазами этот старинный городок с видом на Монблан. А также погуляем по чудесной набережной, наслаждаясь видами на озеро.
Деревня Толошна. В ней по-прежнему стоит дом, где жила Одри. Сейчас он принадлежит другой семье, но мы сможем прогуляться вокруг. Также вы увидите церковь, где проходила церемония прощания со знаменитой актрисой, и навестите её могилу неподалёку.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном авто, есть детское кресло.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Лозанне
Привет! Я Юля из Лозанны, перевожу со швейцарского французского во всех смыслах этого выражения. Живу здесь более 15 лет. С удовольствием знакомлю с любимыми уголками города путешественников и любознательных местных. Мои экскурсии никогда не ограничиваются просто достопримечательностями — в них всегда есть неожиданные элементы. Мне очень нравится наблюдать, какие эмоции они вызывают у гостей.Задать вопрос
