Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Морж и Толошну, где жила и творила Одри Хепбёрн. Участники узнают о её жизни в Швейцарии, привычках и наследии. В Морже можно увидеть старинные улочки и набережную с видом на Монблан, а в Толошне - дом актрисы и церковь, где прошла церемония прощания. Это путешествие подарит незабываемые эмоции и позволит глубже понять личность легендарной актрисы

Описание экскурсии

Город Морж. Его улицы и некоторые жители ещё помнят скромную и не по-голливудски простую Одри. Мы пройдём по связанным с ней местам и увидим её глазами этот старинный городок с видом на Монблан. А также погуляем по чудесной набережной, наслаждаясь видами на озеро.

Деревня Толошна. В ней по-прежнему стоит дом, где жила Одри. Сейчас он принадлежит другой семье, но мы сможем прогуляться вокруг. Также вы увидите церковь, где проходила церемония прощания со знаменитой актрисой, и навестите её могилу неподалёку.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном авто, есть детское кресло.