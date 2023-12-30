Олимпийская столица мира - увидеть и узнать самое главное и интересное
Лозанна — уютный город Швейцарской ривьеры на берегу Женевского озера с особенным курортным флёром. Вы пройдёте по его улочкам и полюбуетесь средневековой архитектурой Старого города. Посмотрите кукольное представление об истории возникновения кантона Во на площади Палю. И послушаете удивительную историю появления молочного шоколада.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по Старому городу с древними постройками и узнаете, какие знаменитости здесь жили — например, Коко Шанель.
- По желанию подниметесь на церковную башню, виды с которой на Женевское озеро и Альпы просто 10 из 10.
- Поймёте, как Швейцария добралась до первых строчек мировых рейтингов по разным показателям.
- Разберётесь, как Лозанна стала Олимпийской столицей мира.
- А завершите прогулку дегустацией местного вина в парке с живописными видами на озеро.
Организационные детали
- Если погода будет дождливой или холодной, часть с дегустацией вина в парке можем отменить.
- По запросу после экскурсии я провожу вас в Олимпийский музей. Цена билета в музей — 20 франков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Hanna — ваш гид в Лозанне
Привет! Я Анна, и я влюблена в Швейцарию:) Как только я переехала сюда в 2022, сразу стала изучать маршруты, города, хайкинг-направления. И красота этой страны просто свела меня с ума. Швейцария — уникальная страна. С сумасшедше красивой природой и интересной, необычной историей. И я стараюсь делать так, чтобы в каждую минуту вашего драгоценного времени в стране вы получили максимум впечатлений! По опыту и по моему личному мнению, главное в хорошей экскурсии — не количество информации об исторических памятниках с длинным список дат, а прекрасно проведённое время:) Словить атмосферу, удивиться, получить удовольствие, забыть про время, захотеть вернуться — вот что по-настоящему важно. Поэтому я постараюсь сделать нашу с вами прогулку лёгкой, при этом насыщенной и вполне информативной. Также я помогу составить оптимальный маршрут по стране и состыковать маршруты, предложу неочевидные места для посещения. Жду вас в Швейцарии!
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