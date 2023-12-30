Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Индивидуальная экскурсия в Лозанне

Олимпийская столица мира - увидеть и узнать самое главное и интересное

Лозанна — уютный город Швейцарской ривьеры на берегу Женевского озера с особенным курортным флёром. Вы пройдёте по его улочкам и полюбуетесь средневековой архитектурой Старого города. Посмотрите кукольное представление об истории возникновения кантона Во на площади Палю. И послушаете удивительную историю появления молочного шоколада.
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Ближайшие даты:
30
дек
2
янв
3
янв
4
янв
5
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6
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7
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по Старому городу с древними постройками и узнаете, какие знаменитости здесь жили — например, Коко Шанель.
  • По желанию подниметесь на церковную башню, виды с которой на Женевское озеро и Альпы просто 10 из 10.
  • Поймёте, как Швейцария добралась до первых строчек мировых рейтингов по разным показателям.
  • Разберётесь, как Лозанна стала Олимпийской столицей мира.
  • А завершите прогулку дегустацией местного вина в парке с живописными видами на озеро.

Организационные детали

  • Если погода будет дождливой или холодной, часть с дегустацией вина в парке можем отменить.
  • По запросу после экскурсии я провожу вас в Олимпийский музей. Цена билета в музей — 20 франков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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