Hanna — ваш гид в Лозанне

Привет! Я Анна, и я влюблена в Швейцарию:) Как только я переехала сюда в 2022, сразу стала изучать маршруты, города, хайкинг-направления. И красота этой страны просто свела меня с ума. Швейцария — уникальная страна. С сумасшедше красивой природой и интересной, необычной историей. И я стараюсь делать так, чтобы в каждую минуту вашего драгоценного времени в стране вы получили максимум впечатлений! По опыту и по моему личному мнению, главное в хорошей экскурсии — не количество информации об исторических памятниках с длинным список дат, а прекрасно проведённое время:) Словить атмосферу, удивиться, получить удовольствие, забыть про время, захотеть вернуться — вот что по-настоящему важно. Поэтому я постараюсь сделать нашу с вами прогулку лёгкой, при этом насыщенной и вполне информативной. Также я помогу составить оптимальный маршрут по стране и состыковать маршруты, предложу неочевидные места для посещения. Жду вас в Швейцарии!

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