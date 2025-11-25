Живописный центр Цюриха раскрывает перед посетителями великолепие исторических зданий на фоне синих вод реки Лиммат.
Величественный Гроссмюнстер с двумя башнями и флагами Швейцарии, а также изящный зелёный шпиль церкви Фраумюнстер создают уникальную атмосферу.
Берега Лиммата, обрамлённые старинными домами и уютными набережными, предлагают гармоничное сочетание истории и природы. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет ощутить дух старого европейского города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественный Гроссмюнстер
- 🌿 Изящный шпиль Фраумюнстера
- 🏞️ Живописные виды на Лиммат
- 🏘️ Уютные набережные и мосты
- 🕍 Историческая атмосфера Цюриха
Что можно увидеть
- Гроссмюнстер
- Фраумюнстер
Описание экскурсииЖивописный городской пейзаж центра Цюриха открывает панораму исторических зданий на фоне синих вод реки Лиммат. В центре внимания — величественный кафедральный собор Гроссмюнстер с двумя узнаваемыми башнями, украшенными флагами Швейцарии. По соседству возвышается церковь Фраумюнстер с изящным зелёным шпилем. Берега Лиммата обрамлены старинными домами, уютными набережными и мостами, создавая гармоничную атмосферу старого европейского города, где история и природа сливаются в едином живописном ансамбле.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Https://maps. app. goo. gl/NWssiY1nRhAktG6d6 Zurich Bus parking
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
