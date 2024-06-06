Г Галина Ежедневная прогулка по Цюриху читать дальше что обычно надолго запоминается. Приятно было также, что он быстро решил мои личные вопросы. Спасибо компании за организацию таких экскурсий и, конечно, гиду. Мой гид Володя познакомил меня с городом в очень непринужденной манере. Кроме программных мест показал мне свои любимые потайные местечки,

A Aleksandr Пешком по центру Цюриха Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.

И Илья Пешком по центру Цюриха На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.

Е Евгений Цюрих - путешествие во времени Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.

Е Екатерина Счастливый день в Цюрихе Совершила великолепную прогулку с Юлией по Цюриху. Познавательно, содержательно и увлекательно. Посетили старый город и прошлись по Банхофштрассе. Юлия показала знаковые места, рассказала про местные рестораны и предложила идеи для дальнейшего отдыха в Цюрихе. Рекомендую

И Иван Ежедневная прогулка по Цюриху Получилась индивидуальная экскурсию с Людмилой:) Прогулялись, покушали классного джелатто, посмотрели город, класс☺️

Н Наталья Ежедневная прогулка по Цюриху Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!

M Mila Счастливый день в Цюрихе Все супер! Большое спасибо) Юлия интересный рассказчик и добрый, приятный человек 🫶🏻

D Darja Пешком по центру Цюриха читать дальше остались в восторге от экскурсии с Алексеем. Совершенно чудесная прогулка с вагоном интересной нетривиальной информации о Цюрихе. Однозначно рекомендую Алексея как интересного гида по Цюриху. Благодарим! Хоть я сама и не смогла принять участие в эксурсии, так как именно в этот день разболелась, но мои родственники