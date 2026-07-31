2 отзыва оставили туристы

Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Цюрих дарит незабываемые впечатления! В ходе этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в историю города, прогуливаясь по знаменитой Банхофштрассе, осматривая монастыри Фраумюнстер и Гросмюнстер с их легендарными витражами.
Пройдете по следам великих личностей, посетите смотровую площадку в парке Линденхоф и насладитесь видами Альп. В завершение экскурсии вас ждет уютное кафе с ароматным кофе и свежей выпечкой
Лучшие месяцы для экскурсии в Цюрихе - июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой, что идеально подходит для прогулок и посещения достопримечательностей. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, особенно по вечерам. Зимой, с ноября по март, Цюрих окутан атмосферой праздников, но погода может быть менее предсказуемой, хотя это не мешает насладиться уютными кафе и культурными мероприятиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Банхофштрассе
Фраумюнстер
Гросмюнстер
Терменгассе
Церковь Св. Петра
Цюрихский оперный театр
Парк Линденхоф
Описание экскурсии
Старый город: путешествие сквозь эпохи
Прогулка начнется на одной из самых известных и дорогих торговых улиц мира — Банхофштрассе, где, как говорят местные, и находится Цюрих. В бывших монастырях Фраумюнстер и Гросмюнстер вы услышите легенды тысячелетних памятников и осмотрите чарующие витражи Марка Шагала. На улице Терменгассе поговорим об постройках Античности, а у церкви Св. Петра — о крупнейшем циферблате Европе. Кроме того, вы увидите изящное здание Цюрихского оперного театра. Пройдете по следам Парацельса, Эйнштейна, Вагнера, Джойса, Ленина, Юнга и других знаменитых личностей. А в парке Линденхоф посетите смотровую площадку, с которой открываются сказочные панорамы Цюриха на фоне заснеженных Альп.
Прогулка с другом в Цюрихе
Чтобы проникнуться атмосферой города, вы не только увидите его главные достопримечательности, но и заглянете в скрытые уютные дворики со старинными парадными. Узнаете об особенностях швейцарского образа жизни и ценностях местных жителей. В хорошую погоду отправимся на берег Цюрихского озера, где вы сможете понежиться в солнечных лучах, покормить лебедей и уток. Если позволит время, на улице Напфгассе я приглашу вас в уютное старинное кафе с очаровательным интерьером, свежей выпечкой и ароматным кофе. А еще я обожаю фотографировать, поэтому с удовольствием сделаю для вас много красивых снимков!
Организационные детали
Дополнительные расходы: еда и напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 396 туристов
Здравствуйте! Показывать город и быть гидом — мое большое увлечение и моя страсть. Мне нравится создавать яркие впечатления и приятную атмосферу во время прогулок. Комфорт и хорошее настроение гостей для читать дальшеуменьшить
меня — самое главное. Я веду блог о Цюрихе и обожаю его фотографировать. Среди прочих моих увлечений: культурология, психология и европейская история. У меня есть ученая степень по философии. Также я люблю путешествовать и изучать иностранные языки. До встречи в прекрасном Цюрихе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
–
3
–
2
–
1
–
Каримова
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие уголки, куда сами мы бы никогда не заглянули. Экскурсия прошла в очень приятной, дружественной атмосфере!
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Марина
Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰 Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела. Не принужденная подача информации, рекомендации что попробовать и привезти в подарок 🥰
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A
Alex
Прекрасный гид и маршрут, Юлия показала улочки и кафе которые самим найти практически невозможно.
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо! 🥰
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В
Виталий
Наша экскурсия по Цюриху с Юлией оказалась именно тем, что мы больше всего ценим в путешествиях - прогулкой как со старым хорошим другом. Юлия много рассказывала не только о достопримечательностях, читать дальшеуменьшить
но и о бытовых мелочах, привычках местных жителей, особенностях жизни в Швейцарии и отличиях от соседних стран. Было место и юмору, и более серьёзным разговорам.
Спасибо за погружение в рождественскую атмосферу города: в итоге после экскурсии осталось главное ощущение, что в Цюрих и в Швейцарию хочется вернуться ещё раз:-)
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Наталия
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и старый город, и набережные, и ратуши, и церкви, и бутики и традиционные ресторанчики. Если будете день в Цюрихе, рекомендую гида Юлию👍🍋
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Е
Елена
Прекрасная прогулка по Цюриху с Юлией! Так интересно, познавательно, душевно! Юля настолько легко и доступно преподносит информацию, проводит вас по таким изумительным и красивым местам, что два часа пролетают, как один миг! К тому же Юлия очень милая и красивая девушка, с которой просто приятно общаться. Юлия, огромное спасибо за сегодняшний день!