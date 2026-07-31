2 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Счастливый день в Цюрихе

Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Цюрих дарит незабываемые впечатления! В ходе этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в историю города, прогуливаясь по знаменитой Банхофштрассе, осматривая монастыри Фраумюнстер и Гросмюнстер с их легендарными витражами.

Пройдете по следам великих личностей, посетите смотровую площадку в парке Линденхоф и насладитесь видами Альп. В завершение экскурсии вас ждет уютное кафе с ароматным кофе и свежей выпечкой
5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Фотографии на память
  • 🏰 Легенды и памятники
  • 🌄 Вид на Альпы
  • ☕ Ароматный кофе и выпечка
  • 🏞️ Прогулка по уютным дворикам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Цюрихе - июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой, что идеально подходит для прогулок и посещения достопримечательностей. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, особенно по вечерам. Зимой, с ноября по март, Цюрих окутан атмосферой праздников, но погода может быть менее предсказуемой, хотя это не мешает насладиться уютными кафе и культурными мероприятиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе

Что можно увидеть

  • Банхофштрассе
  • Фраумюнстер
  • Гросмюнстер
  • Терменгассе
  • Церковь Св. Петра
  • Цюрихский оперный театр
  • Парк Линденхоф

Описание экскурсии

Старый город: путешествие сквозь эпохи

Прогулка начнется на одной из самых известных и дорогих торговых улиц мира — Банхофштрассе, где, как говорят местные, и находится Цюрих. В бывших монастырях Фраумюнстер и Гросмюнстер вы услышите легенды тысячелетних памятников и осмотрите чарующие витражи Марка Шагала. На улице Терменгассе поговорим об постройках Античности, а у церкви Св. Петра — о крупнейшем циферблате Европе. Кроме того, вы увидите изящное здание Цюрихского оперного театра. Пройдете по следам Парацельса, Эйнштейна, Вагнера, Джойса, Ленина, Юнга и других знаменитых личностей. А в парке Линденхоф посетите смотровую площадку, с которой открываются сказочные панорамы Цюриха на фоне заснеженных Альп.

Прогулка с другом в Цюрихе

Чтобы проникнуться атмосферой города, вы не только увидите его главные достопримечательности, но и заглянете в скрытые уютные дворики со старинными парадными. Узнаете об особенностях швейцарского образа жизни и ценностях местных жителей. В хорошую погоду отправимся на берег Цюрихского озера, где вы сможете понежиться в солнечных лучах, покормить лебедей и уток. Если позволит время, на улице Напфгассе я приглашу вас в уютное старинное кафе с очаровательным интерьером, свежей выпечкой и ароматным кофе. А еще я обожаю фотографировать, поэтому с удовольствием сделаю для вас много красивых снимков!

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 396 туристов
Здравствуйте! Показывать город и быть гидом — мое большое увлечение и моя страсть. Мне нравится создавать яркие впечатления и приятную атмосферу во время прогулок. Комфорт и хорошее настроение гостей для
читать дальшеуменьшить

меня — самое главное. Я веду блог о Цюрихе и обожаю его фотографировать. Среди прочих моих увлечений: культурология, психология и европейская история. У меня есть ученая степень по философии. Также я люблю путешествовать и изучать иностранные языки. До встречи в прекрасном Цюрихе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
1
Каримова
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие уголки, куда сами мы бы никогда не заглянули. Экскурсия прошла в очень приятной, дружественной атмосфере!
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
Хотим сказать большое спасибо, Юлие, за отличную экскурсию! Узнали историю страны, города, Юлия, показала нам такие
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰 Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Не принужденная подача информации, рекомендации что попробовать и привезти в подарок 🥰
Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰 Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰 Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰 Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰 Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰 Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰 Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Прекрасный гид и маршрут, Юлия показала улочки и кафе которые самим найти практически невозможно.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо! 🥰
Вам был полезен этот отзыв?
В
Наша экскурсия по Цюриху с Юлией оказалась именно тем, что мы больше всего ценим в путешествиях - прогулкой как со старым хорошим другом. Юлия много рассказывала не только о достопримечательностях,
читать дальшеуменьшить

но и о бытовых мелочах, привычках местных жителей, особенностях жизни в Швейцарии и отличиях от соседних стран. Было место и юмору, и более серьёзным разговорам.

Спасибо за погружение в рождественскую атмосферу города: в итоге после экскурсии осталось главное ощущение, что в Цюрих и в Швейцарию хочется вернуться ещё раз:-)

Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и старый город, и набережные, и ратуши, и церкви, и бутики и традиционные ресторанчики. Если будете день в Цюрихе, рекомендую гида Юлию👍🍋
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасная прогулка по Цюриху с Юлией! Так интересно, познавательно, душевно! Юля настолько легко и доступно преподносит информацию, проводит вас по таким изумительным и красивым местам, что два часа пролетают, как один миг! К тому же Юлия очень милая и красивая девушка, с которой просто приятно общаться. Юлия, огромное спасибо за сегодняшний день!
Прекрасная прогулка по Цюриху с Юлией! Так интересно, познавательно, душевно! Юля настолько легко и доступно преподносит
Прекрасная прогулка по Цюриху с Юлией! Так интересно, познавательно, душевно! Юля настолько легко и доступно преподносит
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Цюриха

Похожие экскурсии на «Счастливый день в Цюрихе»

В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Свидание с Цюрихом каждый день
Пешая
2 часа
79 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Цюрихом каждый день
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€50 за человека
Личное свидание с Цюрихом
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Прогулка по Цюриху подарит яркие эмоции и ценные знания. Узнайте о церкви с самым большим циферблатом, где жил Ленин и многое другое
Начало: В вестибюле железнодорожного вокзала Hauptbahnhof
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Цюрихе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Цюрихе
от €230 за экскурсию