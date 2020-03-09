2 отзыва оставили туристы

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Счастливый день в Цюрихе

Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю

5
2 отзыва
Julia
Julia – Гид из Цюриха
Цюрих делает людей счастливее! Чтобы убедиться в этом, вы не только познакомитесь с его памятниками и легендами, но и почувствуете особое настроение города.

Откроете сказочный вид на Альпы, заглянете в секретные дворики и старинные парадные, а на берегу озера или за чашкой кофе с ароматной выпечкой поговорим о ценностях и образе жизни швейцарцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе

Что вас ожидает

Старый город: путешествие сквозь эпохи
Прогулка 👣 начнется на одной из самых известных и дорогих торговых улиц мира — Банхофштрассе, где, как говорят местные, и находится Цюрих. В бывших монастырях Фраумюнстер и Гросмюнстер вы услышите легенды тысячелетних памятников и осмотрите чарующие витражи Марка Шагала. На улице Терменгассе поговорим об постройках Античности, а у церкви Св. Петра — о крупнейшем циферблате Европе. Кроме того, вы увидите изящное здание Цюрихского оперного театра. Пройдете по следам Парацельса, Эйнштейна, Вагнера, Джойса, Ленина, Юнга и других знаменитых личностей. А в парке Линденхоф посетите смотровую площадку, с которой открываются сказочные панорамы Цюриха на фоне заснеженных Альп.

Прогулка с другом в Цюрихе
Чтобы проникнуться атмосферой города, вы не только увидите его главные достопримечательности 🏛️, но и заглянете в скрытые уютные дворики со старинными парадными. Узнаете об особенностях швейцарского образа жизни и ценностях местных жителей. В хорошую погоду отправимся на берег Цюрихского озера, где вы сможете понежиться в солнечных лучах, покормить лебедей и уток. Если позволит время, на улице Напфгассе я приглашу вас в уютное старинное кафе с очаровательным интерьером, свежей выпечкой и ароматным кофе. А еще я обожаю фотографировать, поэтому с удовольствием сделаю для вас много красивых 🤩 снимков!

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки.

Начало и место завершения
🚩 Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе
Счастливый день в Цюрихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julia
Julia
Здравствуйте! Показывать город и быть гидом — мое большое увлечение и моя страсть. Мне нравится создавать яркие впечатления и приятную атмосферу во время прогулок. Комфорт и хорошее настроение гостей для меня — самое главное. Я веду блог о Цюрихе и обожаю его фотографировать. Среди прочих моих увлечений: культурология, психология и европейская история. У меня есть ученая степень по философии. Также я люблю путешествовать и изучать иностранные языки. До встречи в Цюрихе!
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2 отзыва оставили туристы

9 марта 2020
Прогулялись с Юлией по Цюриху 8 марта и остались очень довольны! Несмотря на довольно прохладную погоду, мы не заметили, как пролетели 2 часа экскурсии. Юлия замечательный гид и очень приятный собеседник. Советуем обращаться именно к ней, если хотите узнать много интересного об этом замечательном городе!
7 марта 2020
Очень легкая экскурсия при этом позновательная

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