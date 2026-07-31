2 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии в Цюрихе - июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой, что идеально подходит для прогулок и посещения достопримечательностей. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, особенно по вечерам. Зимой, с ноября по март, Цюрих окутан атмосферой праздников, но погода может быть менее предсказуемой, хотя это не мешает насладиться уютными кафе и культурными мероприятиями.

Цюрих дарит незабываемые впечатления! В ходе этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в историю города, прогуливаясь по знаменитой Банхофштрассе, осматривая монастыри Фраумюнстер и Гросмюнстер с их легендарными витражами. Пройдете по следам великих личностей, посетите смотровую площадку в парке Линденхоф и насладитесь видами Альп. В завершение экскурсии вас ждет уютное кафе с ароматным кофе и свежей выпечкой

Описание экскурсии

Старый город: путешествие сквозь эпохи

Прогулка начнется на одной из самых известных и дорогих торговых улиц мира — Банхофштрассе, где, как говорят местные, и находится Цюрих. В бывших монастырях Фраумюнстер и Гросмюнстер вы услышите легенды тысячелетних памятников и осмотрите чарующие витражи Марка Шагала. На улице Терменгассе поговорим об постройках Античности, а у церкви Св. Петра — о крупнейшем циферблате Европе. Кроме того, вы увидите изящное здание Цюрихского оперного театра. Пройдете по следам Парацельса, Эйнштейна, Вагнера, Джойса, Ленина, Юнга и других знаменитых личностей. А в парке Линденхоф посетите смотровую площадку, с которой открываются сказочные панорамы Цюриха на фоне заснеженных Альп.

Прогулка с другом в Цюрихе

Чтобы проникнуться атмосферой города, вы не только увидите его главные достопримечательности, но и заглянете в скрытые уютные дворики со старинными парадными. Узнаете об особенностях швейцарского образа жизни и ценностях местных жителей. В хорошую погоду отправимся на берег Цюрихского озера, где вы сможете понежиться в солнечных лучах, покормить лебедей и уток. Если позволит время, на улице Напфгассе я приглашу вас в уютное старинное кафе с очаровательным интерьером, свежей выпечкой и ароматным кофе. А еще я обожаю фотографировать, поэтому с удовольствием сделаю для вас много красивых снимков!

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки.