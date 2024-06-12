Это обзорная экскурсия на машине в Бернское нагорье. Мы вырвемся из бетонных джунглей Цюриха и уедем на целый день в самое сердце Швейцарии.
Посетим живописную долину водопадов, проедем вдоль голубого Тунского озера, зайдём в грот водопада, полюбуемся видами на луга и пасущихся животных. И по желанию заедем в красивый городок Тун.
Посетим живописную долину водопадов, проедем вдоль голубого Тунского озера, зайдём в грот водопада, полюбуемся видами на луга и пасущихся животных. И по желанию заедем в красивый городок Тун.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Бернское нагорье служило источником вдохновения для многих знаменитых личностей разных времён и областей деятельности: Джона Толкиена, Шарля Дарвина, Марка Твена. Вдохновимся этими местами и мы! Итак, в программе:
- Долина Лаутербруннена и лёгкий хайкинг в её пределах. В хорошую погоду вы увидите 72 водопада!
- Трюмельбахский водопад, который находится прямо в горе
- Прогулка с видом на ледник
- Городок Тун — исторический центр Бернского нагорья с уютными улочками и ресторанчиками
Вы узнаете:
- Почему это место называют долиной водопадов
- Что общего у неё с долиной эльфов из книги про хоббита
- Как поездки в Бернское нагорье повлияли на творчество великих поэтов и писателей
- Какие легенды ходят вокруг пиков Бернских гор — Юнгфрау, Фйгер и Менх
Организационные детали
- Программа подходит путешественникам всех возрастов
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Volkswagen Tiguan. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно
- Отдельно оплачиваются билеты на водопад — 15 франков/взрослый, детям до 6 лет бесплатно и обед (по желанию)
- В программе предусмотрен лёгкий треккинг без подъёмов, протяжённость маршрута — 8 км
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Julia — ваш гид в Цюрихе
Более семи лет в Швейцарии! Организую групповые и индивидуальные туры по стране. Также разрабатываю программы на несколько дней индивидуально под клиентов.Задать вопрос
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