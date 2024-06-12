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Это обзорная экскурсия на машине в Бернское нагорье. Мы вырвемся из бетонных джунглей Цюриха и уедем на целый день в самое сердце Швейцарии.



Посетим живописную долину водопадов, проедем вдоль голубого Тунского озера, зайдём в грот водопада, полюбуемся видами на луга и пасущихся животных. И по желанию заедем в красивый городок Тун.