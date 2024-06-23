Яркое фотопутешествие из Цюриха в Женеву с детьми

Изучить тонкости фотографии, исследовать Швейцарию и покормить лебедей у Женевского озера
Приглашаем вас в красочное путешествие по Швейцарии.

Вы побываете в восьми городах, осмотрите их главные достопримечательности, многим из которых уже сотни лет, полюбуетесь величественным горным массивом Пилатус и покормите грациозных лебедей
читать дальше

у Женевского озера.

В поездке вас сопроводит педагог, который будет каждый вечер заниматься с детьми и научит их основам фотографии.

Они сделают десятки ярких кадров, как настоящие профессионалы, а в завершение отпуска поучаствуют в показе лучших снимков.

Яркое фотопутешествие из Цюриха в Женеву с детьми
Яркое фотопутешествие из Цюриха в Женеву с детьми
Яркое фотопутешествие из Цюриха в Женеву с детьми
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* и 4*.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Оформляется заранее. Срок рассмотрения — до 45 дней.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Швейцарию

По прилёте в Цюрих — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Вечером — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. С маленькими путешественниками мы поговорим о Швейцарии и фотографии. Обсудим историю этого искусства, виды съёмок, изучим наши фотоаппараты и смартфоны и их возможности.

Прибытие в ШвейцариюПрибытие в ШвейцариюПрибытие в ШвейцариюПрибытие в Швейцарию
2 день

Поездка на панорамном поезде, знакомство с Цюрихом

Позавтракав, покатаемся на поезде «Бернина экспресс». Он оснащён панорамными окнами, позволяющими любоваться проплывающими Альпами, мостами, живописными городками и деревушками. Жемчужиной на этом пути является шестиарочный виадук Ландвассер.

После обеда вернёмся в Цюрих и устроим ознакомительный променад по этому городу с многовековой историей. Затем — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Сегодня мы поговорим об основах композиции, ракурсах, золотом сечении.

Поездка на панорамном поезде, знакомство с ЦюрихомПоездка на панорамном поезде, знакомство с ЦюрихомПоездка на панорамном поезде, знакомство с ЦюрихомПоездка на панорамном поезде, знакомство с Цюрихом
3 день

Люцерн, Берн, гора Пилатус

Позавтракаем и поедем в Люцерн. По пути обсудим природу света и световые схемы, разберёмся в видах объективов. По прибытии познакомимся с городом и заглянем в Швейцарский транспортный музей.

Далее доберёмся к подножию горного массива Пилатус, окутанного множеством легенд. Согласно одной из них, хребет назвали в честь Понтия Пилата, якобы упокоенного в этих местах.

Во второй половине дня прибудем в фактическую столицу Швейцарии — Берн. Прогуляемся по улочкам этого очаровательного, словно игрушечного города, и познакомимся с традициями, зародившимися ещё в Средневековье.

После размещения в отеле — самостоятельный ужин. Позже — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Этот вечер посвятим экспонометрии, выдержке, диафрагме, чувствительности плёнки.

Люцерн, Берн, гора ПилатусЛюцерн, Берн, гора ПилатусЛюцерн, Берн, гора ПилатусЛюцерн, Берн, гора Пилатус
4 день

Берн, Фрибур, прибытие в Монтрё

Позавтракав, продолжим знакомство с Берном. После обеда поедем в Фрибур, окружённый множеством монастырей и храмовых ансамблей. В этом городке удивительным образом переплелись немецкая готика с французским духом.

К ужину прибудем в Монтрё. После размещения в отеле — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Обсудим световую температуру, баланс белого, фильтры, цвета и контрасты.

Берн, Фрибур, прибытие в МонтрёБерн, Фрибур, прибытие в МонтрёБерн, Фрибур, прибытие в МонтрёБерн, Фрибур, прибытие в Монтрё
5 день

Монтрё, замок Эгль

Утром поближе познакомимся с Монтрё — одним из известнейших аристократических курортов Швейцарии. Прогуляемся по набережной, полюбуемся бирюзовой гладью Женевского озера. Посетим древний замок Шильон, который в своих произведениях упоминали Джордж Байрон, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюго и Александр Дюма.

Также побываем в средневековом замке Эгль, в котором сейчас действует музей вина. Эта локация входит в список объектов национального исторического наследия страны. Вечером вернёмся в Монтрё.

После ужина — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. На этот раз поговорим о минимализме в фотографии, фонах, отражениях, творческих приёмах, съёмке в условиях низкой освещённости.

Монтрё, замок ЭгльМонтрё, замок ЭгльМонтрё, замок ЭгльМонтрё, замок Эгль
6 день

Посещение парка миниатюр

Начнём день с парка железнодорожных миниатюр. Здесь собраны реплики немецких, швейцарских и американских паровозов, которые работают на угле и воде, как настоящие.

После обеда — возвращение в Монтрё, свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Этот урок посвятим размытости изображений, ночной съёмке, работе со штативом и многим другим нюансам фотографии.

Посещение парка миниатюрПосещение парка миниатюрПосещение парка миниатюрПосещение парка миниатюр
7 день

Лозанна, Женева

Сегодня исследуем Лозанну, где царит особенная космополитичная атмосфера. Пройдёмся по улочкам Старого города, осмотрим замок Сен-Мер, фонтан со статуей богини Правосудия, ратушу и другие достопримечательности. Посетим Олимпийский музей, насчитывающий более 10 тысяч экспонатов на спортивную тематику.

Вторую половину дня посвятим Женеве. Прогуляемся по набережной у озера, полюбуемся фонтаном и цветочными часами, побываем на острове Руссо и покормим лебедей.

После размещения в отеле — самостоятельный ужин. Вечером посмотрим лучшие фотографии, сделанными маленькими путешественниками за время поездки, а также вместе с родителями проведём конкурс на знание пройденного материала.

Лозанна, ЖеневаЛозанна, ЖеневаЛозанна, ЖеневаЛозанна, Женева
8 день

Возвращение домой

После завтрака — самостоятельный трансфер от отеля к аэропорту. На этом наше приключение завершено.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 970
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном транспорте
  • Проживание
  • Завтраки
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-педагогом
  • Экскурсии по программе
  • Занятия детей с педагогом
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Цюрих и из Женевы
  • Трансфер от аэропорта и обратно - € 220 в одну сторону на легковом автомобиле (до 3 чел.)
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты по программе: для участников младше 16 лет - € 310, старше - € 350
  • Поездка на поезде «Бернина экспресс» - от € 150
  • Виза - € 80 для взрослого, € 40 для ребёнка. Дополнительно оплачиваются сбор биометрических данных (€ 35) и подготовка документов (€ 35)
  • Обратите внимание: участие в туре возможно только совместно с детьми
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком. Стоимость тура при трёхместном размещении составит € 2691 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Цюрих, отель, вторая половина дня
Завершение: Женева, отель, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Цюриха

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыПрирода и пейзажиФотопрогулки

Похожие туры из Цюриха

Аудиогид «Ведьмы и палачи Цюриха»
Аудиогид
1 день
Аудиогид «Ведьмы и палачи Цюриха»
Начало: Площадь Парадеплац в Цюрихе
Расписание: Аудиогид можно забронировать на любой день и на любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
Прогуляться вдоль отвесных скал, полюбоваться неприступными вершинами и долинами как с картинки
Начало: Цюрих, точное место встречи - по договорённости, 1...
16 июня в 10:00
16 сен в 10:00
1 590 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Цюрихе
Все туры из Цюриха
ХорошоТам