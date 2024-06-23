Позавтракаем и поедем в Люцерн. По пути обсудим природу света и световые схемы, разберёмся в видах объективов. По прибытии познакомимся с городом и заглянем в Швейцарский транспортный музей.

Далее доберёмся к подножию горного массива Пилатус, окутанного множеством легенд. Согласно одной из них, хребет назвали в честь Понтия Пилата, якобы упокоенного в этих местах.

Во второй половине дня прибудем в фактическую столицу Швейцарии — Берн. Прогуляемся по улочкам этого очаровательного, словно игрушечного города, и познакомимся с традициями, зародившимися ещё в Средневековье.

После размещения в отеле — самостоятельный ужин. Позже — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Этот вечер посвятим экспонометрии, выдержке, диафрагме, чувствительности плёнки.