Вы побываете в восьми городах, осмотрите их главные достопримечательности, многим из которых уже сотни лет, полюбуетесь величественным горным массивом Пилатус и покормите грациозных лебедей
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* и 4*.
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Виза. Оформляется заранее. Срок рассмотрения — до 45 дней.
Программа тура по дням
Прибытие в Швейцарию
По прилёте в Цюрих — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Вечером — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. С маленькими путешественниками мы поговорим о Швейцарии и фотографии. Обсудим историю этого искусства, виды съёмок, изучим наши фотоаппараты и смартфоны и их возможности.
Поездка на панорамном поезде, знакомство с Цюрихом
Позавтракав, покатаемся на поезде «Бернина экспресс». Он оснащён панорамными окнами, позволяющими любоваться проплывающими Альпами, мостами, живописными городками и деревушками. Жемчужиной на этом пути является шестиарочный виадук Ландвассер.
После обеда вернёмся в Цюрих и устроим ознакомительный променад по этому городу с многовековой историей. Затем — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Сегодня мы поговорим об основах композиции, ракурсах, золотом сечении.
Люцерн, Берн, гора Пилатус
Позавтракаем и поедем в Люцерн. По пути обсудим природу света и световые схемы, разберёмся в видах объективов. По прибытии познакомимся с городом и заглянем в Швейцарский транспортный музей.
Далее доберёмся к подножию горного массива Пилатус, окутанного множеством легенд. Согласно одной из них, хребет назвали в честь Понтия Пилата, якобы упокоенного в этих местах.
Во второй половине дня прибудем в фактическую столицу Швейцарии — Берн. Прогуляемся по улочкам этого очаровательного, словно игрушечного города, и познакомимся с традициями, зародившимися ещё в Средневековье.
После размещения в отеле — самостоятельный ужин. Позже — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Этот вечер посвятим экспонометрии, выдержке, диафрагме, чувствительности плёнки.
Берн, Фрибур, прибытие в Монтрё
Позавтракав, продолжим знакомство с Берном. После обеда поедем в Фрибур, окружённый множеством монастырей и храмовых ансамблей. В этом городке удивительным образом переплелись немецкая готика с французским духом.
К ужину прибудем в Монтрё. После размещения в отеле — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Обсудим световую температуру, баланс белого, фильтры, цвета и контрасты.
Монтрё, замок Эгль
Утром поближе познакомимся с Монтрё — одним из известнейших аристократических курортов Швейцарии. Прогуляемся по набережной, полюбуемся бирюзовой гладью Женевского озера. Посетим древний замок Шильон, который в своих произведениях упоминали Джордж Байрон, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюго и Александр Дюма.
Также побываем в средневековом замке Эгль, в котором сейчас действует музей вина. Эта локация входит в список объектов национального исторического наследия страны. Вечером вернёмся в Монтрё.
После ужина — свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. На этот раз поговорим о минимализме в фотографии, фонах, отражениях, творческих приёмах, съёмке в условиях низкой освещённости.
Посещение парка миниатюр
Начнём день с парка железнодорожных миниатюр. Здесь собраны реплики немецких, швейцарских и американских паровозов, которые работают на угле и воде, как настоящие.
После обеда — возвращение в Монтрё, свободное время для взрослых, занятия с педагогом для детей. Этот урок посвятим размытости изображений, ночной съёмке, работе со штативом и многим другим нюансам фотографии.
Лозанна, Женева
Сегодня исследуем Лозанну, где царит особенная космополитичная атмосфера. Пройдёмся по улочкам Старого города, осмотрим замок Сен-Мер, фонтан со статуей богини Правосудия, ратушу и другие достопримечательности. Посетим Олимпийский музей, насчитывающий более 10 тысяч экспонатов на спортивную тематику.
Вторую половину дня посвятим Женеве. Прогуляемся по набережной у озера, полюбуемся фонтаном и цветочными часами, побываем на острове Руссо и покормим лебедей.
После размещения в отеле — самостоятельный ужин. Вечером посмотрим лучшие фотографии, сделанными маленькими путешественниками за время поездки, а также вместе с родителями проведём конкурс на знание пройденного материала.
Возвращение домой
После завтрака — самостоятельный трансфер от отеля к аэропорту. На этом наше приключение завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 970
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на комфортабельном транспорте
- Проживание
- Завтраки
- Сопровождение русскоговорящим гидом-педагогом
- Экскурсии по программе
- Занятия детей с педагогом
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Цюрих и из Женевы
- Трансфер от аэропорта и обратно - € 220 в одну сторону на легковом автомобиле (до 3 чел.)
- Обеды и ужины
- Входные билеты по программе: для участников младше 16 лет - € 310, старше - € 350
- Поездка на поезде «Бернина экспресс» - от € 150
- Виза - € 80 для взрослого, € 40 для ребёнка. Дополнительно оплачиваются сбор биометрических данных (€ 35) и подготовка документов (€ 35)
- Обратите внимание: участие в туре возможно только совместно с детьми
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком. Стоимость тура при трёхместном размещении составит € 2691 с человека