читать дальше

слышно. Оксана была внимательна к каждому туристу, даже любезно фотографировала нас.



Знания нашего гида энциклопедичемкие, были получены ответы на все вопросы, хотя люди в группе были из разных стран и задавали вопросы совершенно различного характера. Экскурсия прошла легко, непринужденно при этом все основные места были показаны и вся информация была донесена. Просто блеск. Сто благодарностей, что есть такие замечательные гиды.



П. с. Это был мой первый день в Женеве, Оксана даже была так любезна, что проводила до автобусной остановки.



Если есть возможность выбрать гида на сайте, то требуйте Оксану и не соглашайтесь на меньшее.



Огромное спасибо!