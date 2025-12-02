Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
«Фактически, это музей под открытым небом, наполненный будничной жизнью Женевы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€379 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Женеве
Погрузитесь в атмосферу Женевы, прогуливаясь по её знаменитым местам. Узнайте больше о городе, его истории и культуре, задав вопросы местному эксперту
Начало: У большого готического памятника (монумента Брунсв...
«На обзорной экскурсии мы не заходим в музеи, магазины и кафе»
Расписание: в четверг и воскресенье в 15:15
11 дек в 15:15
14 дек в 15:15
€50 за человека
- ККатерина2 декабря 2025Прекрасная экскурсия,несмотря на дождь. Очень интересно и содержательно. То,что искали. Огромное спасибо!
- ММаргарита10 ноября 2025Это было прекрасно. Гид Оксана показала нам все и даже большое. Маршрут был интересным, продуманным, все было хорошо видно и
- ММария23 октября 2025Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не сиделось, тогда Татьяна нас
- кксения13 октября 2025Мы с сыном посетили экскурсию по Женеве с Оксаной, и остались в полном восторге. Оксана — искусствовед, выпускница МГУ, и
- ТТатьяна18 августа 2025Экскурсия с Оксаной очень понравилась и внуку 14 лет, и его бабушке 😍. Благодаря увлеченности Оксаны, захотелось продолжить знакомиться с Женевой 👍.
- ЮЮлия10 августа 2025Огромное спасибо за экскурсию Оксане! Прошлись по всем знаковым местам в городе, куда не зашли - получила рекомендации и удлинила
- ИИгорь8 августа 2025Прекрасная прогулка с интересными рассказами по улицам Женевы. Как раз то что искали
- ММарина6 июля 2025Оксана потрясающая. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Интересно, захватывающе, познавательно, не избито, не стандартно. Очень рекомендую!
- ГГалина5 июля 2025Спасибо Оксане за чудесную экскурсию. Экскурсия была несложной, можно с маленькими детьми, я была с дочкой 4 лет. Оксана очень интересно рассказывала об истории города и его достопримечательностях. Узнали много нового😉
- ООлег18 июня 2025Все очень на хорошем уровне
- ИИрина19 мая 20253 мая у нас была индивидуальная экскурсия по Женеве с Татьяной. Мы очень благодарны ей за высокий профессионализм, глубокое знание истории и личное обаяние. В следующий приезд в Женеву обратимся к ней снова.
- ЛЛюбовь5 мая 2025Интересная экскурсия, опытный гид, с необычным жизненным опытом.
- ААнна4 мая 2025Великолепная экскурсия! Это именно то, с чего стоит начинать своё знакомство с городом! Покажут основное, интересно расскажут, дадут направления для дальнейших маршрутов и изучения!
- ААлия14 апреля 2025Всем привет! Хочу отставить отзыв о гиде Дарья. 2х часовая экскурсия по Женеве прошла замечательно! Очень рекомендую ее, интересно было слушать познавательные факты. Время полетело незаметно. Очень благодарна за профессиональную экскурсию. Рекомендую всем;).
- ААнтонина24 марта 2025Все прошло очень классно! Интересно! Много красивых фоточек и приятные воспоминания
- ББэлла16 февраля 2025Были на экскурсии в Женеве, гид Дарья.
Экскурсия была информативной, маршрут легкий и понятный. Хотелось бы больше исторической информации, интересных фактов о городе. В целом, все прошло хорошо. Экскурсией довольны.
- ИИрина8 января 2025Замечательный экскурсовод Татьяна! Мы полюбили Женеву! Очень интересно рассказывает о истории, без понимания которой не возможно понять архитектуру, традиции и современность. Мы были на экскурсии с детьми 16, 12 и 5 лет. Было очень интересно и детям и взрослым!
- ККарина16 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия Татьяны по Женеве. Маршрут был хорошо продуман, информация была доступной и разнообразной, так что и детям,
- ТТатьяна6 октября 2024Спасибо большое за экскурсию, даже можно сказать прогулку по городу! Оксана в легкой форме преподнесла информацию, показала уютные улочки с
- ЛЛариса1 октября 2024Оксана провела нашу экскурсию на ее машине. Временами шел дождь и осматривать достопримечательности Женевы из машины было комфортно. Мы узнали много нового и получили ответы на все наши вопросы. Рекомендуем!
