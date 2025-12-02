Мои заказы

Музеи и искусство Женевы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Женеве на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История, традиции и символы Женевы
Пешая
2.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
«Фактически, это музей под открытым небом, наполненный будничной жизнью Женевы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Вечное величие столицы мира
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€379 за всё до 10 чел.
Свидание с Женевой
Пешая
2 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Женеве
Погрузитесь в атмосферу Женевы, прогуливаясь по её знаменитым местам. Узнайте больше о городе, его истории и культуре, задав вопросы местному эксперту
Начало: У большого готического памятника (монумента Брунсв...
«На обзорной экскурсии мы не заходим в музеи, магазины и кафе»
Расписание: в четверг и воскресенье в 15:15
11 дек в 15:15
14 дек в 15:15
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    2 декабря 2025
    История, традиции и символы Женевы
    Прекрасная экскурсия,несмотря на дождь. Очень интересно и содержательно. То,что искали. Огромное спасибо!
  • М
    Маргарита
    10 ноября 2025
    Свидание с Женевой
    Это было прекрасно. Гид Оксана показала нам все и даже большое. Маршрут был интересным, продуманным, все было хорошо видно и
    читать дальше

    слышно. Оксана была внимательна к каждому туристу, даже любезно фотографировала нас.

    Знания нашего гида энциклопедичемкие, были получены ответы на все вопросы, хотя люди в группе были из разных стран и задавали вопросы совершенно различного характера. Экскурсия прошла легко, непринужденно при этом все основные места были показаны и вся информация была донесена. Просто блеск. Сто благодарностей, что есть такие замечательные гиды.

    П. с. Это был мой первый день в Женеве, Оксана даже была так любезна, что проводила до автобусной остановки.

    Если есть возможность выбрать гида на сайте, то требуйте Оксану и не соглашайтесь на меньшее.

    Огромное спасибо!

    Это было прекрасно. Гид Оксана показала нам все и даже большое. Маршрут был интересным, продуманным, все
  • М
    Мария
    23 октября 2025
    История, традиции и символы Женевы
    Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не сиделось, тогда Татьяна нас
    читать дальше

    привела на детскую площадку, где ему было интересно, а нам рассказывала, что было далее по программе! Если ребенок уставал, мы садились в кафе! Все очень интересно! И главное нам с погодой повезло, было солнечно, хотя обещали дождь! Мы обошли весь старый город, прокатились по женевскому озеру на лодочке! Получили очень много интересной информации, чего бы может даже и не прочитали бы нигде!

    Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не сиделось, тогда Татьяна нас привела на детскую площадку, где ему было интересно, а нам рассказывала, что было далее по программе! Если ребенок уставал, мы садились в кафе! Все очень интересно! И главное нам с погодой повезло, было солнечно, хотя обещали дождь! Мы обошли весь старый город, прокатились по женевскому озеру на лодочке! Получили очень много интересной информации, чего бы может даже и не прочитали бы нигде!
  • к
    ксения
    13 октября 2025
    Свидание с Женевой
    Мы с сыном посетили экскурсию по Женеве с Оксаной, и остались в полном восторге. Оксана — искусствовед, выпускница МГУ, и
    читать дальше

    это сразу ощущается по её глубоким знаниям и увлекательной подаче информации.

    Экскурсия длилась около 1,5–2 часов и была пешей, но ни разу не утомила — всё продумано и интересно. Особый акцент делался на культуре и истории города, рассказы были живыми, с множеством деталей, которые редко встречаются в стандартных гидовских программах.

    Мы узнали много нового о художественных и архитектурных особенностях Женевы и услышали захватывающие истории о её культурном наследии. Оксана умеет подать информацию легко и понятно, экскурсия совсем не перегружена фактами.

    Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть город, а почувствовать его культурную и историческую атмосферу.

    Мы с сыном посетили экскурсию по Женеве с Оксаной, и остались в полном восторге. Оксана — искусствовед, выпускница МГУ, и
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Свидание с Женевой
    Экскурсия с Оксаной очень понравилась и внуку 14 лет, и его бабушке 😍. Благодаря увлеченности Оксаны, захотелось продолжить знакомиться с Женевой 👍.
    Экскурсия с Оксаной очень понравилась и внуку 14 лет, и его бабушке 😍. Благодаря увлеченности Оксаны, захотелось продолжить знакомиться с Женевой 👍.
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2025
    Свидание с Женевой
    Огромное спасибо за экскурсию Оксане! Прошлись по всем знаковым местам в городе, куда не зашли - получила рекомендации и удлинила
    читать дальше

    свое пребывание в Женеве еще на 3 дополнительных часа, открывая для себя город! Подробности, как живут местные - вишенка на торте ❤️

  • И
    Игорь
    8 августа 2025
    Свидание с Женевой
    Прекрасная прогулка с интересными рассказами по улицам Женевы. Как раз то что искали
  • М
    Марина
    6 июля 2025
    Свидание с Женевой
    Оксана потрясающая. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Интересно, захватывающе, познавательно, не избито, не стандартно. Очень рекомендую!
  • Г
    Галина
    5 июля 2025
    Вечное величие столицы мира
    Спасибо Оксане за чудесную экскурсию. Экскурсия была несложной, можно с маленькими детьми, я была с дочкой 4 лет. Оксана очень интересно рассказывала об истории города и его достопримечательностях. Узнали много нового😉
    Спасибо Оксане за чудесную экскурсию. Экскурсия была несложной, можно с маленькими детьми, я была с дочкой 4 лет. Оксана очень интересно рассказывала об истории города и его достопримечательностях. Узнали много нового😉
  • О
    Олег
    18 июня 2025
    История, традиции и символы Женевы
    Все очень на хорошем уровне
  • И
    Ирина
    19 мая 2025
    История, традиции и символы Женевы
    3 мая у нас была индивидуальная экскурсия по Женеве с Татьяной. Мы очень благодарны ей за высокий профессионализм, глубокое знание истории и личное обаяние. В следующий приезд в Женеву обратимся к ней снова.
  • Л
    Любовь
    5 мая 2025
    Вечное величие столицы мира
    Интересная экскурсия, опытный гид, с необычным жизненным опытом.
  • А
    Анна
    4 мая 2025
    Свидание с Женевой
    Великолепная экскурсия! Это именно то, с чего стоит начинать своё знакомство с городом! Покажут основное, интересно расскажут, дадут направления для дальнейших маршрутов и изучения!
  • А
    Алия
    14 апреля 2025
    Свидание с Женевой
    Всем привет! Хочу отставить отзыв о гиде Дарья. 2х часовая экскурсия по Женеве прошла замечательно! Очень рекомендую ее, интересно было слушать познавательные факты. Время полетело незаметно. Очень благодарна за профессиональную экскурсию. Рекомендую всем;).
  • А
    Антонина
    24 марта 2025
    Свидание с Женевой
    Все прошло очень классно! Интересно! Много красивых фоточек и приятные воспоминания
  • Б
    Бэлла
    16 февраля 2025
    Свидание с Женевой
    Были на экскурсии в Женеве, гид Дарья.
    Экскурсия была информативной, маршрут легкий и понятный. Хотелось бы больше исторической информации, интересных фактов о городе. В целом, все прошло хорошо. Экскурсией довольны.
  • И
    Ирина
    8 января 2025
    История, традиции и символы Женевы
    Замечательный экскурсовод Татьяна! Мы полюбили Женеву! Очень интересно рассказывает о истории, без понимания которой не возможно понять архитектуру, традиции и современность. Мы были на экскурсии с детьми 16, 12 и 5 лет. Было очень интересно и детям и взрослым!
  • К
    Карина
    16 октября 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяны по Женеве. Маршрут был хорошо продуман, информация была доступной и разнообразной, так что и детям,
    читать дальше

    и взрослым было легко и понятно. У нас сложилась общая картина не только о Женеве, но и о Швейцарии в целом, а также о традициях, культуре и привычках её жителей. Спасибо огромное Татьяне за профессианолизм и индивидульный подход!

  • Т
    Татьяна
    6 октября 2024
    Вечное величие столицы мира
    Спасибо большое за экскурсию, даже можно сказать прогулку по городу! Оксана в легкой форме преподнесла информацию, показала уютные улочки с
    читать дальше

    историей. Помогла с покупкой билетов на кораблик по Женевскому озеру, подсказала где вкусно поесть, дала советы по дальнейшему пребыванию в Швейцарии в целом!

  • Л
    Лариса
    1 октября 2024
    Вечное величие столицы мира
    Оксана провела нашу экскурсию на ее машине. Временами шел дождь и осматривать достопримечательности Женевы из машины было комфортно. Мы узнали много нового и получили ответы на все наши вопросы. Рекомендуем!

