Обзорные экскурсии в Женеве

Программа

Я расскажу вам историю этого древнего города в центре Европы, названию которому дал Юлий Цезарь и который зовут протестантским Римом. Вы по-новому взглянете на знаменитые памятники архитектуры, площади, фонтаны и улицы, помнящие следы древних римлян и наших знаменитых современников.

Вы узнаете, кто из наших соотечественников был признан самым богатым человеком Женевы, какой женевский дипломат выторговал для Швейцарии статус нейтрального государства и почему с древних времен и по сей день этот город привлекает самых богатых и знаменитых людей мира.

Мы прогуляемся по набережной Женевского озера названной в честь белоснежной вершины Монблан, куда выходила на променад и где была убита красавица Сиси — императрица Австрии и королева Венгрии.

Мы увидим Женевский фонтан, высотой 140м, и я расскажу вам, почему он стал символом Женевы.

Вы узнаете историю одинокого герцога Брауншвегского, завещавшего всё своё состояние Женеве у его мавзолея из розового гранита.

Мы полюбуемся на водораздел Женевкого озера и вытекающей из него реки Роны у моста Монблан, разделяющего город на 2 части, увидим рукотворный остров, названный в честь всемирно известного философа, уроженца Женевы, Ж-Ж. Руссо.

Знаменитые Цветочные часы в Английском саду расскажут нам о становлении швейцарской часовой индустрии и от ценности швейцарских часов.

Далее нас ждет прогулка по Старому городу: Музей истории изящного искусства, Крестовоздвиженский собор (православная церковь), с чудотворной иконой Богородицы, Площадь Бур-де-Фур, старейшая площадь Женевы, Кафедральный собор Святого Петра, аудитория Кальвина, женевская Ратуша, старинный Арсенал, дом-музей Жан-Жака Руссо и дом-музей Табель — самый старый дом Женевы.

Мы увидим Новую площадь, ставшую центром культуры и искусства Женевы с 17 века, и парк Бастионов с 4-метровыми барельефами Реформаторов Женевы и Женевский Университет, выросший из первой бесплатной школы для мальчиков всех сословий, созданной в 16 веке, а также Консерваторию, музей Ратт и Оперный театр.

На автомобиле мы проедем в Международный квартал, сделавший Женеву всемирно известной, привлекая сюда множество международных делегаций и частных лиц. Площадь Наций и Дворец Наций, ставшие символом мировой демократии и народного единения, Всемирная Торговая Организация, Общество Красного Креста и Полумесяца, созданное в Женеве генералом Дюнаном.

Женева гостеприимно принимает гостей со всего мира, с разными целями визита и финансовыми возможностями, и в ходе экскурсии я отвечу на ваши бытовые вопросы по теме гастрономии, шоппинга, обмена денег и прочее.