Обзорные экскурсии в Женеве

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Вечное величие столицы мира

Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

350 за экскурсию

Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Оксана – Гид в Женеве
Приглашаю вас на обзорную прогулку 👣 по Женеве, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ и интересными фактами из истории 📖 города, а также с традициями, секретами и образом жизни женевцев в хитросплетении различных культур.
Вечное величие столицы мира
Вечное величие столицы мира

Программа

Я расскажу вам историю этого древнего города в центре Европы, названию которому дал Юлий Цезарь и который зовут протестантским Римом. Вы по-новому взглянете на знаменитые памятники архитектуры, площади, фонтаны и улицы, помнящие следы древних римлян и наших знаменитых современников.

Вы узнаете, кто из наших соотечественников был признан самым богатым человеком Женевы, какой женевский дипломат выторговал для Швейцарии статус нейтрального государства и почему с древних времен и по сей день этот город привлекает самых богатых и знаменитых людей мира.

  • Мы прогуляемся по набережной Женевского озера названной в честь белоснежной вершины Монблан, куда выходила на променад и где была убита красавица Сиси — императрица Австрии и королева Венгрии.
  • Мы увидим Женевский фонтан, высотой 140м, и я расскажу вам, почему он стал символом Женевы.
  • Вы узнаете историю одинокого герцога Брауншвегского, завещавшего всё своё состояние Женеве у его мавзолея из розового гранита.
  • Мы полюбуемся на водораздел Женевкого озера и вытекающей из него реки Роны у моста Монблан, разделяющего город на 2 части, увидим рукотворный остров, названный в честь всемирно известного философа, уроженца Женевы, Ж-Ж. Руссо.
  • Знаменитые Цветочные часы в Английском саду расскажут нам о становлении швейцарской часовой индустрии и от ценности швейцарских часов.
  • Далее нас ждет прогулка по Старому городу: Музей истории изящного искусства, Крестовоздвиженский собор (православная церковь), с чудотворной иконой Богородицы, Площадь Бур-де-Фур, старейшая площадь Женевы, Кафедральный собор Святого Петра, аудитория Кальвина, женевская Ратуша, старинный Арсенал, дом-музей Жан-Жака Руссо и дом-музей Табель — самый старый дом Женевы.
  • Мы увидим Новую площадь, ставшую центром культуры и искусства Женевы с 17 века, и парк Бастионов с 4-метровыми барельефами Реформаторов Женевы и Женевский Университет, выросший из первой бесплатной школы для мальчиков всех сословий, созданной в 16 веке, а также Консерваторию, музей Ратт и Оперный театр.
  • На автомобиле мы проедем в Международный квартал, сделавший Женеву всемирно известной, привлекая сюда множество международных делегаций и частных лиц. Площадь Наций и Дворец Наций, ставшие символом мировой демократии и народного единения, Всемирная Торговая Организация, Общество Красного Креста и Полумесяца, созданное в Женеве генералом Дюнаном.

Женева гостеприимно принимает гостей со всего мира, с разными целями визита и финансовыми возможностями, и в ходе экскурсии я отвечу на ваши бытовые вопросы по теме гастрономии, шоппинга, обмена денег и прочее.

Организационные детали

  • Для группы до 4 человек экскурсия проходит на автомобиле гида, продолжительность авто-пешеходной экскурсии 2,5-3 часа.
  • Для группы больше 4 человек проводится полностью пешеходная экскурсия.
Вечное величие столицы мира
Вечное величие столицы мира
Вечное величие столицы мира
Вечное величие столицы мира
Вечное величие столицы мира
Вечное величие столицы мира
Вечное величие столицы мира
Вечное величие столицы мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я приглашаю вас в Швейцарию — с её старинными замками, тонкими винами, ароматными сырами и знаменитым шоколадом. Провожу экскурсии и могу разработать индивидуальный маршрут с посещением самых красивых мест Швейцарии, региона Женевского озера и альпийских курортов. Как аккредитованный переводчик сети клиник Genolier и Hirslanden, la Prairie, Laclinique, La Source и CIС помогу с переводами и на приеме у врача, с организацией обследования и лечения. Другие возможные услуги: выбор учебных заведений; открытие счета в швейцарском банке, обеспечение связей и контактов с официальными организациями, адвокатами, банками Швейцарии; консультации по открытию предприятия в Швейцарии, покупке недвижимости, получению ВНЖ и гражданства. Я и мои коллеги гарантируем вам индивидуальный подход, полную конфиденциальность и швейцарское качество обслуживания.
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