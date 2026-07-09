Обзорные экскурсии в Женеве

Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Приглашаем вас на обзорную прогулку по Женеве, где вы познакомитесь с главными достопримечательностями и интересными фактами из истории города.
Узнайте, почему Женева привлекает самых богатых и знаменитых людей мира, и как читать дальшеуменьшить
она стала центром мировой демократии.
Прогулка по набережной Женевского озера, Старому городу и Международному кварталу оставит незабываемые впечатления. В ходе экскурсии гид ответит на ваши вопросы по теме гастрономии, шоппинга и обмена денег
Лучшее время для посещения Женевы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует обилием мероприятий и фестивалей. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, так как туристов меньше, а погода всё ещё приятная. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодную погоду и возможные осадки. Однако даже в это время года можно насладиться атмосферой Женевы, особенно в уютных музеях и кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Женевский фонтан
Кафедральный собор Святого Петра
Площадь Наций
Дворец Наций
Цветочные часы
Музей истории изящного искусства
Женевский Университет
Описание экскурсии
Программа
Я расскажу вам историю этого древнего города в центре Европы, названию которому дал Юлий Цезарь и который зовут протестантским Римом. Вы по-новому взглянете на знаменитые памятники архитектуры, площади, фонтаны и улицы, помнящие следы древних римлян и наших знаменитых современников.
Вы узнаете, кто из наших соотечественников был признан самым богатым человеком Женевы, какой женевский дипломат выторговал для Швейцарии статус нейтрального государства и почему с древних времен и по сей день этот город привлекает самых богатых и знаменитых людей мира.
Мы прогуляемся по набережной Женевского озера названной в честь белоснежной вершины Монблан, куда выходила на променад и где была убита красавица Сиси — императрица Австрии и королева Венгрии.
Мы увидим Женевский фонтан, высотой 140м, и я расскажу вам, почему он стал символом Женевы.
Вы узнаете историю одинокого герцога Брауншвегского, завещавшего всё своё состояние Женеве у его мавзолея из розового гранита.
Мы полюбуемся на водораздел Женевкого озера и вытекающей из него реки Роны у моста Монблан, разделяющего город на 2 части, увидим рукотворный остров, названный в честь всемирно известного философа, уроженца Женевы, Ж-Ж. Руссо.
Знаменитые Цветочные часы в Английском саду расскажут нам о становлении швейцарской часовой индустрии и от ценности швейцарских часов.
Далее нас ждет прогулка по Старому городу: Музей истории изящного искусства, Крестовоздвиженский собор (православная церковь), с чудотворной иконой Богородицы, Площадь Бур-де-Фур, старейшая площадь Женевы, Кафедральный собор Святого Петра, аудитория Кальвина, женевская Ратуша, старинный Арсенал, дом-музей Жан-Жака Руссо и дом-музей Табель — самый старый дом Женевы.
Мы увидим Новую площадь, ставшую центром культуры и искусства Женевы с 17 века, и парк Бастионов с 4-метровыми барельефами Реформаторов Женевы и Женевский Университет, выросший из первой бесплатной школы для мальчиков всех сословий, созданной в 16 веке, а также Консерваторию, музей Ратт и Оперный театр.
На автомобиле мы проедем в Международный квартал, сделавший Женеву всемирно известной, привлекая сюда множество международных делегаций и частных лиц. Площадь Наций и Дворец Наций, ставшие символом мировой демократии и народного единения, Всемирная Торговая Организация, Общество Красного Креста и Полумесяца, созданное в Женеве генералом Дюнаном.
Женева гостеприимно принимает гостей со всего мира, с разными целями визита и финансовыми возможностями, и в ходе экскурсии я отвечу на ваши бытовые вопросы по теме гастрономии, шоппинга, обмена денег и прочее.
Организационные детали
Для группы до 4 человек экскурсия проходит на автомобиле гида, продолжительность авто-пешеходной экскурсии 2,5-3 часа.
Для группы больше 4 человек проводится полностью пешеходная экскурсия.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Женеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 226 туристов
Я приглашаю вас в Швейцарию — с её старинными замками, тонкими винами, ароматными сырами и знаменитым шоколадом. Провожу экскурсии и могу разработать индивидуальный маршрут с посещением самых красивых мест Швейцарии, читать дальшеуменьшить
региона Женевского озера и альпийских курортов. Как аккредитованный переводчик сети клиник Genolier и Hirslanden, la Prairie, Laclinique, La Source и CIС помогу с переводами и на приеме у врача, с организацией обследования и лечения. Другие возможные услуги: выбор учебных заведений; открытие счета в швейцарском банке, обеспечение связей и контактов с официальными организациями, адвокатами, банками Швейцарии; консультации по открытию предприятия в Швейцарии, покупке недвижимости, получению ВНЖ и гражданства. Я и мои коллеги гарантируем вам индивидуальный подход, полную конфиденциальность и швейцарское качество обслуживания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
отлично провели время в Женеве и узнали много нового о городе, благодаря Оксане!
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А
Алексей
Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь увидеть и узнать больше. Пешеходная часть по старому городу тоже читать дальшеуменьшить
очень интересная, познавательная, с прекрасными видами для фото. Гид Оксана очень эрудированный и внимательный, рассказывает очень интересно. Дает много советов, что можно еще посмотреть или посетить самостоятельно. Спасибо большое Оксане и Очень рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Женевой.
+1
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Г
Галина
Спасибо Оксане за чудесную экскурсию. Экскурсия была несложной, можно с маленькими детьми, я была с дочкой 4 лет. Оксана очень интересно рассказывала об истории города и его достопримечательностях. Узнали много нового😉
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А
Алексей
Оксана проявила внимание и понимание интересов экскурсантов и организовала тур с теплотой и заботливостью, включая перерыв на кофе и поддержку рекомендуемой скорости перемещений. Мы планируем рекомендовать ее туры другим гостям, приезжающим в Швейцарию.
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Т
Татьяна
Спасибо большое за экскурсию, даже можно сказать прогулку по городу! Оксана в легкой форме преподнесла информацию, показала уютные улочки с историей. Помогла с покупкой билетов на кораблик по Женевскому озеру, подсказала где вкусно поесть, дала советы по дальнейшему пребыванию в Швейцарии в целом!
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А
Андрей
Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
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