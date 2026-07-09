Обзорные экскурсии в Женеве

Приглашаем вас на обзорную прогулку по Женеве, где вы познакомитесь с главными достопримечательностями и интересными фактами из истории города.Узнайте, почему Женева привлекает самых богатых и знаменитых людей мира, и как

она стала центром мировой демократии. Прогулка по набережной Женевского озера, Старому городу и Международному кварталу оставит незабываемые впечатления. В ходе экскурсии гид ответит на ваши вопросы по теме гастрономии, шоппинга и обмена денег

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Женевы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует обилием мероприятий и фестивалей. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, так как туристов меньше, а погода всё ещё приятная. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодную погоду и возможные осадки. Однако даже в это время года можно насладиться атмосферой Женевы, особенно в уютных музеях и кафе.

Сейчас август — это идеальное время.