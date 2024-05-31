По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Первая встреча с Женевой Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии € 167 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 55 отзывов История, традиции и символы Женевы Пешеходная экскурсия по центру города € 200 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Вечное величие столицы мира Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве € 360 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Русская Женева Разглядеть в истории швейцарского города русский след € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Богемный Каруж Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала Начало: На площади Октруа € 155 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Женева и окрестности: гора Салев Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро € 500 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Район Каруж (индивидуальная экскурсия) Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 140 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Грюйер (авто-пешеходная экскурсия) Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 540 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня Узнать рецепты женевских блюд и разобраться во вкусовых пристрастиях местных € 200 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия) Начало: Place € 262 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа Авто-пешеходная экскурсия по Женеве Начало: Ресепшен отеля или другой удобный для туриста € 215 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Лозанна (авто-пешеходная экскурсия) Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 390 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 5 часов Шильонский замок, Веве и Монтрё Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 390 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа Экскурсия в город Анси из Женевы Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 330 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия) Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 160 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия) Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 160 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 8 часов Грюйер: сырная столица Швейцарии Узнать всё про швейцарский сыр и увидеть ту самую пасторальную Швейцарию € 390 за всё до 5 чел.