42 отзыва оставили туристы

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История, традиции и символы Женевы

Пешеходная экскурсия по центру города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

175 за экскурсию

У этой экскурсии42 отзыва
4.9
Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Tatiana – Гид в Женеве
Насыщенная программа прогулки по Женеве познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️ города, яркими историческими фактами и сведениями о современных реалиях.

Вы также услышите рассказы о знаменитых людях и событиях, с которыми связано каждое здание Старого города, и познакомитесь с особенностями женевской кухни 🥧.
История, традиции и символы Женевы
История, традиции и символы Женевы

Программа

Мы можем начать пешую экскурсию от вашего отеля или например, цветочных часов — традиционного места встреч в парке на берегу озера. Любуясь прекрасным видом на женевскую гавань, вы услышите о происхождении таких известных во всем мире достопримечательностей города, как 140-метровый фонтан, ставший символом Женевы, островок Руссо и мавзолей Брансвика, цветочные часы и Английский сад, мост и набережная Монблан, увидите как спокойная вода озера вливается в узкое русло и снова становится бурной рекой Роной. Уже в самом начале экскурсии вы узнаете множество интересных, а подчас просто удивительных фактов и цифр, касающихся современнной жизни города, его географических и климатических особенностей.

Затем, через череду торговых улиц, мы поднимемся на холм, где располагается старый город, и сразу окунемся в глубины истории. И как это ни удивительно, в протестантской Женеве первой наших гостей встречает Русская церковь! Здесь, в старом городе, нас ждут для более тесного знакомства самая старая площадь Женевы Бур-де-Фур и самый старый городской дом Тавель, Дворец Правосудия и главный Кафедральный собор, Аудитория самого Кальвина и первая Академия, им основанная, а также женевская мэрия и здание средневекового Арсенала. С каждым зданием старого города связаны имена знаменитых людей и событий. Фактически, это музей под открытым небом, наполненный будничной жизнью Женевы. От меня вы также узнаете, чем замечательны женевские музеи, и, может быть, захотите их посетить.

Затем мы выйдем на прекрасный променад, и вы узнаете, какую роль он играл в средневековой Женеве. Здесь вы увидите несколько забавных объектов, как, например, самая длинная скамейка в мире, а я расскажу о неких курьезных на первый взгляд традициях города. Глядя отсюда на здание Университета, вы узнаете, почему колыбелью русской революции следует считать Женеву, а не Петербург. И если позволит время, успеем прогуляться по парку Бастион и разобраться в мудреных барельефах Стены Реформаторов. Но и это еще не все: далее вас ждет площадь, являющаяся культурным сердцем Женевы.

После такой насыщенной информацией прогулки вы, конечно, захотите посидеть в одном из лучших ресторанов. Я с удовольствием посоветую вам один из них и расскажу о настоящей женевской кухне, которую часто путают со швейцарской, об эксклюзивных женевских винах и особых десертах, которые можно попробовать только в Женеве. Мы закончим нашу прогулку на торговой улице Марше, и если вас интересует шоппинг «по-женевски», то вы также можете получить несколько полезных советов.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия будет интересна всем, кто приехал в наш город и желает получить максимум необходимой информации.

История, традиции и символы Женевы
История, традиции и символы Женевы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.
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42 отзыва оставили туристы

5 сентября 2020
Огромная благодарность Татьяне! После экскурсии с ней невозможно не влюбится в Женеву. В конце экскурсии Татьяна дала важные рекомендации, которые мне очень были полезны, а также посоветовала прекрасное место для ланча, где я отлично провел время! Благодаря Татьяне, Женева покорила меня своей магией и мне очень хочется снова сюда вернуться и обязательно заказать еще одну экскурсию у Татьяны!
14 января 2020
Все было замечательно!
14 января 2020
Мы обратились Вам в день организации экскурсии, спасибо за Вашу оперативность и обратную связь с нами. Большое спасибо нашему гиду Татьяне! Было очень интересно и познавательно. Мы обязательно порекомендуем Вас своим друзьям и знакомым.
8 января 2020
Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию. Мы влюб лись в Женеву.
4 января 2020
Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о прекрасном городе и рекомендации. Хочется вернуться снова!
23 декабря 2019
Экскурсию для меня проводила Гид Татьяна. Очень приятный и профессиональный экскурсовод. Чувствуется, что она очень интересующийся и любящий Женеву человек. Единственный минус вчерашней прогулки, дождливая и ветреная погода. Благодарю Татьяну за интересное общение.
19 декабря 2019
Рекомендую!!
12 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Несмотря на достаточно прохладную, мягко скажем погоду, было очень интересно. Чувствуется, что Татьяне самой очень нравится Женева и она отличный рассказчик.
10 декабря 2019
В середине ноября небольшой компанией были в Женеве. Татьяна опытный экскурсовод с хорошей подготовкой материала и интересным маршрутом.
9 декабря 2019
Татьяна очень приятный и профессиональный гид. Женева прекрасна. Нам очень повезло с погодой И мы попали на национальный праздник! Эта экскурсия запомнится на всю жизнь! Благодарю сервис за такую возможность.
Ещё 32 отзыва

Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

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