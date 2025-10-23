42 отзыва оставили туристы

по старому городу откроет самые старые площади и здания, такие как дом Тавель и Кафедральный собор. Узнаете о женевских музеях и особенностях местной кухни. Променад с самой длинной скамейкой в мире и курьезные традиции города добавят колорита. В завершение экскурсии можно будет насладиться женевскими винами и десертами в одном из лучших ресторанов

Описание экскурсии

Программа

Мы можем начать пешую экскурсию от вашего отеля или например, цветочных часов — традиционного места встреч в парке на берегу озера. Любуясь прекрасным видом на женевскую гавань, вы услышите о происхождении таких известных во всем мире достопримечательностей города, как 140-метровый фонтан, ставший символом Женевы, островок Руссо и мавзолей Брансвика, цветочные часы и Английский сад, мост и набережная Монблан, увидите как спокойная вода озера вливается в узкое русло и снова становится бурной рекой Роной. Уже в самом начале экскурсии вы узнаете множество интересных, а подчас просто удивительных фактов и цифр, касающихся современнной жизни города, его географических и климатических особенностей.

Затем, через череду торговых улиц, мы поднимемся на холм, где располагается старый город, и сразу окунемся в глубины истории. И как это ни удивительно, в протестантской Женеве первой наших гостей встречает Русская церковь! Здесь, в старом городе, нас ждут для более тесного знакомства самая старая площадь Женевы Бур-де-Фур и самый старый городской дом Тавель, Дворец Правосудия и главный Кафедральный собор, Аудитория самого Кальвина и первая Академия, им основанная, а также женевская мэрия и здание средневекового Арсенала. С каждым зданием старого города связаны имена знаменитых людей и событий. Фактически, это музей под открытым небом, наполненный будничной жизнью Женевы. От меня вы также узнаете, чем замечательны женевские музеи, и, может быть, захотите их посетить.

Затем мы выйдем на прекрасный променад, и вы узнаете, какую роль он играл в средневековой Женеве. Здесь вы увидите несколько забавных объектов, как, например, самая длинная скамейка в мире, а я расскажу о неких курьезных на первый взгляд традициях города. Глядя отсюда на здание Университета, вы узнаете, почему колыбелью русской революции следует считать Женеву, а не Петербург. И если позволит время, успеем прогуляться по парку Бастион и разобраться в мудреных барельефах Стены Реформаторов. Но и это еще не все: далее вас ждет площадь, являющаяся культурным сердцем Женевы.

После такой насыщенной информацией прогулки вы, конечно, захотите посидеть в одном из лучших ресторанов. Я с удовольствием посоветую вам один из них и расскажу о настоящей женевской кухне, которую часто путают со швейцарской, об эксклюзивных женевских винах и особых десертах, которые можно попробовать только в Женеве. Мы закончим нашу прогулку на торговой улице Марше, и если вас интересует шоппинг «по-женевски», то вы также можете получить несколько полезных советов.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия будет интересна всем, кто приехал в наш город и желает получить максимум необходимой информации.