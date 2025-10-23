42 отзыва оставили туристы

Мои заказы

История, традиции и символы Женевы

Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
Насыщенная программа прогулки по Женеве познакомит с главными достопримечательностями города, яркими историческими фактами и сведениями о современных реалиях.

Увидите знаменитый 140-метровый фонтан, островок Руссо, мавзолей Брансвика, цветочные часы и Английский сад.

Прогулка
читать дальшеуменьшить

по старому городу откроет самые старые площади и здания, такие как дом Тавель и Кафедральный собор. Узнаете о женевских музеях и особенностях местной кухни. Променад с самой длинной скамейкой в мире и курьезные традиции города добавят колорита.

В завершение экскурсии можно будет насладиться женевскими винами и десертами в одном из лучших ресторанов

5
69 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная индивидуальная экскурсия
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🍽️ Женевская кухня и вина
  • 🛍️ Полезные советы по шоппингу
  • 📚 Интересные факты и истории
История, традиции и символы Женевы
История, традиции и символы Женевы
История, традиции и символы Женевы

Что можно увидеть

  • 140-метровый фонтан
  • Островок Руссо
  • Мавзолей Брансвика
  • Цветочные часы
  • Английский сад
  • Мост Монблан
  • Набережная Монблан
  • Русская церковь
  • Площадь Бур-де-Фур
  • Дом Тавель
  • Дворец Правосудия
  • Кафедральный собор
  • Аудитория Кальвина
  • Академия Кальвина
  • Женевская мэрия
  • Арсенал
  • Променад
  • Университет
  • Парк Бастион
  • Стена Реформаторов
  • Площадь

Описание экскурсии

Программа

Мы можем начать пешую экскурсию от вашего отеля или например, цветочных часов — традиционного места встреч в парке на берегу озера. Любуясь прекрасным видом на женевскую гавань, вы услышите о происхождении таких известных во всем мире достопримечательностей города, как 140-метровый фонтан, ставший символом Женевы, островок Руссо и мавзолей Брансвика, цветочные часы и Английский сад, мост и набережная Монблан, увидите как спокойная вода озера вливается в узкое русло и снова становится бурной рекой Роной. Уже в самом начале экскурсии вы узнаете множество интересных, а подчас просто удивительных фактов и цифр, касающихся современнной жизни города, его географических и климатических особенностей.

Затем, через череду торговых улиц, мы поднимемся на холм, где располагается старый город, и сразу окунемся в глубины истории. И как это ни удивительно, в протестантской Женеве первой наших гостей встречает Русская церковь! Здесь, в старом городе, нас ждут для более тесного знакомства самая старая площадь Женевы Бур-де-Фур и самый старый городской дом Тавель, Дворец Правосудия и главный Кафедральный собор, Аудитория самого Кальвина и первая Академия, им основанная, а также женевская мэрия и здание средневекового Арсенала. С каждым зданием старого города связаны имена знаменитых людей и событий. Фактически, это музей под открытым небом, наполненный будничной жизнью Женевы. От меня вы также узнаете, чем замечательны женевские музеи, и, может быть, захотите их посетить.

Затем мы выйдем на прекрасный променад, и вы узнаете, какую роль он играл в средневековой Женеве. Здесь вы увидите несколько забавных объектов, как, например, самая длинная скамейка в мире, а я расскажу о неких курьезных на первый взгляд традициях города. Глядя отсюда на здание Университета, вы узнаете, почему колыбелью русской революции следует считать Женеву, а не Петербург. И если позволит время, успеем прогуляться по парку Бастион и разобраться в мудреных барельефах Стены Реформаторов. Но и это еще не все: далее вас ждет площадь, являющаяся культурным сердцем Женевы.

После такой насыщенной информацией прогулки вы, конечно, захотите посидеть в одном из лучших ресторанов. Я с удовольствием посоветую вам один из них и расскажу о настоящей женевской кухне, которую часто путают со швейцарской, об эксклюзивных женевских винах и особых десертах, которые можно попробовать только в Женеве. Мы закончим нашу прогулку на торговой улице Марше, и если вас интересует шоппинг «по-женевски», то вы также можете получить несколько полезных советов.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия будет интересна всем, кто приехал в наш город и желает получить максимум необходимой информации.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Женеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 968 туристов
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие
читать дальшеуменьшить

заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
4
3
2
1
Мария
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не сиделось, тогда Татьяна нас привела на детскую площадку, где ему было интересно, а нам
читать дальшеуменьшить

рассказывала, что было далее по программе! Если ребенок уставал, мы садились в кафе! Все очень интересно! И главное нам с погодой повезло, было солнечно, хотя обещали дождь! Мы обошли весь старый город, прокатились по женевскому озеру на лодочке! Получили очень много интересной информации, чего бы может даже и не прочитали бы нигде!

Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не+2
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Отличная экскурсия для любого возраста! Мы были с ребенком 4 года, иногда ему на месте не
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Татьяна прекрасный гид по Женеве. Нам очень понравился город и экскурсия. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия очень понравилась всем участникам. Татьяна сама, на наш взгляд, является увлеченным человеком, любящим свое дело, поэтому она попыталась увлечь нас, представить город и страну с самой положительной стороны. Рассказала про история, традиции, показала самые интересные места. Поделилась рекомендациями, как провести время интересно и насыщенно. Рекомендуем всем, кто любит путешествовать и узнавать для себя что-то новое и интересное
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличный экскурсовод, хорошо знающий и любящий Женеву, однозначно советую другим путешественникам. По факту экскурсия длилась дольше заявленного срока, Татьяна закончила ее только когда мы прошли весь маршрут (выстроенный с учетом наших пожеланий), и она ответила на все вопросы. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная получилась прогулка. Татьяна прекрасно знает историю как Женевы, так и страны в целом, и излагает информацию очень доступно и увлекательно. Погуляли по старому городу, узнали много интересного, получили советы,
читать дальшеуменьшить

что ещё посмотреть, куда съездить. Она живет больше 20 лет в Швейцарии, поэтому не менее интересно было увидеть и сегодняшнюю жизнь страны глазами местного жителя.
Однозначно рекомендую именно этого гида для знакомства со страной. С ней можно совершить и поездки на машине, если есть время и желание посмотреть что-то, кроме Женевы.

Отличная получилась прогулка. Татьяна прекрасно знает историю как Женевы, так и страны в целом, и излагает
Отличная получилась прогулка. Татьяна прекрасно знает историю как Женевы, так и страны в целом, и излагает
Отличная получилась прогулка. Татьяна прекрасно знает историю как Женевы, так и страны в целом, и излагает
Отличная получилась прогулка. Татьяна прекрасно знает историю как Женевы, так и страны в целом, и излагает
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия насыщена историей, географией, архитектурой, все в меру. И очень много душевности. Все очень понравилось, и подача, и насыщение, и структура… Однозначно рекомендуем экскурсию с этим замечательным Человеком и Профессионалом. Татьяна, спасибо ВАМ большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Женевы

Похожие экскурсии на «История, традиции и символы Женевы»

Первая встреча с Женевой
Пешая
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Женевой
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €220 за всё до 10 чел.
Вечное величие столицы мира
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от €440 за всё до 10 чел.
Русская Женева
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Русская Женева
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Личное свидание с Женевой
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Женевой
Погрузитесь в уникальную атмосферу Женевы, исследуя её главные символы и исторические места. Узнайте, как живут и творят местные жители
Начало: У монумента Брунсвику со стороны Женевского озера
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Женеве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Женеве
от €250 за экскурсию