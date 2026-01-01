Водная прогулка
Первая встреча с Женевой
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€193 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Женева и окрестности: гора Салев
Индивидуальная экскурсия для тех, кто уже осмотрел Женеву и хочет увидеть больше. Виды на горные массивы и Женевское озеро. Пеший подъем или поездка на машине
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Женева - роскошь на воде
Начало: Женева
«Аренда яхты в Женеве — это не просто прогулка по Женевскому озеру, а настоящий отдых класса люкс, где каждая минута наполнена комфортом, красотой и ощущением абсолютной свободы»
€280
€350 за всё до 10 чел.
